Un grupo internacional de inversores en activos mineros de Tulkubash y Kyzyltash emite una declaración

Group of Chaarat Gold Holdings Limited Investors

Feb 24, 2026, 07:31 ET

LONDRES, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Un grupo de inversores internacionales en la República Kirguisa (el "Grupo") que invirtió en los activos mineros de Tulkubash y Kyzyltash a través de Chaarat Gold Holdings Limited ("Chaarat") emite la siguiente declaración:

El Grupo toma nota de los anuncios de que Chaarat ha vendido su participación en los activos a Silvercorp Metals Inc. (a través de una venta de su participación en Chaarat ZAAV CJSC) (la "Venta").

El Grupo está preocupado por las acciones de Chaarat y su gestión de los activos de Tulkubash y Kyzyltash antes de la Venta. El Grupo tomará todas las medidas necesarias para proteger su posición.

Se invita a los inversores en Tulkubash y Kyzyltash o Chaarat a ponerse en contacto con el asesor legal del Grupo, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, para obtener más información por correo electrónico a [email protected].

