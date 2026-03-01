Des athlètes suédois et néerlandais remportent des médailles aux Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, tandis que l'équipe des ambassadeurs TCL monte sur le podium

MILAN, 1er mars 2026 /PRNewswire/ -- Aux Jeux olympiques d'hiver Milano Cortina 2026, des athlètes suédois et néerlandais, membres de l'équipe TCL, ont remporté plusieurs médailles, réalisant des performances remarquables qui représentent des étapes importantes dans leur carrière. Ces accomplissements sont un moment de fierté pour les athlètes et l'équipe TCL, dans le cadre du rôle de TCL en tant que partenaire officiel mondial des Jeux olympiques et paralympiques dans la catégorie de l'équipement audiovisuel et de l'électroménager.

Team TCL at Milano Cortina 2026

Les athlètes suédoises Ebba Andersson, Frida Karlsson et Jonna Sundling, ainsi que l'athlète néerlandaise Joy Beune, ont remporté un total de 11 médailles dans les épreuves individuelles et par équipe de ski de fond et de patinage de vitesse, dont quatre médailles d'or et sept médailles d'argent. L'ambassadrice mondiale de la marque TCL, Eileen Gu, a remporté une médaille d'or dans l'épreuve de half pipe, ainsi que des médailles d'argent dans les épreuves de slopestyle et de big air.

Ces podiums mettent en lumière les performances et la force exceptionnelles des athlètes participant à Milano Cortina 2026, inspirant la grandeur au public du monde entier.

En tant que leader mondial de l'électronique grand public et première marque mondiale de téléviseurs mini-LED au premier semestre 2025, TCL a dévoilé son produit phare, le SQD-Mini LED TV X11L, au CES 2026, qui a remporté l'Innovative Display Technology Gold Award pour la précision exceptionnelle de ses couleurs, la stabilité de son affichage et ses performances visuelles. Grâce à des technologies d'affichage et audio de pointe, TCL continue de redéfinir l'expérience visuelle, en offrant aux fans une immersion et une sensation de proximité avec l'action des Jeux olympiques d'hiver.

De la même manière que les Jeux olympiques incitent les gens du monde entier à dépasser leurs limites, l'équipe TCL encourage tout le monde à adhérer à sa vision « Inspirer la grandeur », non seulement à travers les produits TCL qui dépassent l'imagination, mais aussi à travers les athlètes qui se surpassent sur le terrain et en dehors, et les personnes qui repoussent courageusement les limites dans leur vie de tous les jours.

TCL rapproche les athlètes, les fans et les familles pendant Milano Cortina 2026. Grâce à la technologie TCL dans le Village des athlètes, les concurrents peuvent se détendre, se relaxer et célébrer des moments importants avec leurs amis et leur famille. En tant que sponsor du Moment des athlètes, TCL utilisera également sa technologie d'affichage, fournie en bordure des terrains, pour permettre aux athlètes de voir leurs familles et leurs amis immédiatement après la compétition, permettant ainsi des moments de célébration et de joie en plein cœur de l'action.

Les ambassadeurs de l'équipe TCL ont commenté leur performance :

Ebba Andersson (Suède, ski de fond) « Ce sport récompense la constance, sinon on ne peut pas atteindre la grandeur. Voir toute la préparation se concrétiser et monter quatre fois sur le podium lors des Jeux olympiques d'hiver de cette année a été un rêve devenu réalité, et je suis reconnaissante à TCL de m'avoir soutenue ».

Frida Karlsson (Suède, ski de fond) « Il y a toujours de la pression au plus haut niveau, mais la grandeur n'est atteinte que lorsque l'on sort de sa zone de confort. Le fait d'être montée plusieurs fois sur le podium cette année a été un vrai moment de bonheur, et je suis reconnaissante à TCL de m'avoir inspirée à aller de l'avant et d'avoir cru au pouvoir de la persévérance. »

Jonna Sundling (Suède, ski de fond) « Le sentiment de victoire ne vieillit jamais ! Je suis très fière d'avoir représenté mon pays et d'avoir remporté trois médailles aux Jeux olympiques d'hiver de cette année, et je suis reconnaissante à TCL de m'avoir soutenue dans mon parcours et d'avoir contribué à partager la joie et l'esprit des sports d'hiver avec les fans du monde entier. »

Joy Beune (Pays-Bas, patinage de vitesse) « Je suis honorée d'être montée sur le podium au sein de l'équipe néerlandaise aux Jeux olympiques d'hiver et je suis reconnaissante à mes proches et à mes partenaires de m'avoir aidée à réaliser ce rêve. Faire partie de l'équipe TCL m'a rappelé que la grandeur, c'est d'être présent et de garder cet état d'esprit dans la vie de tous les jours ».

