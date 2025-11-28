Музей ароматов «Сюэлэй»: глобальная достопримечательность в мире парфюмерии и новый объект паломничества для ценителей ароматов

01｜Музей, построенный на языке ароматов

Впечатление от музея начинается с его архитектуры:

здание с облицовкой из красного кирпича, вдохновленное геометрией перегонных кубов, вызывает ассоциации как с промышленным наследием, так и с футуристическим ремеслом. Высокий центральный атриум наполняет здание солнечным светом, задавая атмосферу еще до встречи с ароматом.

На пяти этажах посетителей ждут:

18 тематических галерей , рассказывающих о мировых цивилизациях

, рассказывающих о мировых цивилизациях Более 300 станций для знакомства с ароматами

Библиотека из 400 уникальных ароматов

Обширная презентация ароматических традиций Востока

Парфюмерные перформансы с эффектом погружения и сценография, обыгрывающая различные временные пласты

Здесь аромат превращается в культурный словарь, способный интерпретировать память, историю и идентичность.

02｜Пять этажей инсталляции с ароматами, созданной с помощью искусственного интеллекта:

Визуальный и эмпирический центр музея

Главная достопримечательность, которая приковывает внимание каждого посетителя, — инсталляция с ароматами, созданная с помощью искусственного интеллекта, высотой в пять этажей.

Сотни прозрачных флаконов с ароматами расположены в виде радиального созвездия вокруг спиральной лестницы.

Сквозь них проникает свет, превращая подъем по лестнице в кинематографическую сцену —

вы словно пересекаете туманность, сотканную из ароматов.

Однако эта инсталляция — не просто визуальная поэзия, она является отправной точкой для путешествия по маршрутам музея ароматов, построенным на основе данных.

С помощью цифровой карты ароматов (Scent Card) посетители могут протестировать ароматические ноты на более чем 300 станциях для знакомства с ароматами, отмечая свои реакции — яркость цитрусовых нот, тепло цветочных нот, глубину древесных нот.

В конце, на четвертом этаже, Машина времени ароматов (Time Machine of Scent) генерирует персональный Отчет о путешествии по миру ароматов (Fragrance Travel Report):

сенсорный портрет индивидуальных предпочтений.

А затем начинается волшебство:

на первом этаже станция смешивания на основе искусственного интеллекта, которую часто называют «кибер-парфюмерной магией»,

создает индивидуальную композицию всего за три минуты, от составления формулы до наполнения флакона.

Технологии делают парфюмерию доступной для всех, предоставляя каждому посетителю творческую свободу, которая раньше была уделом профессионалов.

03｜Новый объект паломничества для ценителей ароматов во всем мире

Благодаря своему рекордному масштабу и инновационному сенсорному дизайну, музей быстро стал:

Обязательным местом посещения для ценителей ароматов во всем мире

Медиа-фаворитом в сфере дизайна и образа жизни

Новым источником вдохновения для парфюмеров и творческих людей

Знаковым местом в сфере эмпирического культурного туризма

Посетители увозят с собой не только аромат, но и новое понимание того, как аромат формирует восприятие, память и культуру.

Пусть аромат станет целью Вашего следующего путешествия! Музей ароматов «Сюэлэй» (Xuelei Fragrance Museum) может стать местом, ради которого стоит путешествовать через континенты.

О компании Xuelei

Guangzhou Xuelei Cosmetics Co., Ltd. уже более 30 лет специализируется на разработке, производстве и интегрированных решениях в области ароматов и парфюмерии. Компания предлагает комплексные услуги по инновациям, производству и глобальной поддержке брендов в парфюмерии.

