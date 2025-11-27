Museo de Fragancias Xuelei: un referente mundial en aromas

01｜Un museo construido en el lenguaje del aroma

La presencia del museo comienza con su arquitectura: una estructura inspirada en la destilación, revestida de ladrillo rojo, que evoca tanto el patrimonio industrial como la artesanía futurista. Un alto atrio central permite que la luz solar penetre profundamente en el edificio, creando el ambiente antes de que se perciba cualquier fragancia.

En cinco niveles, los visitantes descubren:

18 galerías temáticas que abarcan civilizaciones globales

que abarcan civilizaciones globales Más de 300 puntos de descubrimiento de aromas

Una biblioteca de 400 fragancias únicas

Una presentación completa de las tradiciones aromáticas orientales

Teatros de aromas inmersivos y escenografías multitemporales

Aquí, el olor se convierte en un vocabulario cultural, capaz de interpretar la memoria, la historia y la identidad.

02｜La instalación de fragancias de IA de cinco pisos:

La pieza central visual y experiencial del museo

Lo más destacado que capta la atención de cada visitante es la imponente instalación de fragancias de IA que se extiende a lo largo de cinco pisos.

Cientos de recipientes transparentes con fragancias cuelgan en una constelación radial alrededor de una escalera de caracol.

La luz se filtra a través de ellos, convirtiendo cada ascenso en un momento cinematográfico, como si caminaran a través de una nebulosa hecha de olor.

Más que poesía visual, la instalación constituye el punto de partida del viaje olfativo basado en datos del museo.

Con una tarjeta de aroma digital, los visitantes prueban notas de fragancias en más de 300 puntos de aroma y mapean sus reacciones: brillo cítrico, calidez floral, profundidad amaderada.

Al final, la Máquina del Tiempo del Aroma del cuarto piso genera un Informe de Viaje de Fragancias personal:

un retrato sensorial de la preferencia individual.

Y luego viene la magia:

en la primera planta, la estación de mezcla con IA —a menudo descrita como "magia ciberperfumera"— crea un perfume a medida en tan solo tres minutos, desde la fórmula hasta el embotellado.

La tecnología democratiza la perfumería, otorgando a cada visitante la capacidad creativa que antes estaba reservada a los profesionales.

03｜Un nuevo destino de peregrinación para los amantes de las fragancias de todo el mundo

Con su escala récord y su innovador diseño sensorial, el museo se ha convertido rápidamente en:

Una visita obligada para los amantes de las fragancias de todo el mundo

Un referente mediático en el ámbito del diseño y el estilo de vida

Una nueva fuente de inspiración para perfumistas y creativos

Un referente en el turismo cultural experiencial

Los visitantes se van no solo con un aroma, sino con una nueva comprensión de cómo las fragancias moldean la percepción, la memoria y la cultura.

En su próximo viaje, deje que el aroma sea el destino. Y el Museo de Fragancias de Xuelei podría ser el lugar ideal para viajar a través de los continentes.

Acerca de Xuelei

Guangzhou Xuelei Cosmetics Co., Ltd. se ha especializado en el desarrollo, la fabricación y la integración de fragancias y perfumes durante más de 30 años. La empresa ofrece servicios integrales de innovación, producción y soporte de marca global para fragancias.

Para más información, visite:

Sitio web: www.xuelei.com

Instagram: XUELEI FRAGRANCE MUSEUM

Correo electrónico: [email protected]

Dirección: No. 1 Ketai 2nd Road, Baiyun District, Guangzhou, China

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833619/862A7974_opq4158963926.jpg