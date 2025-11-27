Múzeum vôní Xuelei: Globálne centrum vôní a nová pútnická destinácia pre milovníkov voňaviek

GUANGZHOU, Čína, 27. november 2025 /PRNewswire/ -- V Guangzhou nová vôňa mení prístup k cestovaniu.
Nepochádza z butiku ani zo špecializovanej parfumérskej firmy, ale z rozsiahlej senzorickej inštitúcie, ktorá nedávno získala certifikát Guinnessovej knihy rekordov ako „Najväčšie múzeum vôní" (9 500 878 m², Guangzhou, 27. novembra 2025)Múzeum vôní Xuelei.
Tu sa vôňa stáva architektúrou, príbehom aj novým spôsobom vnímania mesta.

01｜Múzeum postavené v jazyku vôní
Pôsobenie múzea začína jeho architektúrou:
stavba inšpirovaná destiláciou, zahalená do červených tehál, evokujúca priemyselné dedičstvo aj futuristické remeslo. Vysoké centrálne átrium vťahuje slnečné svetlo hlboko do budovy a udáva atmosféru ešte skôr než ucítite akúkoľvek vôňu.
Na piatich poschodiach návštevníci objavia:

  • 18 tematických galérií s témami globálnych civilizácií
  • Viac ako 300 bodov na objavovanie vôní
  • Knižnica 400 jedinečných vôní
  • Komplexná prezentácia východných aromatických tradícií
  • Pohlcujúce divadlá vôní a multitemporálne scénografie

Vôňa sa tu stáva kultúrnym slovníkom, ktorý dokáže interpretovať pamäť, históriu aj identitu.

02｜Päťposchodová inštalácia vôní s AI:
Vizuálny a zážitkový ústredný prvok múzea
Vrcholom, ktorý upúta pozornosť každého návštevníka, je impozantná inštalácia vôní s AI, ktorá sa rozprestiera cez päť poschodí.
Stovky priehľadných nádob s vôňami visia v radiálnom usporiadaní súhvezdí okolo špirálovitého schodiska.
Preniká cez ne svetlo a premieňa každý výstup na filmový moment –
ako keby ste prechádzali hmlovinou z vôní.
Inštalácia tvorí viac než len vizuálnu poéziu, ale zároveň východiskový bod dátovo orientovanej cesty vôní múzea.
S digitálnou Vonnou kartou si návštevníci môžu vyskúšať voňavé tóny z viac ako 300 vonných bodov a zmapovať svoje reakcie – jasnosť citrusov, kvetinové teplo, drevitá hĺbka.
Na konci vám Stroj času vôní na štvrtom poschodí vygeneruje osobnú Správu o cestovaní za vôňami:
zmyslový portrét individuálnej preferencie.
Potom prichádza kúzlo:
Na prvom poschodí sa nachádza stanica na miešanie s AI – často opisovaná ako „kybernetická parfumérska mágia" –
ktorá vytvorí parfum na mieru už za tri minúty, od receptúry až po plnenie do flakónu.
Technológia demokratizuje parfumériu a dáva každému návštevníkovi možnosť kreativity, ktorá bola kedysi vyhradená pre profesionálov.

03｜Nová pútnická destinácia pre milovníkov vôní z celého sveta
Vďaka rekordnému rozsahu a inovatívnemu senzorickému dizajnu sa múzeum rýchlo stalo:

  • Miestom, ktoré musia navštíviť milovníci vôní z celého sveta
  • Obľúbeným objektom médií v dizajnérskych a lifestylových kruhoch
  • Novým zdrojom inšpirácie pre parfumérov a kreatívcov
  • Medzníkom v zážitkovom kultúrnom turizme

Návštevníci odchádzajú nielen s vôňou, ale aj s novým chápaním toho, ako vôňa formuje vnímanie, pamäť a kultúru.
Vyberte si vôňu ako cieľ svojej ďalšej cesty. Múzeum vôní Xuelei je možno práve tým miestom, kvôli ktorému sa oplatí cestovať naprieč kontinentmi.

O spoločnosti Xuelei
Guangzhou Xuelei Cosmetics Co., Ltd. sa už vyše 30 rokov špecializuje na vývoj, výrobu a integrované riešenia vôní a parfumov. Spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti inovácií, výroby a globálnej podpory značiek vôní.

Viac informácií nájdete na stránke:
Webová stránka: www.xuelei.com
Instagram: XUELEI FRAGRANCE MUSEUM
E-mail: [email protected]
Adresa: č. 1 Ketai 2nd Road, okres Baiyun, Guangzhou, Čína

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2833619/862A7974_opq4158963926.jpg

