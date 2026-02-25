МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА ИНВЕСТОРОВ В ТУЛКУБАШСКОЕ И КЫЗЫЛТАШСКОЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ АКТИВЫ ВЫПУСКАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ

ЛОНДОН, 25 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- группа международных инвесторов в Кыргызской Республике («Группа»), которые инвестировали в горнодобывающие активы в Тулкубаше и Кызылташе через Chaarat Gold Holdings Limited («Chaarat»), выпускает следующее заявление:

Группа отмечает объявления о том, что Chaarat продал свою долю в активах компании Silvercorp Metals Inc. (путем продажи своей доли в Chaarat ZAAV CJSC) («Продажа»).

Группа обеспокоена действиями Chaarat и управлением активами Тулкубаш и Кызылташ до Продажи включительно. Группа предпримет все необходимые меры для защиты своей позиции.

Инвесторам в Тулкубаш и Кызылташ или Chaarat предлагается связаться с юридическим консультантом Группы, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, для получения дополнительной информации по электронной почте [email protected].