시스팬과 머스크, 전략적 선박 업그레이드 프로그램을 통해 선단 효율성 향상 추진

싱가포르, 2026년 7월 9일 /PRNewswire/ -- 선도적인 독립 해양 자산 소유 및 운영 회사인 시스팬 코퍼레이션(Seaspan Corporation Pte. Ltd., 이하 '시스팬')이 글로벌 통합 물류 및 컨테이너 해운 분야의 선도 기업인 A.P. 몰러 - 머스크(A.P. Moller - Maersk, 이하 '머스크')와 정기 용선 선단의 효율성 향상에 초점을 맞춘 전략적 협력을 심화했다.

20년 이상의 신뢰할 수 있는 파트너십을 바탕으로 양사는 머스크에 장기 용선 중인 18척에 걸쳐 포괄적인 선박 효율성 프로그램을 추진하고 있다. 이 프로그램은 연료 효율성, 화물 용량, 운영 유연성, 배출 감축에서 측정 가능한 성과를 달성하는 것을 목표로 한다.

핵심 이니셔티브로서 파트너들은 1만 3000TEU급 선박 4척에 대한 영향력 높은 개조 솔루션을 공동 개발했으며, 이는 시스팬과 머스크가 공유하는 정기 용선 선단을 위한 가장 중요한 업그레이드 프로그램 중 하나를 나타낸다.

개조 솔루션은 보조 엔진 연료 소비를 줄이기 위한 샤프트 발전기 설치, 주 엔진 성능 최적화, 추진 효율성을 향상하기 위한 새로운 고효율 프로펠러와 프리 스월 장치, 미래 배출 규정에 대비한 탄소 포집 준비로 구성된다. 또한 래싱 브릿지를 높여 화물 운반 용량을 늘리고 재화중량을 증가시켜 적재 능력을 향상할 예정이다. 이러한 개조 조치들을 종합하면 연료 효율성, 운영 성능 및 규제 준비성을 향상하면서 선박의 슬롯 비용을 약 10-13% 개선할 것으로 예상된다.

현재까지 완료되었거나 계획된 18척 선단 업그레이드에 대한 총투자액은 약 7500만 달러이며, 지속적인 탈탄소화와 성능 향상을 지원하기 위한 추가 이니셔티브가 개발 중이다.

이와 별도로 선박 성능, 에너지 효율성, 탈탄소화 솔루션에 초점을 맞춘 시스팬의 전략적 해양 기술 및 엔지니어링 합작 투자 파트너인 와트스팬(WattSpan)이 선박 업그레이드, 에너지 효율성 개선, 해양 탈탄소화 기술에 대한 협력을 위한 1년 프레임워크를 수립하는 구속력 없는 협력 양해각서(MOU) 서명에 머스크 및 코스코 조선소(COSCO Shipyard)와 함께 참여했다. 이니셔티브에는 별도의 상업적 계약에 따른 공동 개발, 정보 공유, 향후 프로젝트 실행이 포함되나 이에 국한되지 않는다.

시스팬의 디미트리오스 파나고풀로스(Dimitrios Panagopoulos) 최고 선단 운영 책임자는 "이 파트너십은 해양 산업 전반에 걸쳐 탈탄소화를 추진하는 데 필요한 실질적이고 높은 효과를 가진 협력의 모습을 반영한다"고 말했다. 이어 "머스크, 와트스팬, 코스코 조선소와 긴밀히 협력함으로써 우리는 기술적 전문성, 운영 통찰력, 장기 투자를 결합하여 오늘날 선박 성능을 개선하면서 미래의 연료와 기술에 대비한 선단을 준비하고 있다. 이는 신뢰할 수 있는 파트너십이 어떻게 대규모로 의미 있는 진전을 이룰 수 있는지를 보여주는 좋은 사례"라고 덧붙였다.

머스크의 안다 크리스테스쿠(Anda Cristescu) 용선 및 신조 책임자는 다음과 같이 덧붙였다. "수년간 시스팬은 머스크 선단에 소중한 파트너이자 중요한 선복 공급업체였다. 시스팬과 긴밀히 협력함으로써 우리는 연료 비용을 줄이고, 온실가스 배출을 낮추고, 화물 용량을 늘리는 선박 업그레이드를 구현하는 것을 목표로 하며 이 모든 것이 선단의 경쟁력을 향상한다"고 덧붙였다.

시스팬 코퍼레이션 소개

시스팬은 세계 최고의 해운사들과 장기 고정 금리 임대에 초점을 맞춘 세계 선도적인 해양 자산 소유 및 운영 회사다. 2026년 3월 31일 기준으로 시스팬의 운영 선단은 미인도 신조선(2026년 4월 서명된 초대형 에탄 운반선 2척과 오픈 해치 갠트리 크레인 선박 4척 포함)을 포함하여 247척으로 구성돼 있으며, 완전 인도 기준으로 약 250만 TEU의 총 선단 용량을 보유하고 있다.

A.P. 몰러 머스크 소개

A.P. 몰러 - 머스크는 고객의 공급망을 연결하고 단순화하기 위해 노력하는 통합 물류 회사다. 회사는 글로벌 물류 서비스의 선도 기업으로서 130개국 이상에서 운영되고 있으며 약 10만 명의 직원을 고용하고 있다.

SOURCE Seaspan Corporation