サッカーを通じてつながり、卓越性を目指す共通のビジョンを原動力に：GAC、Toluca FCとの戦略的パートナーシップを発表

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GAC

22 5月, 2026, 14:58 JST

メキシコ・トルーカおよび中国・広州、2026年5月22日 /PRNewswire/ -- 2026年5月19日、米国、カナダ、メキシコで開催される2026年ワールドカップへの期待が高まる中、GACは、メキシコサッカー界の名門クラブであるDeportivo Toluca Fútbol Clubとの2年間の戦略的パートナーシップを正式に発表しました。GACはToluca FCの公式パートナーとなりました。今回のパートナーシップは、2026年ワールドカップを控え、南北アメリカにおけるGACのグローバルスポーツマーケティング戦略を推進する重要な施策であり、南北アメリカの中核市場において同ブランドの現地での存在感とグローバルな展開力をさらに強化するものです。

Toluca FCは、1917年の創立以来、メキシコサッカー界で豊かな歴史と高い競争力を誇る象徴的なクラブであり、卓越性、規律、不屈の精神、勝利を目指す姿勢という同クラブの価値観は、品質第一、イノベーション主導、高いパフォーマンスの追求というGACのブランド理念と密接に一致しています。メキシコ市場で高い認知度を持つ中国の自動車ブランドとして、GACはToluca FCと手を携え、自動車業界のリーダーとサッカー界のチャンピオンチームによる力強い協業を通じて、共通の志を原動力とする異業種パートナーシップの新たな章を開きます。

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(PRNewsfoto/GAC)
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この協業を通じて、両者はブランド認知向上施策、限定ファン体験、特別イベントを共同で展開していきます。現地のユーザー層に、より誠実で親しみやすい形で働きかけることで、両者は何百万人ものサッカーファンと深いつながりを築きます。メキシコ全土で愛される文化的プラットフォームとしてサッカーを活用することで、GACは幅広いブランド接点を創出し、メキシコにおける上質で信頼性が高く革新的なブランドイメージをさらに強化するとともに、「市場参入」から「ブランドの現地化」への重要な移行を果たします。

Toluca FCとのパートナーシップは、ブラジル、コロンビア、ボリビア、ウルグアイなどラテンアメリカの主要市場におけるGACのスポーツ分野での協業に続く、もう一つの重要なマイルストーンです。GACは現在、ラテンアメリカを網羅し、世界とつながるスポーツマーケティング網を構築しており、個別のスポンサーシップから、連携したグローバルスポーツエコシステムへと移行しています。GACは、ブランドの展開範囲を継続的に拡大し、ラテンアメリカのスポーツマーケティング網を強化することで、現地消費者との感情的なつながりを深め、グローバルブランドとしての影響力を着実に高めています。

GACの詳細については、https://www.gacgroup.com/enをご覧いただくか、ソーシャルメディアでGACをフォローしてください。

SOURCE GAC

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