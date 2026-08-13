WALOVI、2つの新製品を発表し、天然植物由来ドリンクの新たな時代を切り拓く

中国・広州、2026年8月13日 /PRNewswire/ -- 8月10日、 広州において、Waloviは天然エネルギー電解質ドリンク「LEGEND-KING」と天然ベリーブレンドジュース「LEMULI」を発売するとともに、定番製品ラインナップの新しいボトルデザインも発表しました。

6年連続で世界トップの売上高を誇る植物由来飲料ブランドであるWaloviは、新世代飲料に向けた全カテゴリーにわたるエコシステムの構築を加速させています。この先を見据えた取り組みは、健康志向の消費に対する世界的な需要に応えるものであり、同ブランドの世界的な事業拡大がさらに加速していることを示しています。

「LEGEND-KING」は、A+++認定を受けた初のクリーンラベル・エナジードリンクです。高麗人参とコーヒー豆の抽出物由来の、持続的な天然エネルギーを供給しており、タウリンや合成カフェインは一切含まれていません。糖分控えめで、さわやかで水分補給にも最適です。仕事や勉強、ゲーム、スポーツ、そして日常生活にぴったりです。この製品の世界ブランドアンバサダーを務める若手俳優のLi Yunrui氏は、発売イベントで、日々の生活の数多くの場面においてこの飲料を使用していると語っています。さらに、ティーンエイジャーのモトクロスチャンピオンには「キング・ヒーロー・ライダー（King Hero Rider）」の称号が授与され、LEGEND-KINGは、若き夢を追う若者たちが困難に直面した際に「一歩踏み出してヒーローになろう」という勇気を与えるシンボルとなりました。

LEMULIは、子どもの目の健康を重視し、アントシアニンを豊富に含むブルーベリーとラズベリーをブレンドした製品です。香料・着色料・保存料を一切使用しておらず、健康志向の親御さんにとって理想的なクリーンラベル製品です。

さらに、竹の節の曲線や中国の伝統的なパビリオンから着想を得たWaloviの新しいボトルデザインが、東洋の優雅さを漂わせながら世界初公開されました。このデザインは、植物の生命力と英雄的な精神を体現しており、Waloviのグローバル・アンバサダーであるZhang Linghe氏は、その「上向きの生命力」を称賛し、これを「健康的な暮らしの再定義」と評しました。

Ipsosのデータによると、2025年には植物由来飲料の市場浸透率が45％から70％へと急増し、消費者の96％が「自然由来」と「機能性」を重視しています。Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd.のバイスプレジデントであるYe Jizengは、3つの根本的な変化を指摘しています。それは、消費者が自ら表示を確認するようになったこと、的確な解決策を求めるようになったこと、そして単に「無添加」という表示にとどまらない付加価値を期待するようになったことです。

今年、Waloviは世界市場への進出を加速させました。同社は、世界的に有名なサッカー選手のErling Haaland氏と、新進気鋭の若手俳優であるZhang Linghe氏を、Waloviのブランドアンバサダーに起用しました。同ブランドは、東南アジアの主要市場における事業展開を強化し、現地の流通チャネルを拡大することで、 Waloviの若々しい魅力と世界的な影響力を継続的に高めています。この取り組みは、天然由来の植物性飲料を新世代のライフスタイルに欠かせない存在とし、あらゆる場面で健康的な生活を送る新たな時代を切り拓くことを目指しています。

SOURCE Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd.