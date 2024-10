Evropské turné odhalilo nové příležitosti pro podniky z čínské provincie Šan-si

PEKING, 29. října 2024 /PRNewswire/ -- Zpráva deníku China Daily:

V uplynulých dnech prezentovala provincie Šan-si své investiční a obchodní příležitosti evropské podnikatelské komunitě v rámci propagačních akcí, které se konaly ve Spojeném království a ve Španělsku.

Agricultural modernization and the development of new energy resources, like solar and wind power, are among the many areas where businesses across Europe can find opportunities for cooperation with Shanxi.

Akce, pořádané od 7. do 15. října, byly součástí rozsáhlé propagační kampaně nazvané Značky Šan-si na Hedvábné stezce (Shanxi Brands on the Silk Road), jejímž cílem je posílit obchodní a investiční spolupráci mezi Šan-si a zeměmi a regiony zapojenými do iniciativy Nové Hedvábné stezky.

Součástí prezentací ve Spojeném království a Španělsku byly například výstavy výrobků ze Šan-si, představení obchodních příležitostí v této provincii či příležitosti k navazování obchodních kontaktů. Obchodní činitelé a zástupci podniků ze Šan-si při této příležitosti také jednali se svými protějšky ze Spojeného království a Španělska a pracovali na využití obchodních a investičních příležitostí.

Dne 9. října se 29 společností ze Šan-si, převážně výrobců aktivního uhlí, filtračních zařízení, potrubí, ventilů a čerpadel, zúčastnilo veletrhů Air Quality and Emissions (Kvalita ovzduší a emise) a Water, Wastewater and Environmental Monitoring (Voda, odpadní vody a monitorování životního prostředí), známých jako AQE a WWEM, které se konaly v Národním výstavním centru v Birminghamu.

Dne 10. října zavítala delegace ze Šan-si do Londýna, kde se konala akce na podporu obchodu a investic s cílem posílit víceoborovou spolupráci mezi Šan-si a Spojeným královstvím.

Součástí akce byly aktivity zaměřené na propagaci podnikatelského prostředí v Šan-si, průmyslové politiky a investičních příležitostí, prezentaci průmyslových odvětví a výrobků této provincie, jakož i seznamovací schůzky mezi podniky ze Šan-si a Británie.

Delegace rovněž navštívila Čínsko-britskou obchodní radu se sídlem v Londýně, což je britská národní obchodní síť zabývající se podporou obchodu s Čínou a investic v této zemi. V rámci jednání, která zde proběhla, se obě strany dohodly na posílení výměn a spolupráce a na podpoře domácích podniků v rozvoji na trzích druhé strany.

Dne 13. října uspořádala delegace ze Šan-si akci na podporu obchodu a investic ve španělském pobřežním městě Barcelona s cílem umožnit podnikům ze Šan-si najít příležitosti ke spolupráci se španělskými protějšky.

Delegace se rovněž setkala se španělskou Konfederací malých a středních podniků, aby tak podpořila výměny a spolupráci mezi malými a středními podniky z obou stran.

Po završení propagačních akcí ve Spojeném království a Španělsku řada podnikových delegátů ze Šan-si uvedla, že tyto cesty byly vzácnou příležitostí pro rozšíření podnikání nejen v těchto dvou zemích, ale i v celé Evropě.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2541726/04421959c04f22e3370ffc9f9c723a7_1.jpg