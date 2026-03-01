Sportovci ze Švédska a Nizozemska získali medaile na zimních olympijských hrách Milán Cortina 2026, s tím jak se ambasador týmu TCL dostal na stupně vítězů
Mar 01, 2026, 17:13 ET
MILÁN, 1. března 2026 /PRNewswire/ -- Na zimních olympijských hrách Milán Cortina 2026 získali sportovci ze Švédska a Nizozemska, kteří jsou členy týmu TCL, několik medailí a podali vynikající výkony, které představují milníky v jejich kariéře. Tyto úspěchy jsou hrdým momentem jak pro sportovce, tak pro tým TCL, který je oficiálním celosvětovým partnerem olympijských a paralympijských her v kategorii domácí audiovizuální zařízení a domácí spotřebiče.
Švédské sportovkyně Ebba Anderssonová, Frida Karlssonová a Jonna Sundlingová spolu s nizozemskou sportovkyní Joy Beuneovou získaly celkem 11 medailí v individuálních a týmových disciplínách v běhu na lyžích a rychlobruslení, včetně čtyř zlatých a sedmi stříbrných. Globální ambasadorka značky TCL Eileen Guová získala v akrobatickém lyžování zlatou medaili v disciplíně U-rampa a stříbrné medaile v disciplínách slopestyle a big air žen.
Tato umístění na stupních vítězů podtrhují vynikající výkony a sílu sportovců soutěžících na hrách Milán Cortina 2026 a inspirují diváky na celém světě k velkým výkonům.
Jako vedoucí světový podnik v oblasti spotřební elektroniky a světová jednička v oblasti Mini LED televizorů v první polovině roku 2025 představila společnost TCL na veletrhu spotřební elektroniky CES 2026 svůj vlajkový model SQD-Mini LED TV X11L, který získal zlatou cenu za inovativní zobrazovací technologii díky své výjimečné přesnosti barev, stabilitě zobrazení a vizuálnímu výkonu. Díky špičkovým technologiím zobrazení a zvuku společnost TCL nadále nově definuje zážitek ze sledování a přináší fanouškům pohlcující pocit, jako by byli přímo u dění na zimních olympijských hrách.
Stejně jako olympijské hry inspirují lidi na celém světě k překonávání svých limitů, tým TCL povzbuzuje všechny, aby přijali jeho vizi „Inspirujte k velikosti", a to nejen prostřednictvím produktů TCL, které překračují hranice představivosti, ale také díky sportovcům, kteří neustále zvedají laťku na hřišti i mimo ně, a jednotlivců, kteří odvážně posouvají hranice ve svém každodenním životě.
TCL sbližuje sportovce, fanoušky a rodiny během olympijských her Milán Cortina 2026. Díky technologii TCL v olympijské vesnici mohou soutěžící relaxovat, odpočívat a oslavovat významné okamžiky společně se svými přáteli a rodinami. Jako sponzor Sportovního okamžiku bude TCL také využívat svou zobrazovací technologii, kterou poskytuje na okraji hřiště, aby sportovci mohli ihned po soutěži komunikovat se svými rodinami a přáteli a prožít významné okamžiky oslav a radosti přímo v centru dění.
Ambasadoři týmu TCL komentovali své výkony takto:
Ebba Anderssonová (Švédsko, běh na lyžích) „V tomto sportu se vyplatí vytrvalost, jinak nelze dosáhnout velikosti. Vidět, jak se všechny přípravy zúročily, a stát čtyřikrát na stupních vítězů během letošních zimních olympijských her, bylo splněním snu a jsem vděčná společnosti TCL za podporu."
Frida Karlssonová (Švédsko, běh na lyžích) „Na nejvyšší úrovni je vždy tlak, ale velikosti lze dosáhnout pouze tehdy, když vystoupíte ze své komfortní zóny. Získání několika pódiových umístění v tomto roce bylo opravdu neuvěřitelným zážitkem a jsem vděčná společnosti TCL za to, že mě inspirovala k tomu, abych se nadále posouvala vpřed a věřila v sílu vytrvalosti."
Jonna Sundlingová (Švédsko, běh na lyžích) „Pocit z vítězství nikdy nezevšední! Jsem velmi hrdá, že jsem mohla reprezentovat svou zemi a získat tři medaile na letošních zimních olympijských hrách. Jsem vděčná společnosti TCL za podporu na mé cestě k tomuto úspěchu a za pomoc při sdílení radosti a ducha zimních sportů s fanoušky na celém světě."
Joy Beuneová (Nizozemsko, rychlobruslení) „Je mi ctí, že jsem jako členka nizozemského týmu dosáhla na zimních olympijských hrách medailového umístění, a jsem vděčná za veškerou podporu svých blízkých a partnerů, díky nimž se tento sen stal skutečností. Členství v týmu TCL mi připomnělo, že velikost spočívá v tom, že se člověk předvede a přenese tento přístup do každodenního života."
O společnosti TCL
TCL Electronics se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu spotřební elektroniky, včetně televizorů, audio zařízení, produktů pro chytré domácnosti a spotřebičů. Naše produktová řada kombinuje promyšlený design a inovativní technologie, které inspirují k dokonalosti, a nabízí nezbytné funkce a smysluplné zážitky. Jako jedna z největších světových značek spotřební elektroniky pomáhá TCL díky vertikálně integrovanému dodavatelskému řetězci a nejmodernější továrně na výrobu displejů přinášet inovace pro všechny. Další informace naleznete na: https://www.tcl.com
TCL je registrovaná ochranná známka společnosti TCL Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2922743/Team_TCL_at_Milán_Cortina_2026.jpg
