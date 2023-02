Čtvrtý gruzínský prezident Giorgi Margelašvili vede koaliční kampaň za záchranu života bývalého prezidenta Saakašviliho

Bývalí političtí představitelé podepisují petici vyzývající k převozu prezidenta Saakašviliho do zdravotnického zařízení na Západě a k vyvození odpovědnosti vládnoucí strany Gruzínský sen

TBILISI, Gruzie, 8. února 2023 /PRNewswire/ -- Vzhledem k rostoucím mezinárodním obavám ohledně rychle upadajícího zdravotního stavu bývalého prezidenta Saakašviliho v důsledku možné otravy těžkými kovy a mučení a s důrazem na odpovědnost současné vládnoucí strany Gruzínský sen za jeho životní podmínky a lékařskou péči vydal čtvrtý gruzínský prezident Giorgi Margvelašvili spolu s více než 150 bývalými i současnými politiky a vůdčími osobnostmi následující prohlášení:

„S hlubokým znepokojením sledujeme, jak se zdravotní stav Michaila Saakašviliho, třetího gruzínského prezidenta, který byl hlavou Gruzie v letech 2004-2013, zhoršuje v důsledku nelidského a ponižujícího zacházení v gruzínském vězení a možné otravy těžkými kovy, což vede k různým život ohrožujícím diagnózám. Jak jednoznačně potvrzují posudky lékařské rady ustanovené Veřejným ochráncem práv Gruzie a nezávislé skupiny amerických lékařských expertů, život prezidenta Saakašviliho nelze v Gruzii zachovat a současný vývoj skončí jeho smrtí v důsledku nelidského zacházení."

„Zaznamenali jsme řadu věrohodných zpráv o tom, že se stal obětí závažného porušování lidských práv a zneužití justičního systému. Nechceme se zde však přít, zda je pan Saakašvili vězněn oprávněně, či nikoliv. Ať už je pozadí jeho případu jakékoli, nachází se na pokraji smrti a jedním jsme si jisti - trest smrti a nelidské zacházení s pacienty zakazuje evropské právo i gruzínská ústava. Pokud se prezidentu Saakašvilimu cokoli stane, odpovědnost za porušení jeho zdraví, důstojnosti a života ponese výhradně současná gruzínská vláda."

„Smrt prezidenta Saakašviliho v důsledku nelidského zacházení v cele gruzínského vězení bude mít pro Gruzii mimořádně škodlivé důsledky v oblasti vnitřní i vnější politiky a ještě prohloubí současnou polarizaci země. Takto fatální výsledek nelze přijmout. Nemůžeme mlčet a nechat prezidenta Saakašviliho zemřít ve vězení. Prezident Saakašvili by měl být okamžitě převezen na léčení do zahraničí."

Petici podepsali např.:

Giorgi Margvelašvili, prezident Gruzie v letech 2013-2018

Vaira Vīķe-Freibergová, spolupředsedkyně NGIC, prezidentka Lotyšska v letech 1999-2007

Hikmet Çetin , předseda Velkého národního parlamentu v letech 1997-1999, místopředseda vlády v r. 1995, ministr zahraničních věcí Turecka v letech 1991-1994

Maria Fernanda Espinosová, 73. předsedkyně Valného shromáždění OSN

Jan Fischer, předseda vlády České republiky v letech 2009-2010

Walter Fust, generální ředitel Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci v letech 1993-2008

Chiril Gaburici, předseda vlády Moldavska v r. 2015

Mladen Ivanić, prezident Bosny a Hercegoviny v letech 2014-2018

Toomas Hendrik Ilves, prezident Estonska v letech 2006-2016

Ivo Josipović, prezident Chorvatska v letech 2010-2015

Jadranka Kosorová, předsedkyně vlády Chorvatska v letech 2009-2011

Aleksander Kwaśniewski, prezident Polska v letech 1995-2005

Yves Leterme, předseda vlády Belgie v letech 2008, 2009-2011

Zlatko Lagumdzija, předseda vlády Bosny a Hercegoviny v letech 2001-2002, místopředseda vlády v letech 1993-1996 a 2012-2015

Igor Lukšić, předseda vlády Černé Hory v letech 2010-2012

Giuli Alasaniaová, rektorka Gruzínské univerzity, matka prezidenta Michaila Saakašviliho

Rosen Plevneliev, prezident Bulharska v letech 2012-2017

Petre Roman, předseda vlády Rumunska v letech 1989-1991, předseda parlamentu v letech 1996-1999

Laimdota Straujumaová, předsedkyně vlády Lotyšska v letech 2014-2016

Petar Stojanov, prezident Bulharska v letech 1997-2002

Ismail Serageldin, spolupředseda NGIC, viceprezident Světové banky 1992-2000

Hedva Ser, velvyslankyně dobré vůle UNESCO

Boris Tadić, prezident Srbska v letech 2004-2012

Eka Tkešelašviliová, místopředsedkyně vlády Gruzie v letech 2010-2012

Filip Vujanović, prezident Černé Hory 2003-2018

Raimonds Vejonis, prezident Lotyšska 2015-2019

Kateryna Juščenková, první dáma Ukrajiny v letech 2005-2010

Viktor Juščenko, prezident Ukrajiny v letech 2005-2010, předseda vlády v letech 1999-2001

Valdis Zatlers, prezident Lotyšska v letech 2007-2011

Rovšan Muradov, generální tajemník Mezinárodního centra Nizami Ganjavi

Tento text distribuuje společnost GP International (DBA GlobalPoint International) pro Giulii Alasaniaovou v zastoupení Michaila Saakašviliho. Další informace poskytuje Ministerstvo spravedlnosti se sídlem ve Washingtonu, D.C.

SOURCE GlobalPoint International for Giulia Alasania on behalf of Mikheil Saakashvili