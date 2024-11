山西省の企業にチャンスをもたらす欧州へのツアー

北京、2024年10月29日 /PRNewswire/ -- China Dailyの報道:

山西省がこのほど、英国とスペインでプロモーション・イベントを開催し、同地域の投資と貿易の機会を欧州のビジネス・コミュニティに紹介しました。

Agricultural modernization and the development of new energy resources, like solar and wind power, are among the many areas where businesses across Europe can find opportunities for cooperation with Shanxi. (PRNewsfoto/China Daily)

10月7日から15日まで開催されたこのイベントは、「Shanxi Brands on the Silk Road(シルク・ロードの山西ブランド)」と呼ばれる大規模なプロモーション・キャンペーンの一環です。この取り組みは、山西省と一帯一路構想に関与する国や地域との貿易・投資協力を強化することを目指しています。

英国とスペインで開催したイベントでは、山西省産品の展示、山西省のビジネス・チャンスのプロモーション、投資仲介活動などを行いました。山西省の貿易関係機関の担当者や企業代表者が、英国やスペイン側の担当者と会談し、貿易や投資の機会を探ろうとしました。

10月9日、バーミンガムの国立展示センターで開催された「Air Quality and Emissions and Water, Wastewater and Environmental Monitoring(大気質と排出物、水、廃水、環境モニタリング)」(別名「AQE and WWEM」)展示会には、活性炭、ろ過装置、パイプ、バルブ、ポンプの製造業者を中心とした山西省の企業29社が参加しました。

10月10日、山西省の代表団がロンドンに到着し、山西省と英国の間で多分野にわたる協力を促進するための貿易・投資促進イベントを開催しました。

このイベントでは、山西省のビジネス環境・産業政策・投資機会の宣伝、山西省の産業や製品の展示、山西省と英国の企業の間のマッチメイク・ミーティングなどの活動が行われました。

また、代表団は、ロンドンに本拠を置くChina-Britain Business Council(英中貿易協会)を訪問しました。これは、中国との貿易と投資を促進する英国の全国ビジネス・ネットワークです。会談を終えた両国関係者は、交流と協力を強化し、互いの市場における企業の発展を支援することで合意しました。

10月13日、山西省代表団は、スペイン沿岸の都市バルセロナで貿易・投資促進イベントを開催しました。このイベントは、山西省の企業が、スペイン企業と協力する機会を見つけられるように支援することを目的としたものです。

代表団はまた、双方の中小企業間の交流と協力を強化することを目的とし、Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa(スペイン中小企業連合)との会合も開催しました。

英国とスペインにおけるプロモーション・イベントの終了後、山西省の多くの企業代表は、「今回の訪問は、両国だけでなく欧州全体での事業拡大の貴重な機会だった」と述べています。

SOURCE China Daily