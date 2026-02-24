MEZINÁRODNÍ SKUPINA INVESTORŮ DO TĚŽEBNÍCH AKTIV V TULKUBAŠI A KYZYLTAŠI VYDÁVÁ PROHLÁŠENÍ
News provided byGroup of Chaarat Gold Holdings Limited Investors
Feb 24, 2026, 05:57 ET
LONDÝN, 24. února 2026 /PRNewswire/ -- Skupina mezinárodních investorů v Kyrgyzské republice (dále jen „skupina"), kteří investovali do těžebních aktiv v Tulkubaši a Kyzyltaši prostřednictvím společnosti Chaarat Gold Holdings Limited („Chaarat"), vydává následující prohlášení:
Skupina bere na vědomí oznámení, že společnost Chaarat prodala svůj podíl v aktivech společnosti Silvercorp Metals Inc. (prostřednictvím prodeje svého podílu ve společnosti Chaarat ZAAV CJSC) (dále jen „prodej").
Skupina je znepokojena jednáním společnosti Chaarat a jejím řízením aktiv v Tulkubaši a Kyzyltaši, které vedlo k prodeji a zahrnuje i samotný prodej. Skupina podnikne veškeré kroky nezbytné k ochraně své pozice.
Investoři v Tulkubaši a Kyzyltaši nebo Chaaratu jsou vyzváni, aby se pro další informace obrátili na právního poradce skupiny, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, e-mailem na adrese [email protected].
