왈로비, 두 가지 신제품 공개... 천연 식물성 음료의 새로운 시대를 열다

광저우, 중국 2026년 8월 13일 /PRNewswire/ -- 8월 10일 광저우에서, 왈로비(Walovi)가 천연 에너지 전해질 음료 레전드킹(LEGEND-KING)과 천연 베리 복합 주스 레뮬리(LEMULI)를 출시함과 동시에 기존 클래식 제품군의 새로운 병 디자인을 함께 공개했다.

6년 연속 세계 최다 판매량을 기록한 식물 기반 음료 브랜드로서, 왈로비는 신세대 음료를 위한 전체 카테고리 생태계 구축을 가속화하고 있다. 이러한 선제적인 움직임은 건강한 소비에 대한 전 세계적 수요에 대응하는 것이며, 브랜드의 글로벌 확장이 지속적으로 가속화되고 있음을 보여준다.

레전드킹은 최초의 A+++ 클린라벨 에너지 전해질 음료다. 인삼과 커피빈 추출물에서 얻은 지속적인 천연 에너지를 제공하며, 타우린과 합성 카페인은 전혀 함유하지 않았다. 저당분이며 청량감 있고 수분을 보충해 업무, 학업, 게이밍, 스포츠 및 일상생활에 모두 적합하다. 이 제품의 글로벌 브랜드 앰버서더를 맡은 젊은 배우 리윈루이(Li Yunrui)는 출시 행사에서 이 음료가 일상 속 여러 활동에서 자신과 함께해왔다고 밝혔다. 이와 더불어 청소년 모토크로스 챔피언들에게는 '킹 히어로 라이더(King Hero Rider)' 칭호가 부여되어, 레전드킹을 젊은 꿈나무들이 도전에 직면할 때마다 '일어나 영웅이 되어라'는 용기의 상징으로 만들었다.

어린이 눈 건강을 겨냥한 레뮬리는 안토시아닌이 풍부한 블루베리와 라즈베리를 블렌딩했으며, 향료, 색소, 보존제를 전혀 함유하지 않아 건강을 중시하는 부모들을 위한 클린라벨 선택지가 된다.

이와 더불어, 대나무 마디의 곡선과 전통 중국 정자에서 영감을 받은 왈로비의 새로운 병 디자인은 동양적 우아함을 담아 전 세계에 처음 공개됐다. 이 디자인은 식물의 생명력과 영웅적 정신을 담아내며, 왈로비의 브랜드 글로벌 앰버서더 장링허(Zhang Linghe)는 이 디자인이 지닌 '상승하는 생명력'을 칭찬하며 이를 건강한 삶에 대한 재정의라고 평가했다.

입소스(Ipsos) 데이터에 따르면 식물성 음료의 침투율은 2025년 45%에서 70%로 급증했으며, 소비자의 96%가 천연성과 기능적 효능을 우선시하는 것으로 나타났다. 광저우 왈로비 대건강산업 유한공사(Guangzhou Walovi Great Health Industry Co., Ltd.)의 예지쩡(Ye Jizeng) 부사장은, 소비자들이 이제 직접 라벨을 확인하고, 정밀한 해법을 요구하며, 무첨가물을 넘어 추가적인 가치를 기대한다는 세 가지 근본적인 변화를 짚었다.

올해 왈로비는 글로벌 시장 확장을 가속화했다. 세계적인 축구선수 엘링 홀란드(Erling Haaland)와 떠오르는 젊은 배우 장링허를 왈로비의 브랜드 앰버서더로 선임했다. 이 브랜드는 동남아시아 주요 시장에서의 사업 개발을 강화하고 현지 유통망을 확대하며 왈로비의 젊은 매력과 글로벌 영향력을 지속적으로 높여가고 있다. 이를 통해 천연 식물성 음료를 신세대의 라이프스타일 동반자로 자리매김하며, 모든 상황에서의 건강한 삶이라는 새로운 시대를 열고자 한다.

SOURCE Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd.