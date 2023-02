Giorgi Margwelaszwili, czwarty prezydent Gruzji, stoi na czele koalicji na rzecz ocalenia Micheila Saakaszwiliego

Byli liderzy polityczni podpisali petycję o przeniesienie prezydenta Saakaszwiliego do zachodniej placówki medycznej i pociągnięcie do odpowiedzialności partii rządzącej Gruzińskie Marzenie – Demokratyczna Gruzja.

TBILISI, Gruzja, 7 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Wobec rosnących obaw środowiska międzynarodowego w związku z szybko pogarszającym się stanem zdrowia byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwiliego wskutek potencjalnego zatrucia metalami ciężkimi i tortur, a także mając na uwadze odpowiedzialność za jego zdrowie i opiekę medyczną, jaka spoczywa na aktualnie rządzącej partii Gruzińskie Marzenie, czwarty prezydent Gruzji Giorgi Margwelaszwili wydał wspólnie z ponad 150 byłymi i obecnymi politykami i liderami myśli następujące oświadczenie:

„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni pogarszającym się i zagrażającym życiu stanem zdrowia Micheila Saakaszwiliego – trzeciego prezydenta Gruzji, który pełnił funkcję głowy tego państwa w latach 2004-2013 – wskutek nieludzkiego i uwłaczającego jego godności traktowania w gruzińskim więzieniu, a także potencjalnego zatrucia metalami ciężkimi. Opinie rady lekarskiej utworzonej przez rzecznika praw obywatelskich Gruzji oraz niezależnego zespołu amerykańskich specjalistów w dziedzinie medycyny wskazują jednoznacznie, że prezydent Saakaszwili nie ma szans na przetrwanie w gruzińskim więzieniu, a dalsze nieludzkie traktowanie, z jakim się tam spotyka, zakończy się jego śmiercią".

„Docierają do nas wiarygodne doniesienia o tym, że padł on ofiarą poważnych naruszeń praw człowieka i nadużyć ze strony wymiaru sprawiedliwości. W tym momencie jednak nie interesuje nas kwestia legalności wymierzonej mu kary więzienia. Bez względu na kontekst sprawy były prezydent Gruzji znajduje się bowiem na skraju śmierci, a co do jednego mamy pewność – prawo europejskie i Konstytucja Gruzji zakazują kary śmierci i nieludzkiego traktowania chorych. Wyłączna odpowiedzialność za zdrowie, godność i życie prezydenta Saakaszwiliego spoczywa na obecnym rządzie Gruzji".

„Jego śmierć w gruzińskim więzieniu wskutek nieludzkiego traktowania będzie miała niezwykle szkodliwe konsekwencje dla polityki wewnętrznej i zewnętrznej Gruzji, pogłębiając panującą w kraju polaryzację. Nie możemy pozwolić na tak katastrofalny obrót wypadków. Nie możemy milczeć i przyglądać się biernie, jak prezydent Saakaszwili umiera w więzieniu. Zachodzi pilna potrzeba poddania go leczeniu za granicą".

Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in.:

Giorgi Margwelaszwili, prezydent Gruzji w latach 2013-2018.

Vaira Vike-Freiberga, współprzewodnicząca Nizami Ganjavi International Center (NGIC), prezydentka Łotwy w latach 1999-2007.

Hikmet Çetin, przewodniczący Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji w latach 1997-1999, wicepremier w roku 1995 oraz minister spraw zagranicznych Turcji w latach 1991-1994.

Maria Fernanda Espinosa, 73. przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jan Fischer, premier Czech w latach 2009-2010.

Walter Fust, dyrektor generalny Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy w latach 1993-2008.

Chiril Gaburici, premier Mołdawii 2015.

Mladen Ivanić, prezydent Bośni i Hercegowiny w latach 2014-2018.

Toomas Hendrik Ilves, prezydent Estonii w latach 2006-2016.

Ivo Josipović, prezydent Chorwacji w latach 2010-2015.

Jadranka Kosor, premierka Chorwacji w latach 2009-2011.

Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP w latach 1995-2005.

Yves Leterme, premier Belgii w latach 2008 i 2009-2011.

Zlatko Lagumdžija, premier Bośni i Hercegowiny w latach 2001-2002, wicepremier w latach 1993-1996 i 2012-2015.

Igor Lukšić, premier Czarnogóry w latach 2010-2012.

Giuli Alasania, rektor Uniwersytetu Gruzińskiego (University of Georgia), matka prezydenta Micheila Saakaszwiliego.

Rosen Plevneliev, prezydent Bułgarii w latach 2012-2017.

Petre Roman, premier Rumunii w latach 1989-1991, przewodniczący Parlamentu w latach 1996-1999.

Laimdota Straujuma, premierka Łotwy w latach 2014-2016.

Petar Stoyanov, prezydent Bułgarii w latach 1997-2002.

Ismail Serageldin, współprzewodniczący NGIC, wiceprezes Banku Światowego w latach 1992-2000.

Hedva Ser, ambasador dobrej woli UNESCO.

Boris Tadić, prezydent Serbii w latach 2004-2012.

Eka Tkeszelaszwili, wicepremierka Gruzji w latach 2010-2012.

Filip Vujanović, prezydent Czarnogóry w latach 2003-2018.

Raimonds Vejonis, prezydent Łotwy w latach 2015-2019.

Kateryna Juszczenko, pierwsza dama Ukrainy w latach 2005-2010.

Wiktor Juszczenko, prezydent Ukrainy w latach 2005-2010, premier w latach 1999-2001.

Valdis Zatlers, prezydent Łotwy w latach 2007-2011.

Rovshan Muradov, sekretarz generalny Nizami Ganjavi International Center.

