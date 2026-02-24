LE GROUPE INTERNATIONAL D'INVESTISSEURS DANS LES ACTIFS MINIERS DE TULKUBASH ET KYZYLTASH PUBLIE UNE DECLARATION

LONDRES, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- un groupe d'investisseurs internationaux en République kirghize (le « Group ») qui a investi dans les actifs miniers de Tulkubash et Kyzyltash par l'intermédiaire de Chaarat Gold Holdings Limited (« Chaarat ») fait la déclaration suivante :

Le Group prend note des annonces selon lesquelles Chaarat a vendu sa participation dans les actifs à Silvercorp Metals Inc. (par le biais d'une vente de sa participation dans Chaarat ZAAV CJSC) (la « vente »).

Le Group est préoccupé par les actions de Chaarat et sa gestion des actifs de Tulkubash et de Kyzyltash jusqu'à et y compris la vente. Le Group prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger sa position.

Les investisseurs dans Tulkubash et Kyzyltash ou Chaarat sont invités à contacter le conseiller juridique du Groupe, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, pour plus d'informations par email à [email protected].