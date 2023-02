- El cuarto presidente georgiano, Giorgi Margvelashvili, lidera la coalición para salvar la vida del expresidente Saakashvili

Exdirigentes políticos firman una petición para que el presidente Saakashvili sea trasladado a un centro médico occidental y para que el partido gobernante, Georgian Dream, rinda cuentas de sus actos

TBILISI, Georgia, 6 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- En medio de la creciente preocupación internacional por el rápido deterioro de la salud del ex presidente Saakashvili a causa de un posible envenenamiento con metales pesados y torturas, y haciendo hincapié en la responsabilidad del actual partido gobernante Georgian Dream por su bienestar y atención médica, el cuarto presidente de Georgia, Giorgi Margvelashvili, junto con más de 150 políticos y líderes de opinión antiguos y actuales, han emitido la siguiente declaración:

"Estamos profundamente preocupados al ver cómo la salud de Mikheil Saakashvili, el tercer Presidente de Georgia, que dirigió Georgia en 2004-2013, se está deteriorando como consecuencia de un trato inhumano y degradante y de un posible envenenamiento con metales pesados en la prisión georgiana, lo que ha dado lugar a varios diagnósticos que ponen en peligro su vida. Como confirman inequívocamente las evaluaciones del consejo médico creado por el Defensor del Pueblo de Georgia y el grupo independiente de expertos médicos estadounidenses, la vida del Presidente Saakashvili no puede preservarse en Georgia y el proceso terminará con su muerte por trato inhumano."

"Hemos visto una serie de informes creíbles que indican que ha sido víctima de graves violaciones de los derechos humanos y de un uso indebido del sistema judicial. Sin embargo, no estamos discutiendo aquí si Saakashvili está encarcelado legalmente o no. Sea cual sea el trasfondo, está a punto de morir y sabemos una cosa con certeza: la pena de muerte y el trato inhumano del paciente están prohibidos por la legislación europea y por la Constitución georgiana. Si algo le ocurre al presidente Saakashvili, la responsabilidad de violar su salud, su dignidad y su vida, será únicamente del actual gobierno de Georgia".

"La muerte del presidente Saakashvili por trato inhumano en una celda de una prisión georgiana tendrá consecuencias políticas internas y externas extremadamente perjudiciales para Georgia, y ahondará la actual polarización del país. No podemos aceptar un desenlace tan fatal. No podemos permanecer en silencio, dejando simplemente que el Presidente Saakashvili muera en prisión. El Presidente Saakashvili debe ser enviado inmediatamente al extranjero para recibir tratamiento".

Entre los firmantes de la petición figuran:

Giorgi Margvelashvili, Presidente de Georgia, 2013-2018

Vaira Vike-Freiberga, Co-presidente NGIC, Presidente de Latvia 1999-2007

Hikmet Çetin, Portavoz del Gran Parlamento Nacional 1997-1999, Viceprimer Ministro 1995, Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía 1991-1994

Maria Fernanda Espinosa, 73ª Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Jan Fischer, Primer Ministro de la República Checa 2009-2010

Walter Fust, Director-General de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 1993-2008

Chiril Gaburici, Primer Ministro de Moldavia 2015

Mladen Ivanic, Presidente de Bosnia y Herzegovina 2014-2018

Toomas Hendrik Ilves, Presidente de Estonia 2006-2016

Ivo Josipovic, Presidente de Croacia 2010-2015

Jadranka Kosor, Primer Ministro de Croacia 2009-2011

Aleksander Kwasniewski, Presidente de Polonia 1995-2005

Yves Leterme, Primer Ministro de Bélgica 2008, 2009-2011

Zlatko Lagumdzija, Primer Ministro de Bosnia y Herzegovina 2001-2002, viceprimer ministro 1993-1996, 2012-2015

Igor Luksic, Primer Ministro de Montenegro 2010-2012

Giuli Alasania, Presidenta de la University of Georgia, madre del Presidente Mikheil Saakashvili

Rosen Plevneliev, Presidente de Bulgaria 2012-2017

Petre Roman, Primer Ministro de Rumania 1989-1991, ponente del Parlamento 1996-1999

Laimdota Straujuma, Primer Ministro de Latvia 2014-2016

Petar Stoyanov, Presidente de Bulgaria 1997-2002

Ismail Serageldin, Co-presidente NGIC, Vicepresidente del Banco Mundial 1992-2000

Hedva Ser, Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO

Boris Tadic, Presidente de Serbia 2004-2012

Eka Tkeshelashvili, viceprimer ministro de Georgia 2010-2012

Filip Vujanovic, Presidente de Montenegro 2003-2018

Raimonds Vejonis, Presidente de Latvia 2015-2019

Kateryna Yushchenko, Primera Dama de Ucrania 2005-2010

Viktor Yushchenko, Presidente de Ucrania 2005-2010, Primer Ministro 1999-2001

Valdis Zatlers, Presidente de Latvia 2007-2011

Rovshan Muradov, Secretario-General Nizami Ganjavi International Center

Este material ha sido distribuido por GP International (DBA GlobalPoint International) para Giulia Alasania en nombre de Mikheil Saakashvili. Información adicional disponible en el Departamento de Justicia, Washington, DC.

SOURCE GlobalPoint International for Giulia Alasania on behalf of Mikheil Saakashvili