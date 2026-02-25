MEDZINÁRODNÁ SKUPINA INVESTOROV DO ŤAŽOBNÝCH AKTÍV TULKUBAŠ A KYZYLTAŠ VYDÁVA VYHLÁSENIE
News provided byGroup of Chaarat Gold Holdings Limited Investors
Feb 25, 2026, 14:21 ET
LONDÝN, 25. februára 2026 /PRNewswire/ -- Skupina medzinárodných investorov v Kirgizskej republike („skupina"), ktorí investovali do ťažobných aktív v Tulkubaši a Kyzyltaši prostredníctvom spoločnosti Chaarat Gold Holdings Limited („Chaarat"), vydáva nasledujúce vyhlásenie:
Skupina berie na vedomie informáciu, že spoločnosť Chaarat predala svoj podiel v aktívach spoločnosti Silvercorp Metals Inc. (predajom svojho podielu v spoločnosti Chaarat ZAAV CJSC) („predaj").
Skupina je znepokojená konaním spoločnosti Chaarat a jej správou aktív Tulkubaš a Kyzyltaš, ktorá viedla k samotnému predaju. Skupina podnikne na ochranu svojej pozície všetky potrebné kroky.
Investori v mestách Tulkubaš a Kyzyltaš alebo Chaarat sú vyzvaní, aby kontaktovali právneho poradcu skupiny, spoločnosť Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Ďalšie informácie môžu získať e-mailom na adrese [email protected].
