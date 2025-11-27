Muzeum vůní Xuelei: globální památka vůní a nové poutní místo pro milovníky vůní

KANTON, Čína, 27. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- V Kantonu mění nová vůně význam cestování. Nepochází z butiku ani z malého parfémového salonu, ale z rozsáhlé smyslové instituce, která byla nedávno zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako „největší muzeum vůní" (9 500 878 m², Kanton, 27. listopadu 2025) – Muzeum vůní Xuelei. Zde se aróma stává architekturou, vyprávěním příběhů a novým způsobem, jak prožít město.

 01｜Muzeum postavené v jazyce arómatu
Přítomnost muzea začíná již jeho architekturou:
budova inspirovaná destilací, obložená červenými cihlami, evokující jak průmyslové dědictví, tak futuristické řemeslo. Vysoké centrální atrium vtahuje sluneční světlo hluboko do budovy a udává tón ještě předtím, než ucítíte jakoukoli vůni.
Na pěti podlažích návštěvníci objeví:

  • 18 tematických galerií pokrývajících světové civilizace
  • Více než 300 míst k objevování arómatu
  • Knihovnu 400 jedinečných vůní
  • Komplexní prezentaci východních aromatických tradic
  • Imerzivní aróma divadel a scénografie z různých časových okamžiků

Zde se aróma stává kulturním slovníkem – schopným interpretovat paměť, historii a identitu.

02｜Pětipodlažní instalace vůní AI:
Vizuální a zážitkové centrum muzea
Hlavním lákadlem, které upoutá pozornost každého návštěvníka, je impozantní instalace vůní AI, která se rozprostírá přes pět podlaží.
Stovky průhledných nádob s vůní visí v paprsčitém seskupení kolem točitého schodiště.
Světlo jimi prosvítá a proměňuje každý výstup v kinematografický zážitek –jako by návštěvník procházel mlhovinou vytvořenou z vůní.
Instalace je více než vizuální poezií, tvoří výchozí bod datově řízené vůně muzea.
S digitální kartou arómatu návštěvníci ochutnávají vůně ve více než 300 bodech arómatu a mapují své reakce – citrusovou svěžest, květinové teplo, dřevitou hloubku.
Na konci čtvrtého patra Časový stroj arómatu generuje osobní zprávu o vůni cestování:
smyslový portrét individuálních preferencí.
Pak přichází kouzlo:
v prvním patře stanice pro míchání pomocí umělé inteligence – často popisovaná jako „kouzlo kybernetické parfumerie" – vytvoří na míru šitý parfém za pouhé tři minuty, od receptury až po plnění do flakónu.
Technologie demokratizuje parfumerii a dává každému návštěvníkovi tvůrčí svobodu, která byla dříve vyhrazena odborným pracovníkům.

03｜Nová poutní destinace pro milovníky vůní z celého světa
Díky svému rekordnímu rozsahu a inovativnímu smyslovému designu se muzeum rychle stalo:

  • Povinnou zastávkou pro milovníky vůní z celého světa
  • Oblíbeným místem médií v oblasti designu a životního stylu
  • Novým zdrojem inspirace pro parfémáře a kreativce
  • Mezník v oblasti zážitkové kulturní turistiky

Návštěvníci odcházejí nejen s arómatem, ale také s novým porozuměním tomu, jak vůně formuje vnímání, paměť a kulturu.
Ať je cílem vaší příští cesty aróma. A Muzeum vůní Xuelei může být právě tím místem, za kterým stojí za to cestovat přes kontinenty.

O společnosti Xuelei
Společnost Kanton Xuelei Cosmetics Co., Ltd. se již více než 30 let specializuje na vývoj a výrobu vůní a parfémů a poskytuje integrovaná řešení. Společnost nabízí zjednodušené služby v oblasti inovace vůní, výroby a globální podpory značky.

Další informace naleznete na:
Webové stránky: www.xuelei.com
Instagram: XUELEI FRAGRANCE MUSEUM
E-mail: [email protected]
Adresa: No. 1 Ketai 2nd Road, Baiyun District, Kanton, Čína

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2833619/862A7974_opq4158963926.jpg

