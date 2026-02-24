MIĘDZYNARODOWA GRUPA INWESTORÓW W AKTYWA GÓRNICZE W TULKUBASHU i KYZYLTASHU WYDAJE OŚWIADCZENIE
Feb 24, 2026, 11:25 ET
LONDYN, 24 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- grupa międzynarodowych inwestorów w Kirgistanie („Grupa"), która zainwestowała w aktywa górnicze w Tulkubashu i Kyzyltashu za pośrednictwem Chaarat Gold Holdings Limited („Chaarat") wydała następujące oświadczenie:
Grupa zwraca uwagę na informację, że spółka Chaarat sprzedała swoje udziały w aktywach spółce Silvercorp Metals Inc. (poprzez sprzedaż udziałów w Chaarat ZAAV CJSC) („Sprzedaż").
Grupa jest zaniepokojona działaniami Chaarat i jej zarządzaniem aktywami w Tulkubashu i Kyzyltashu prowadzącymi do Sprzedaży oraz samą Sprzedażą. Grupa podejmie wszelkie konieczne kroki, aby chronić swoją pozycję.
Inwestorów w Tulkubashu i Kyzyltashu oraz Chaarat zapraszamy do kontaktu z doradcą prawnym Grupy Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP; w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected].
