Ambasador Team TCL staje na podium dzięki medalom zdobytym przez sportowców ze Szwecji i Holandii podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano Cortina 2026

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano Cortina 2026 sportowcy ze Szwecji i Holandii, należący do Team TCL, zdobyli wiele medali, osiągając znakomite wyniki, które stanowią kamienie milowe w ich karierze. Osiągnięcia te są powodem do dumy zarówno dla sportowców, jak i dla Team TCL, będącego oficjalnym światowym partnerem olimpijskim i paraolimpijskim w kategorii domowego sprzętu audiowizualnego i AGD.

Team TCL at Milano Cortina 2026

Szwedzkie zawodniczki Ebba Andersson, Frida Karlsson i Jonna Sundling wraz z holenderską zawodniczką Joy Beune zdobyły łącznie 11 medali w konkurencjach indywidualnych i drużynowych w narciarstwie biegowym i łyżwiarstwie szybkim, w tym cztery złote i siedem srebrnych. Globalna ambasadorka marki TCL, Eileen Gu, zdobyła złoty medal w konkurencji freeski halfpipe kobiet, a także srebrne medale w konkurencjach freeski slopestyle kobiet i freeski big air kobiet.

Te miejsca na podium podkreślają wyjątkowe osiągnięcia i siłę sportowców startujących podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano Cortina 2026, inspirując widzów na całym świecie.

Jako światowy lider w dziedzinie elektroniki użytkowej i marka nr 1 na świecie w segmencie telewizorów Mini LED w pierwszej połowie 2025 r., firma TCL zaprezentowała podczas targów CES 2026 swój flagowy telewizor SQD-Mini LED TV X11L, który zdobył złotą nagrodę za innowacyjną technologię wyświetlania dzięki wyjątkowej dokładności kolorów, stabilności wyświetlania i jakości obrazu. Dzięki najnowocześniejszym technologiom wyświetlania i dźwięku firma TCL nieustannie redefiniuje wrażenia wizualne, zapewniając fanom immersyjne wrażenia z Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Podobnie jak Igrzyska Olimpijskie inspirują ludzi na całym świecie do przekraczania własnych granic, zespół TCL zachęca wszystkich do podjęcia wyzwania pod hasłem „Inspire Greatness" (inspiruj do wielkości), nie tylko poprzez produkty TCL, które przekraczają granice wyobraźni, ale także poprzez sportowców, którzy nieustannie podnoszą poprzeczkę zarówno na boisku, jak i poza nim, oraz osoby, które odważnie przekraczają granice w swoim codziennym życiu.

TCL łączy sportowców, kibiców i rodziny podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano Cortina 2026. Dzięki technologii TCL w Wiosce Olimpijskiej zawodnicy mogli się zrelaksować, odprężyć i świętować ważne chwile razem z przyjaciółmi i rodziną. Jako sponsor inicjatywy Athlete Moment, TCL wykorzystał również swoją technologię wyświetlania, udostępnioną tuż obok miejsca zmagań sportowych, aby umożliwić sportowcom kontakt z rodzinami i przyjaciółmi bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji, zapewniając im możliwość świętowania i radości w samym centrum wydarzeń.

Komentując osiągnięte wyniki, ambasadorzy Team TCL powiedzieli:

Ebba Andersson (Szwecja, narciarstwo biegowe) „Ten sport nagradza konsekwencję, bez której nie można osiągnąć wielkości. To, że wszystkie przygotowania przyniosły efekty i stanęłam cztery razy na podium podczas tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich, było spełnieniem marzeń. Jestem wdzięczna firmie TCL za wsparcie".

Frida Karlsson (Szwecja, narciarstwo biegowe) „Na najwyższym poziomie zawsze istnieje presja, ale wielkość osiąga się tylko wtedy, gdy wychodzisz poza swoją strefę komfortu. Zdobycie kilku miejsc na podium w tym roku było dla mnie prawdziwym momentem, w którym musiałam się uszczypnąć, aby uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Jestem wdzięczna firmie TCL za inspirowanie mnie do dalszego działania i wierzenia w siłę wytrwałości".

Jonna Sundling (Szwecja, narciarstwo biegowe) „Uczucie zwycięstwa nigdy się nie nudzi! Jestem bardzo dumna, że reprezentowałam swój kraj i zdobyłam trzy medale podczas tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Jestem wdzięczna firmie TCL za wsparcie mojej drogi do tego miejsca i pomoc w dzieleniu się radością i duchem sportów zimowych z fanami na całym świecie".

Joy Beune (Holandia, łyżwiarstwo szybkie) „Jestem zaszczycona, że udało mi się stanąć na podium jako członkini holenderskiej drużyny podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich i wdzięczna za wsparcie moich bliskich i partnerów, dzięki którym udało mi się spełnić to marzenie. Bycie częścią drużyny TCL przypomniało mi, że wielkość polega na przekraczaniu własnych granic i wcielaniu tej postawy do życia codziennego".

Firma TCL Electronics specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej, w tym telewizorów, urządzeń audio, produktów i urządzeń dla inteligentnych domów.

TCL jest zarejestrowanym znakiem towarowym TCL Corporation. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

