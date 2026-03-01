Спортсмены из Швеции и Нидерландов завоевывают медали на зимних Олимпийских играх Olympic Winter Games Milano Cortina 2026, а амбассадор команды Team TCL стоит на пьедестале почета

МИЛАН, 2 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На зимних Олимпийских играх Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 спортсмены из Швеции и Нидерландов, входящие в состав команды Team TCL, завоевали многочисленные медали, демонстрируя выдающиеся результаты, которые являются важными вехами в их карьере. Эти достижения являются моментом гордости как для спортсменов, так и для Team TCL в рамках роли TCL в качестве официального партнера всемирных олимпийских и паралимпийских игр в категории «Домашнее аудиовизуальное оборудование и бытовая техника».

Team TCL at Milano Cortina 2026

Шведские спортсмены Эбба Андерссон (Ebba Andersson), Фрида Карлссон (Frida Karlsson) и Йонна Сундлинг (Jonna Sundling) вместе с голландской спортсменкой Джой Бёне (Joy Beune) завоевали в общей сложности 11 медалей в индивидуальных и командных соревнованиях по лыжным гонкам и конькобежному спорту, в том числе четыре золотые и семь серебряных медалей. Мировой амбассадор бренда TCL Эйлин Гу (Eileen Gu) завоевала золотую медаль в женском фристайле в дисциплине хаф-пайп, а также серебряные медали в женском слоуп-стайле и биг-эйр.

Завоевание медалей подчеркивает выдающиеся результаты и силу спортсменов, участвующих в Milano Cortina 2026, вдохновляя на большие свершения зрителей во всем мире.

Являясь одним из мировых лидеров в области бытовой электроники и ведущим мировым брендом телевизоров Mini LED в первом полугодии 2025 года, TCL представила свой флагманский телевизор SQD-Mini LED TV X11L на выставке CES 2026, который получил золотую награду Innovative Display Technology Gold Award за исключительную точность цвета, стабильность изображения и визуальные характеристики. Благодаря высокотехнологичному дисплею и передовым аудиотехнологиям TCL продолжает переопределять впечатления от просмотра, даря поклонникам игр захватывающее ощущение непосредственного присутствия на зимних Олимпийских играх.

Точно так же, как Олимпийские игры вдохновляют людей во всем мире на преодоление себя, команда Team TCL вдохновляет всех по-своему прочувствовать «Inspire Greatness» не только благодаря продуктам TCL, которые превосходят воображение, но и спортсменам, которые постоянно поднимают планку как во время состязаний, так и за их пределами, а также людям, которые смело раздвигают границы возможного в своей повседневной жизни.

TCL сближает спортсменов, болельщиков и семьи во время Milano Cortina 2026. Благодаря технологии TCL спортсмены в Олимпийской деревне могут расслабиться, отдохнуть и отпраздновать значимые моменты вместе со своими друзьями и семьей. Являясь спонсором Athlete Moment, TCL также будет использовать свою дисплейную технологию рядом с игровым полем, чтобы спортсмены могли пообщаться со своими семьями и друзьями сразу после соревнований, обеспечивая значимые моменты празднования и радости прямо в гуще событий.

Комментируя свои результаты, амбассадоры команды Team TCL сказали:

Эбба Андерссон (Швеция, лыжные гонки) «Этот вид спорта вознаграждает последовательность, иначе больших результатов не добиться. Видеть, как реализуется все, что было задумано, а также подниматься на подиум четыре раза во время зимних Олимпийских игр этого года было мечтой, которой суждено было сбыться, и я благодарна TCL за поддержку».

Фрида Карлссон (Швеция, лыжные гонки) «На самом высоком уровне всегда присутствует давление, но больших результатов можно достичь только тогда, когда вы выходите из своей зоны комфорта. Завоевание нескольких призовых мест в этом году стало для меня настоящей неожиданностью, и я благодарна TCL за то, что вдохновили меня продолжать двигаться вперед и упорно работать».

Йонна Сундлинг (Швеция, лыжные гонки) «Чувство победы никогда не стареет! Я так горжусь тем, что представляла свою страну и завоевала три медали на зимних Олимпийских играх этого года, и я благодарна TCL за то, что помогли мне пройти этот путь сюда и за возможность поделиться радостью и духом зимних видов спорта с болельщиками по всему миру».

Джой Бёне (Нидерланды, конькобежный спорт) «Для меня большая честь стоять на подиуме в составе сборной Голландии на зимних Олимпийских играх, и я благодарна за поддержку моим близким и партнерам в претворении мечты в реальность. То, что я в составе команды Team TCL напомнило мне, что большие результаты — это про проявление себя и перенос этого мышления в повседневную жизнь».

О компании TCL

Компания TCL Electronics специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники, включая телевизоры, аудиоустройства, товары для умного дома и бытовую технику. Сочетая в себе продуманный дизайн и инновационные технологии, которые вдохновляют на великие свершения, наша линейка продуктов предлагает незаменимые функции и значимый комфорт. Благодаря вертикально интегрированной цепочке поставок и современным мощностям по производству дисплейных панелей компания TCL как один из крупнейших в мире брендов потребительской электроники помогает сделать инновации доступными для всех. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://www.tcl.com

TCL является зарегистрированной торговой маркой TCL Corporation. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2922743/Team_TCL_at_Milano_Cortina_2026.jpg