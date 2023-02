LE QUATRIÈME PRÉSIDENT GÉORGIEN GIORGI MARGVELACHVILI MÈNE UN EFFORT COMMUN VISANT À SAUVER LA VIE DE L'ANCIEN PRÉSIDENT MIKHEIL SAAKACHVILI

Des anciens dirigeants politiques signent une pétition pour réclamer le transfert du président à un établissement médical occidental et pour tenir responsable le parti au pouvoir, Rêve géorgien

TBILISSI, Géorgie, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- Dans un contexte de préoccupations internationales croissantes concernant la rapide détérioration de l'état de santé de l'ancien président Mikheil Saakachvili, lié à un possible empoisonnement aux métaux lourds et à la torture, le quatrième président géorgien, Giorgi Margvelachvili, ainsi que plus de 150 leaders d'opinion et politiciens anciens et actuels ont fait la déclaration suivante, soulignant la responsabilité du parti au pouvoir, Rêve géorgien, à l'égard du bien-être et des soins médicaux de M. Saakachvili :

« Nous sommes profondément préoccupés par la détérioration de l'état de santé de Mikheil Saakachvili, le troisième président de la Géorgie qui a dirigé le pays entre 2004 et 2013, suite à son traitement inhumain et dégradant dans une prison géorgienne, ainsi qu'à un possible empoisonnement aux métaux lourds. Ces conditions ont conduit à différents diagnostics indiquant que sa vie est en danger. Comme le confirment clairement les évaluations du conseil médical créé par le Défenseur public de la Géorgie, ainsi que celles du groupe indépendant d'experts médicaux américains, la vie du président Saakachvili ne peut pas être préservée en Géorgie et son traitement inhumain conduira à son décès. »

« Un certain nombre de rapports crédibles montrent qu'il a été victime de graves violations des droits de la personne et d'abus du système judiciaire. Toutefois, la question que nous posons n'est pas de savoir si l'emprisonnement de M. Saakachvili est légal ou non. Indépendamment du contexte de son incarcération, la vie du président est en grave danger, et nous savons à coup sûr que la loi européenne et la constitution géorgienne interdisent la peine de mort, ainsi que le traitement inhumain des patients. S'il arrive quoi que ce soit au président Saakachvili, le gouvernement actuel de la Géorgie sera pleinement responsable des dommages infligés à sa santé, sa dignité et sa vie. »

« Si le président Saakachvili décédait en raison d'un traitement inhumain subi dans une cellule de prison géorgienne, cela aurait des conséquences politiques internes et externes extrêmement néfastes pour la Géorgie, et accentuerait la division qui règne actuellement dans le pays. Nous ne pouvons pas accepter une issue aussi fatale. Nous ne pouvons pas rester silencieux et laisser le président Saakachvili mourir en prison. Nous demandons à ce qu'il soit immédiatement envoyé à l'étranger pour être soigné. »

Parmi les signataires de la pétition figurent :

Giorgi Margvelachvili président de Géorgie 2013-2018

Vaira Vike-Freiberga, co-présidente du NGIC, présidente de Lettonie 1999-2007

Hikmet Çetin, président de la Grande Assemblée nationale 1997-1999, vice-premier ministre en 1995, ministre des Affaires étrangères de Turquie 1991-1994

Maria Fernanda Espinosa, 73e présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies

Jan Fischer, premier ministre de République tchèque 2009-2010

Walter Fust, directeur général de la Direction du développement et de la coopération de la Suisse 1993-2008

Chiril Gaburici, premier ministre de Moldavie en 2015

Mladen Ivanić, président de Bosnie-Herzégovine 2014-2018

Toomas Hendrik Ilves, président d'Estonie 2006-2016

Ivo Josipović, président de Croatie 2010-2015

Jadranka Kosor, première ministre de Croatie 2009-2011

Aleksander Kwaśniewski, président de la Pologne 1995-2005

Yves Leterme, premier ministre de Belgique 2008, 2009-2011

Zlatko Lagumdzija, premier ministre de Bosnie-Herzégovine 2001-2002, vice-premier ministre 1993-1996, 2012-2015

Igor Luksic, premier ministre du Monténégro 2010-2012

Giuli Alasania, présidente de l'Université de Géorgie, mère du président Mikheil Saakachvili

Rossen Plevneliev, président de Bulgarie 2012-2017

Petre Roman, premier ministre de Roumanie 1989-1991, président du Parlement 1996-1999

Laimdota Straujuma, première ministre de Lettonie 2014-2016

Petar Stoyanov, président de Bulgarie 1997-2002

Ismaïl Serageldin, co-président du NGIC, vice-président de la Banque mondiale 1992-2000

Hedva Ser, Ambassadrice de Bonne Volonté de l'UNESCO

Boris Tadic, président de Serbie 2004-2012

Eka Tkechelachvili, vice-première ministre de Géorgie 2010-2012

Filip Vujanovic, président du Monténégro 2003-2018

Raimonds Vejonis, président de Lettonie 2015-2019

Kateryna Yushchenko, Première dame d'Ukraine 2005-2010

Viktor Yushchenk, Président de l'Ukraine 2005-2010, premier ministre 1999-2001

Valdis Zatlers, président de Lettonie 2007-2011

Rovshan Muradov, secrétaire général du Nizami Ganjavi International Center

SOURCE GlobalPoint International for Giulia Alasania on behalf of Mikheil Saakashvili