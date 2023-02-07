ГЕОРГИЙ МАРГВЕЛАШВИЛИ ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОАЛИЦИИ ПО СПАСЕНИЮ СААКАШВИЛИ

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GlobalPoint International for Giulia Alasania on behalf of Mikheil Saakashvili

Feb 07, 2023, 03:46 ET

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ ГЕОРГИЙ МАРГВЕЛАШВИЛИ ВОЗГЛАВЛЯЕТ УСИЛИЯ КОАЛИЦИИ ПО СПАСЕНИЮ ЖИЗНИ БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА СААКАШВИЛИ

Бывшие политические лидеры подписали петицию, призывающую перевести президента Саакашвили в западное медицинское учреждение и привлечь правящую партию "Грузинская мечта" к ответственности

ТБИЛИСИ, Грузия, 7 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- На фоне растущей международной озабоченности относительно стремительного ухудшения здоровья бывшего президента Саакашвили в результате возможного отравления тяжелыми металлами и пыток, и подчеркивая ответственность нынешней правящей партии "Грузинская мечта" за его благополучие и медицинское обслуживание, четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили вместе с более чем 150 бывшими и нынешними политиками и идейными лидерами выступили со следующим заявлением:

"Мы глубоко обеспокоены тем, как ухудшается здоровье Михаила Саакашвили, третьего президента Грузии, возглавлявшего страну в 2004-2013 годах, в результате бесчеловечного и унизительного обращения и возможного отравления тяжелыми металлами в грузинской тюрьме, что привело к различным диагнозам, угрожающим жизни. Как безошибочно подтверждают оценки медицинского совета, созданного Народными защитником Грузии, и независимой группы американских медицинских экспертов, жизнь президента Саакашвили не может быть сохранена в Грузии, и процесс закончится его смертью в результате бесчеловечного обращения."

"Мы видели ряд достоверных сообщений о том, что он стал жертвой серьезных нарушений прав человека и злоупотребления системой правосудия. Впрочем, мы здесь не спорим, действительно ли г. Саакашвили находится в заключении на законных основаниях или нет. Какова бы ни была предыстория, он находится на грани смерти, и мы точно знаем одно - смертная казнь и бесчеловечное обращение с больным запрещены европейским законодательством и конституцией Грузии. Если что-то случится с президентом Саакашвили, ответственность за нарушение его здоровья, достоинства и жизни будет нести исключительно нынешнее правительство Грузии".

"Смерть президента Саакашвили в результате бесчеловечного обращения в грузинской тюремной камере будет иметь крайне пагубные внутренние и внешние политические последствия для Грузии и углубит нынешнюю поляризацию в стране. Мы не можем согласиться с таким смертельным исходом. Мы не можем хранить молчание, просто давая президенту Саакашвили умереть в тюрьме. президент Саакашвили должен немедленно быть отправлен за границу для лечения."

К числу лиц, подписавших петицию, относятся:

Георгий Маргвелашвили, Президент Грузии, 2013-2018 гг.

Вайра Вике-Фрейберга, Сопредседатель NGIC, президент Латвии 1999-2007 гг.

Хикмет Четин, Спикер Великого национального парламента в 1997–1999 гг., заместитель премьер-министра в 1995 году, министр иностранных дел Турции в 1991–1994 гг.

Мария Фернанда Эспиноса, 73-й председатель Генеральной Ассамблеи ООН

Ян Фишер, Премьер-министр Чешской Республики, 2009-2010 гг.

Вальтер Фуст, Гнеральный директор Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, 1993–2008 гг.

Кирилл Габурич, Премьер-министр Молдовы в 2015 году.

Младен Иванич, Президент Боснии и Герцеговины, 2014-2018 гг.

Тоомас Хендрик Ильвес, Президент Эстонии, 2006-2016 гг.

Иво Йосипович, Президент Хорватии, 2010-2015 гг.

Ядранка Косор, Премьер-министр Хорватии, 2009-2011 гг.

Александр Квасьневский, Президент Польши, 1995-2005 гг.

Ив Летерм, Премьер-министр Бельгии в 2008, 2009-2011 гг.

Златко Лагумджия, Премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 гг., заместитель премьер-министра в 1993-1996 и 2012-2015 гг.

Игорь Лукшич, Премьер-министр Черногории, 2010-2012 гг.

Джули Аласания, Президент Университета Грузии, мать президента Михаила Саакашвили

Розен Плевнелиев, Президент Болгарии, 2012-2017 гг.

Петре Роман, Премьер-министр Румынии в 1989-1991 гг., Спикер Парламента 1996-1999 гг.

Лаймдота Страуюма, Премьер-министр Латвии, 2014-2016 гг.

Петр Стоянов, Президент Болгарии, 1997-2002 гг.

Исмаил Серагельдин, Сопредседатель NGIC, Вице-президент Всемирного банка 1992-2000 гг.

Хедва Сер, Посол доброй воли ЮНЕСКО

Борис Тадич, Президент Сербии, 2004-2012 гг.

Эка Ткешелашвили, заместитель Премьер-министра Грузии, 2010-2012 гг.

Филип Вуянович, Президент Черногории, 2003-2018 гг.

Раймондс Вейонис, Президент Латвии, 2015-2019 гг.

Катерина Ющенко, Первая леди Украины, 2005-2010 гг.

Виктор Ющенко, Президент Украины 2005-2010 гг., Премьер-министр 1999-2001 гг.

Валдис Затлерс, Президент Латвии, 2007-2011 гг.

Ровшан Мурадов, Генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви

Данный материал распространяется GP International (DBA GlobalPoint International) Джулией Аласании от имени Михаила Саакашвили. Дополнительную информацию можно получить в Министерстве юстиции, Вашингтон, округ Колумбия. 

SOURCE GlobalPoint International for Giulia Alasania on behalf of Mikheil Saakashvili

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