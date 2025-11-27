Muzeum Zapachów Xuelei: światowa atrakcja turystyczna poświęcona zapachom i nowe miejsce pielgrzymek miłośników perfum

01 | Muzeum stworzone w języku zapachów

Muzeum przyciąga uwagę już swoją architekturą: inspirowana procesem destylacji konstrukcja pokryta czerwoną cegłą nawiązuje zarówno do dziedzictwa przemysłowego, jak i futurystycznego rzemiosła. Wysokie centralne atrium wpuszcza światło słoneczne w głąb budynku, nadając ton jeszcze przed poczuciem zapachu.

Na pięciu poziomach zwiedzający odkrywają:

18 galerii tematycznych poświęconych cywilizacjom świata

ponad 300 punktów odkrywania zapachów

bibliotekę 400 unikalnych zapachów

kompleksową prezentację wschodnich tradycji aromatycznych

wciągające teatry zapachowe i wieloczasowe scenografie

Tutaj zapach staje się słownictwem kulturowym - umożliwiającym interpretację pamięci, historii i tożsamości.

02 | Pięciopiętrowa instalacja zapachowa oparta na sztucznej inteligencji:

wizualna i doświadczalna atrakcja muzeumNajważniejszym elementem przyciągającym uwagę wszystkich odwiedzających jest strzelista instalacja zapachowa wykorzystująca sztuczną inteligencję rozciągająca się na pięciu piętrach.

Wokół spiralnych schodów zawieszono setki przezroczystych pojemników z zapachami, tworzących gwiazdozbiór.

Przechodzące przez nie światło sprawia, że każde wejście na górę staje się kinowym momentem - jakbyśmy przechodzili przez mgławicę złożoną z zapachów.

Instalacja ta jest czymś więcej niż wizualną poezją - stanowi punkt wyjścia dla opartej na danych podróży zapachowej po muzeum.

Za pomocą cyfrowej karty zapachów zwiedzający mogą wypróbować nuty zapachowe w ponad 300 punktach zapachowych, mapując swoje reakcje - cytrusową świeżość, kwiatowe ciepło, drzewną głębię.

Na końcu, na czwartym piętrze, zapachowy wehikuł czasu generuje osobisty raport z podróży po zapachach: sensoryczny portret indywidualnych preferencji.

Potem następuje magia: na pierwszym piętrze stanowisko mieszania zapachów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji - często opisywane jako „magia cyberperfumiarstwa" - w zaledwie trzy minuty stworzy perfumy skomponowane na zamówienie, od formuły po butelkowanie.

Technologia demokratyzuje perfumiarstwo, dając każdemu zwiedzającemu kreatywną swobodę, która kiedyś była zarezerwowana dla profesjonalistów.

03 | Nowe miejsce pielgrzymek dla miłośników zapachów z całego świata

Dzięki rekordowej skali i innowacyjnemu projektowi sensorycznemu muzeum szybko stało się:

Miejscem, które miłośnicy zapachów z całego świata muszą obowiązkowo odwiedzić.

Popularnym miejscem wśród mediów zajmujących się designem i stylem życia.

Nowym źródłem inspiracji dla perfumiarzy i twórców.

Znakiem rozpoznawczym turystyki kulturowej opartej na doświadczeniach.

Zwiedzający opuszczają muzeum nie tylko z zapachem, ale także z nowym wyobrażeniem o tym, jak zapachy kształtują postrzeganie, pamięć i kulturę. Wybierając się w kolejną podróż, postaw na zapachy. Muzeum Zapachów Xuelei może być miejscem, do którego warto wybrać się nawet z innego kontynentu.

Xuelei

Spółka Guangzhou Xuelei Cosmetics Co., Ltd. od ponad 30 lat specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji perfum oraz całościowych rozwiązaniach w tym zakresie. Spółka oferuje klientom kompleksowe usługi w dziedzinie opracowywania i produkcji zapachów oraz wsparcia globalnych marek.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

Strona internetowa: www.xuelei.com

Instagram: XUELEI FRAGRANCE MUSEUM

E-mail: [email protected]

Adres: No. 1 Ketai 2nd, dzielnica Baiyun, Guangzhou, Chiny