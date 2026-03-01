Športovkyne zo Švédska a Holandska získali medaily na zimných olympijských hrách Miláno Cortina 2026, ambasádorka tímu TCL sa dostala na stupienok víťazov
Mar 01, 2026, 17:01 ET
MILÁNO, 1. marca 2026 /PRNewswire/ -- Na zimných olympijských hrách Miláno Cortina 2026 si športovci zo Švédska a Holandska, ktorí boli súčasťou tímu TCL, zabezpečili viacero medailí a podali vynikajúce výkony, ktoré predstavujú míľniky v ich kariére. Tieto úspechy sú hrdým momentom pre športovcov aj tím TCL, v rámci úlohy TCL ako oficiálneho celosvetového olympijského a paralympijského partnera v kategórii domácich audiovizuálnych zariadení a domácich spotrebičov.
Švédske atlétky Ebba Andersson, Frida Karlsson a Jonna Sundling spolu s holandskou atlétkou Joy Beune získali celkovo 11 medailí v individuálnych a tímových disciplínach – v behu na lyžiach a rýchlokorčuľovaní – vrátane štyroch zlatých a siedmich strieborných. Globálna ambasádorka značky TCL Eileen Gu získala zlatú medailu v kategórii žien v disciplíne Freeski Halfpipe, ako aj strieborné medaily v kategóriách žien Freeski Slopestyle a Freeski Big Air.
Tieto umiestnenia na stupienkoch víťazov zdôrazňujú vynikajúci výkon a silu športovcov súťažiacich na Miláno Cortina 2026 a inšpirujú k úspechu divákov po celom svete.
Ako globálny líder v spotrebnej elektronike a svetová jednotka medzi značkami mini LED televízorov v prvej polovici roka 2025 predstavila spoločnosť TCL na veľtrhu CES 2026 svoju vlajkovú loď SQD-Mini LED TV X11L, ktorá získala zlaté ocenenie Innovative Display Technology Gold Award za výnimočnú presnosť farieb, stabilitu zobrazenia a vizuálny výkon. Vďaka najmodernejším zobrazovacím a zvukovým technológiám TCL pokračuje v inovatívnom definovaní zážitku zo sledovania a prináša fanúšikom pohlcujúci a detailný zážitok zo zimných olympijských hier.
Rovnako ako olympijské hry inšpirujú ľudí po celom svete k prekonávaniu svojich hraníc, tím TCL povzbudzuje všetkých, aby prijali jeho víziu „Inšpirácia k veľkoleposti" nielen prostredníctvom produktov TCL, ktoré prekonávajú hranice predstavivosti, ale aj prostredníctvom športovcov, ktorí neustále zvyšujú latku na ihrisku aj mimo neho, a jednotlivcov, ktorí odvážne posúvajú hranice vo svojom každodennom živote.
TCL zbližuje športovcov, fanúšikov a rodiny počas podujatia Miláno Cortina 2026. Vďaka technológii TCL v olympijskej dedine si športovci môžu oddýchnuť, uvoľniť sa a oslavovať zmysluplné chvíle spolu so svojimi priateľmi a rodinou. Ako sponzor Athlete Moment využije spoločnosť TCL aj svoju zobrazovaciu technológiu, ktorá je umiestnená na boku športovísk, aby umožnila športovcom spojiť sa so svojimi rodinami a priateľmi ihneď po súťaži, vďaka čomu budú môcť zažívať zmysluplné chvíle osláv a radosti priamo uprostred diania.
Ambasádori tímu TCL sa k svojmu výkonu vyjadrili takto:
Ebba Andersson (Švédsko, beh na lyžiach) „Tento šport odmeňuje dôslednosť, inak sa nedá dosiahnuť veľkoleposť. Vidieť, ako sa všetky prípravy stávajú skutočnosťou a stáť štyrikrát na stupienku počas tohtoročných zimných olympijských hier, bol splnený sen a som vďačná spoločnosti TCL za podporu."
Frida Karlsson (Švédsko, beh na lyžiach) „Na najvyššej úrovni je vždy tlak, ale úspech sa dosiahne iba vtedy, keď sa vydáte zo svojej komfortnej zóny. Získanie niekoľkých pozícií na stupienkoch víťazov tento rok bolo pre mňa skutočne vzrušujúcim momentom a som vďačná spoločnosti TCL za to, že ma inšpirovala k neustálemu napredovaniu a za vieru v silu vytrvalosti."
Jonna Sundling (Švédsko, beh na lyžiach) „Pocit z víťazstva nikdy neomrzí! Som veľmi hrdá na to, že som reprezentovala svoju krajinu a získala tri medaily na tohtoročných zimných olympijských hrách a som vďačná spoločnosti TCL za podporu na mojej ceste sem a za to, že mi pomohli zdieľať radosť a ducha zimných športov s fanúšikmi po celom svete."
Joy Beune (Holandsko, rýchlokorčuľovanie) „Je mi cťou, že som sa ako súčasť holandského tímu na zimných olympijských hrách umiestnila na stupienkoch víťazov, a som vďačná za všetku podporu mojich blízkych a partnerov, ktorí mi pomohli splniť si tento sen. Byť súčasťou tímu TCL mi pripomenulo, že úspech spočíva v tom, že človek vydrží a prenesie si tento spôsob myslenia do každodenného života."
