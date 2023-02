VIERTER GEORGISCHER PRÄSIDENT GIORGI MARGWELASCHWILI LEITET BEMÜHUNGEN DER KOALITION, DAS LEBEN DES EHEMALIGEN PRÄSIDENTEN SAAKASCHWILI ZU RETTEN

Ehemalige politische Führungskräfte unterzeichnen eine Petition, in der Präsident Saakaschwilis Verlegung in ein westliches Krankenhaus gefordert und die regierende Partei Georgischer Traum – Demokratisches Georgien zur Verantwortung gezogen wird

TIFLIS, Georgien, 7. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Angesichts wachsender internationaler Bedenken hinsichtlich der sich rapide verschlechternden Gesundheit des ehemaligen Präsidenten Saakaschwili durch mögliche Schwermetallvergiftung und Folter und unter Betonung der Verantwortung der derzeit regierenden Partei Georgischer Traum – Demokratisches Georgien für sein Wohlergehen und seine medizinische Versorgung hat Georgiens vierter Präsident Giorgi Margwelaschwili, zusammen mit über 150 ehemaligen und aktuellen Politikern und Meinungsführern die folgende Erklärung abgegeben:

„Wir sind zutiefst besorgt darüber, wie sich die Gesundheit von Micheil Saakaschwili, dem dritten Präsidenten von Georgien, der Georgien von 2004 bis 2013 regierte, infolge unmenschlicher und erniedrigender Behandlung und möglicher Vergiftung mit Schwermetallen im georgischen Gefängnis verschlechtert, was zu verschiedenen lebensbedrohlichen Diagnosen führt. Wie die Einschätzungen des ärztlichen Ausschusses, der vom Offizialverteidiger von Georgien ins Leben gerufen wurde, und der unabhängigen Gruppe amerikanischer Fachärzte zweifelsfrei bestätigen, kann Präsident Saakaschwili in Georgien nicht am Leben erhalten werden, und der Prozess wird mit seinem Tod durch unmenschliche Behandlung enden."

„Uns liegt eine Reihe von glaubwürdigen Berichten vor, dass er Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen und des Missbrauchs des Justizsystems geworden ist. Es geht uns hier jedoch nicht darum, ob Micheil Saakaschwili rechtmäßig inhaftiert ist oder nicht. Was auch immer der Hintergrund sein mag, er ist dem Tode nahe, und eines wissen wir sicher: die Todesstrafe und die unmenschliche Behandlung des Patienten sind durch europäisches Recht und durch die georgische Verfassung verboten. Wenn Präsident Saakaschwili etwas passieren sollte, dann wird die Verantwortung für die Verletzung seiner Gesundheit, Würde und seines Lebens allein bei der derzeitigen Regierung Georgiens liegen."

„Präsident Saakaschwilis Tod durch unmenschliche Behandlung in einer georgischen Gefängniszelle wird äußerst negative innen- und außenpolitische Folgen für Georgien haben und die aktuelle Polarisierung im Land vertiefen. Wir können ein derart schwerwiegendes Ergebnis nicht akzeptieren. Wir dürfen nicht schweigen, indem wir Präsident Saakaschwili einfach im Gefängnis sterben lassen. Präsident Saakaschwili sollte sofort zur Behandlung ins Ausland geschickt werden."

Zu den Unterzeichnern der Petition gehören:

Giorgi Margwelaschwili, Präsident von Georgien 2013-2018

Vaira Vike-Freiberga, Co-Chair NGIC, Präsidentin von Lettland 1999–2007

Hikmet Çetin, Präsident des Großen Nationalparlaments 1997-1999, stellvertretender Premierminister 1995, Außenminister der Türkei 1991-1994

Maria Fernanda Espinosa, 73. Präsidentin der UN-Vollversammlung

Jan Fischer, Ministerpräsident der Tschechischen Republik 2009-2010

Walter Fust, Generaldirektor der schweizerischen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 1993-2008

Chiril Gaburici, Premierminister der Republik Moldau 2015

Mladen Ivanic, Präsident von Bosnien und Herzegowina 2014-2018

Toomas Hendrik Ilves, Präsident von Estland, 2006-2016

Ivo Josipovic, Präsident von Kroatien 2010-2015

Jadranka Kosor, Premierministerin von Kroatien 2009-2011

Aleksander Kwasniewski, Präsident von Polen 1995-2005

Yves Leterme, Premierminister von Belgien 2008, 2009-2011

Zlatko Lagumdzija, Premierminister von Bosnien und Herzegowina 2001-2002, stellvertretender Premierminister 1993-1996, 2012-2015

Igor Luksic, Premierminister von Montenegro 2010-2012

Giuli lissania, President University of Georgia, Mutter des Präsidenten Micheil Saakaschwili

Rosen Plevneliev, Präsident von Bulgarien 2012-2017

Petre Roman, Ministerpräsident von Rumänien 1989-1991, Parlamentspräsident 1996-1999

Laimdota Straujuma, Ministerpräsidentin Lettlands, 2014-2016

Petar Stoyanov, Präsident von Bulgarien, 1997-2002

Ismail Serageldin, Co-Chair NGIC, Vizepräsident der Weltbank 1992-2000

Hedva Ser, Good Will Ambassador der UNESCO

Boris Tadic, Präsident von Serbien, 2004-2012

Eka Tqeschelaschwili, stellvertretender Premierministerin von Georgien 2010-2012

Filip Vujanovic, Präsident von Montenegro, 2003-2018

Raimonds Vejonis, Präsident von Lettland, 2015-2019

Kateryna Juschtschenko, First Lady der Ukraine 2005-2010

Viktor Juschtschenko, Präsident der Ukraine 2005-2010, Premierminister 1999-2001

Valdis Zatlers, Präsident von Lettland 2007-2011

Rovshan Muradov, Generalsekretär Nizami Ganjavi International Center

Dieses Material wird von GP International (DBA GlobalPoint International) für Giulia Alasania im Auftrag von Micheil Saakaschwili verbreitet. Weitere Informationen sind erhältlich vom US-Justizministerium, Washington, DC.

SOURCE GlobalPoint International for Giulia Alasania on behalf of Mikheil Saakashvili