Musée du parfum de Xuelei : Une référence mondiale en matière de senteurs et la nouvelle destination de pèlerinage pour les amateurs de parfums

01｜A Museum Built in the Language of Scent

La présence d'un musée commence par son architecture :

une structure inspirée de la distillation, enveloppée de briques rouges, évoquant à la fois le patrimoine industriel et l'artisanat futuriste. Un grand atrium central attire la lumière du soleil à l'intérieur du bâtiment, donnant le ton avant même que l'on ne sente le moindre parfum.

Sur cinq niveaux, les visiteurs découvrent

18 galeries thématiques couvrant les civilisations mondiales

couvrant les civilisations mondiales Plus de 300 points de découverte olfactive

Une bibliothèque de 400 fragrances uniques

Une présentation complète des traditions aromatiques orientales

Théâtres olfactifs immersifs et scénographies multitemporelles

L'odeur devient ici un vocabulaire culturel, capable d'interpréter la mémoire, l'histoire et l'identité.

02｜L'installation de parfum d'IA à cinq étages :

La pièce maîtresse visuelle et expérientielle du musée

Le point fort qui capte l'attention de tous les visiteurs est l'imposante installation de parfums d'IA, qui s'étend sur cinq étages.

Des centaines de récipients de parfum transparents sont suspendus dans une constellation radiale autour d'un escalier en spirale.

La lumière filtre à travers eux, transformant chaque ascension en un moment cinématographique -

comme si l'on marchait dans une nébuleuse faite de senteurs.

Plus qu'une poésie visuelle, l'installation constitue le point de départ du voyage olfactif du musée basé sur des données.

Grâce à une carte des senteurs numérique, les visiteurs peuvent goûter des notes de parfum à travers plus de 300 points de senteur, et cartographier leurs réactions - éclat des agrumes, chaleur des fleurs, profondeur des bois.

À la fin, la machine à remonter le temps du quatrième étage génère un rapport de voyage personnel :

un portrait sensoriel des préférences individuelles.

Puis vient la magie :

au premier étage, la station de mélange AI - souvent décrite comme la "magie cybernétique de la parfumerie" -

crée un parfum sur mesure en seulement trois minutes, de la formule à la mise en bouteille.

La technologie démocratise la parfumerie, accordant à chaque visiteur l'agence créative autrefois réservée aux professionnels.

03｜Un nouveau lieu de pèlerinage pour les amateurs de parfums du monde entier

Avec sa taille record et sa conception sensorielle innovante, le musée s'est rapidement imposé :

Une visite incontournable pour les amateurs de parfums du monde entier

Un favori des médias dans les milieux du design et de l'art de vivre

Une nouvelle source d'inspiration pour les parfumeurs et les créateurs

Une référence en matière de tourisme culturel expérientiel

Les visiteurs repartent non seulement avec une odeur, mais aussi avec une nouvelle compréhension de la manière dont les parfums façonnent la perception, la mémoire et la culture.

Lors de votre prochain voyage, laissez l'odeur être votre destination. Et le musée des parfums de Xuelei pourrait bien être l'endroit qui vaut la peine de traverser les continents.

À propos de Xuelei

Depuis plus de 30 ans, la société Guangzhou Xuelei Cosmetics Co. est spécialisée dans le développement, la fabrication et les solutions intégrées en matière de parfums et de fragrances. L'entreprise propose des services centralisés pour l'innovation et la production de parfums, ainsi qu'un soutien aux marques mondiales.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

Site Web : www.xuelei.com

Instagram : MUSÉE DE LA FRAGRANCE DE XUELEI

Email : [email protected]

Adresse : No. 1 Ketai 2nd Road, Baiyun District, Guangzhou, Chine

