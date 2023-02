ŠTVRTÝ GRUZÍNSKY PREZIDENT GIORGI MARGVELAŠVILI VEDIE KOALIČNÉ ÚSILIE O ZÁCHRANU ŽIVOTA BÝVALÉHO PREZIDENTA SAAKAŠVILIHO

Bývalí politickí lídri podpísali petíciu vyzývajúcu na prevoz prezidenta Saakašviliho do západného zdravotníckeho zariadenia a na vyvodenie zodpovednosti voči vládnucej strane Gruzínsky sen

TBILISI, Gruzínsko, 7. februára 2023 /PRNewswire/ -- Vzhľadom na rastúce medzinárodné obavy týkajúce sa rýchlo sa zhoršujúceho zdravotného stavu bývalého prezidenta Saakašviliho v dôsledku možnej otravy ťažkými kovmi a mučenia a zdôrazňujúc zodpovednosť súčasnej vládnucej strany Gruzínsky sen za jeho zdravie a lekársku starostlivosť, štvrtý prezident Gruzínska Giorgi Margvelašvili spolu s viac ako 150 bývalými a súčasnými politikmi a myšlienkovými vodcami vydali toto vyhlásenie:

„S hlbokým znepokojením sledujeme, ako sa zhoršuje zdravotný stav Michaila Saakašviliho, tretieho gruzínskeho prezidenta, ktorý viedol Gruzínsko v rokoch 2004 až 2013, v dôsledku neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a možnej otravy ťažkými kovmi v gruzínskom väzení, čo vedie k rôznym život ohrozujúcim diagnózam. Ako jednoznačne potvrdzujú hodnotenia lekárskej rady vytvorenej verejným ochrancom Gruzínska a nezávislej skupiny amerických lekárskych expertov, život prezidenta Saakašviliho v Gruzínsku nemožno zachovať a v dôsledku neľudského zaobchádzania sa proces skončí jeho smrťou."

„Zaznamenali sme množstvo dôveryhodných správ o tom, že sa stal obeťou závažného porušovania ľudských práv a zneužívania súdneho systému. Nebudeme tu však polemizovať o tom, či pán Saakašvili je alebo nie je zákonne väznený. Bez ohľadu na pozadie je na pokraji smrti a jedno vieme určite – trest smrti a neľudské zaobchádzanie s pacientom zakazuje európske právo a gruzínska ústava. Ak sa prezidentovi Saakašvilimu niečo stane, zodpovednosť za poškodenie jeho zdravia, dôstojnosti a života ponesie výlučne súčasná gruzínska vláda."

„Smrť prezidenta Saakašviliho v dôsledku neľudského zaobchádzania v gruzínskej väzenskej cele bude mať pre Gruzínsko mimoriadne negatívne vnútorné a vonkajšie politické dôsledky a prehĺbi súčasnú polarizáciu v krajine. Nemôžeme akceptovať takýto fatálny výsledok. Nemôžeme mlčať a jednoducho nechať prezidenta Saakašviliho zomrieť vo väzení. Prezidenta Saakašviliho by mali okamžite poslať na liečenie do zahraničia."

Medzi signatármi petície sú:

Giorgi Margvelašvili, prezident Gruzínska v rokoch 2013–2018

Vaira Vīķe-Freibergová, spolupredsedníčka NGIC, prezidentka Lotyšska v rokoch 1999–2007

Hikmet Çetin, hovorca veľkého národného parlamentu v rokoch 1997-1999, podpredseda vlády v roku 1995, minister zahraničných vecí Turecka v rokoch 1991-1994

María Fernanda Espinosa, 73. prezidentka Valného zhromaždenia OSN

Jan Fischer, predseda vlády Českej republiky v rokoch 2009-2010

Walter Fust, generálny riaditeľ Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu v rokoch 1993–2008

Chiril Gaburici, predseda vlády Moldavska v roku 2015

Mladen Ivanić, prezident Bosny a Hercegoviny v rokoch 2014–2018

Toomas Hendrik Ilves, prezident Estónska v rokoch 2006-2016

Ivo Josipović, prezident Chorvátska v rokoch 2010–2015

Jadranka Kosor, predsedkyňa vlády Chorvátska v rokoch 2009–2011

Aleksander Kwasniewski, prezident Poľska v rokoch 1995-2005

Yves Leterme, predseda vlády Belgicka v rokoch 2008, 2009-2011

Zlatko Lagumdžija, predseda vlády Bosny a Hercegoviny v rokoch 2001–2002, podpredseda vlády v rokoch 1993–1996, 2012–2015

Igor Lukšić, predseda vlády Čiernej Hory v rokoch 2010–2012

Giuli Alasania, prezidentka gruzínskej univerzity, matka prezidenta Michaila Saakašviliho

Rosen Plevneliev, prezident Bulharska v rokoch 2012–2017

Petre Roman, predseda vlády Rumunska v rokoch 1989-1991, hovorca parlamentu v rokoch 1996-1999

Laimdota Straujuma, predsedkyňa vlády Lotyšska v rokoch 2014–2016

Petar Stojanov, prezident Bulharska v rokoch 1997-2002

Ismail Serageldin, spolupredseda spoločnosti NGIC, viceprezident Svetovej banky v rokoch 1992–2000

Hedva Ser, veľvyslankyňa dobrej vôle UNESCO

Boris Tadić, prezident Srbska v rokoch 2004–2012

Eka Tkeshelashvili, podpredsedníčka vlády Gruzínska v rokoch 2010–2012

Filip Vujanović, prezident Čiernej Hory v rokoch 2003-2018

Raimonds Vējonis, prezident Lotyšska v rokoch 2015–2019

Kateryna Juščenko, prvá dáma Ukrajiny v rokoch 2005–2010

Viktor Juščenko, prezident Ukrajiny v rokoch 2005-2010, predseda vlády v rokoch 1999-2001

Valdis Zatlers, prezident Lotyšska v rokoch 2007–2011

Rovshan Muradov, generálny tajomník Medzinárodného centra Nizami Ganjavi

Tento materiál distribuuje spoločnosť GP International (DBA GlobalPoint International) pre Giuliu Alasaniu v mene Michaila Saakašviliho. Ďalšie informácie sú k dispozícii na ministerstve spravodlivosti vo Washingtone, DC.

