МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА ИНВЕСТОРОВ В ТУЛКУБАШСКОЕ И КЫЗЫЛТАШСКОЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ АКТИВЫ ВЫПУСКАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ

News provided by

Group of Chaarat Gold Holdings Limited Investors

Feb 25, 2026, 14:19 ET

ЛОНДОН, 25 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- группа международных инвесторов в Кыргызской Республике («Группа»), которые инвестировали в горнодобывающие активы в Тулкубаше и Кызылташе через Chaarat Gold Holdings Limited («Chaarat»), выпускает следующее заявление:

Группа отмечает объявления о том, что Chaarat продал свою долю в активах компании Silvercorp Metals Inc. (путем продажи своей доли в Chaarat ZAAV CJSC) («Продажа»).

Группа обеспокоена действиями Chaarat и управлением активами Тулкубаш и Кызылташ до Продажи включительно. Группа предпримет все необходимые меры для защиты своей позиции.

Инвесторам в Тулкубаш и Кызылташ или Chaarat предлагается связаться с юридическим консультантом Группы, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, для получения дополнительной информации по электронной почте [email protected].

