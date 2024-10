La tournée européenne ouvre des perspectives aux entreprises de Shanxi

BEIJING, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport du China Daily

La province de Shanxi a récemment présenté ses opportunités d'investissement et de commerce à la communauté d'affaires européenne lors d'événements promotionnels organisés au Royaume-Uni et en Espagne.

Agricultural modernization and the development of new energy resources, like solar and wind power, are among the many areas where businesses across Europe can find opportunities for cooperation with Shanxi.

Les événements, qui se sont déroulés du 7 au 15 octobre, faisaient partie d'une vaste campagne de promotion intitulée Shanxi Brands on the Silk Road (Les marques de Shanxi sur la route de la soie), une initiative visant à renforcer la coopération en matière de commerce et d'investissement entre Shanxi et les pays et régions impliqués dans l'initiative « Belt and Road » (Ceinture et Route).

Les événements organisés au Royaume-Uni et en Espagne comprenaient des expositions de produits fabriqués à Shanxi, la promotion des opportunités commerciales de Shanxi et des activités de mise en relation avec des investisseurs. Les responsables commerciaux et les représentants des entreprises de Shanxi se sont également entretenus avec leurs homologues britanniques et espagnols, en tentant d'exploiter les possibilités de commerce et d'investissement.

Le 9 octobre, 29 entreprises de Shanxi, principalement des fabricants de charbon actif, de dispositifs de filtrage, de tuyaux, de valves et de pompes, ont participé aux expositions sur la Qualité de l'Air et les Émissions et sur la Surveillance de l'Eau, des Eaux usées et de l'Environnement — , lesquelles sont connues sous les noms de AQE et WWEM — et qui se sont tenues au Centre national des expositions de Birmingham.

Le 10 octobre, la délégation de Shanxi est arrivée à Londres, où elle a organisé un événement de promotion du commerce et de l'investissement, afin de stimuler la coopération multisectorielle entre Shanxi et le Royaume-Uni.

L'événement comprenait des activités visant à faire connaître l'environnement commercial, les politiques industrielles et les possibilités d'investissement de Shanxi, à exposer les industries et les produits de Shanxi, ainsi qu'à organiser des réunions de jumelage entre les entreprises de Shanxi et celles de Grande-Bretagne.

La délégation a également visité le Conseil d'affaires sino-britannique (China-Britain Business Council), basé à Londres, le réseau national d'entreprises du Royaume-Uni qui promeut le commerce et l'investissement avec la Chine. Les deux parties ont eu des discussions et ont convenu de renforcer les échanges et la coopération et d'aider les entreprises à se développer sur leurs marchés respectifs.

Le 13 octobre, la délégation de Shanxi a organisé un événement de promotion du commerce et de l'investissement dans la ville côtière espagnole de Barcelone, afin d'aider les entreprises de Shanxi à trouver des possibilités de coopération avec leurs homologues espagnols.

La délégation a également tenu une réunion avec la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises, dans le but de renforcer les échanges et la coopération entre les PME des deux parties.

À l'issue des événements promotionnels organisés au Royaume-Uni et en Espagne, de nombreux délégués d'entreprises de Shanxi ont déclaré que ces voyages constituaient une occasion rare d'expansion commerciale dans ces deux pays et dans toute l'Europe.

