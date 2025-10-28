Юридические фирмы Kasowitz LLP и Mishcon de Reya LLP опубликовали обновленный отчет о политическом преследовании мэра Тираны Эрьона Велиая

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Юридические фирмы Kasowitz LLP (Нью-Йорк) и Mishcon de Reya LLP (Лондон) сегодня объявили о публикации обновленного отчета о деле Велиая под названием «Отчет о политическом преследовании Эрьона Велиая (Erion Veliaj), мэра Тираны». Отчет содержит обновления к «Отчету о неправосудном задержании структурой SPAK демократически избранного мэра столицы Албании Эрьона Велиая», который фирмы опубликовали ранее, 24 июня 2025 года.

В обновленном отчете о деле Велиая рассматриваются очевидные и ненадлежащие политические мотивы, лежащие в основе дела SPAK против мэра Тираны Эрьона Велиая. Согласно отчету, за восемь месяцев ключевые события создали неоспоримое впечатление, что преследование со стороны SPAK мэра Велиая не является нормальным уголовным преследованием. Мэр Велиай находится под стражей с февраля, несмотря на то что он не представляет риска в плане побега, воспрепятствования ведению дела SPAK или повторного совершения предполагаемых правонарушений, в которых его обвиняют. Согласно отчету, тот факт, что мэру Велиаю было отказано в освобождении под залог, в то время как 17 других обвиняемых по тому же делу были освобождены на минимальных условиях, иллюстрирует резкое неравенство в обращении с ним со стороны властей Албании.

Кроме того, в обновленном отчете по делу Велиая отмечается, что недавние политические события усилили обеспокоенность тем, что дело мэра Велиая является политическим преследованием, направленным на то, чтобы лишить его должности мэра, на которую он был должным образом избран, в нарушение Конституции Албании. В сентябре Муниципальный совет Тираны, ссылаясь на вынужденное задержание мэра Велиая, отстранил его от должности. Как отмечается в отчете, это решение, за которым последовало объявление Президентом Республики о проведении новых выборов для замены мэра Велиая, создало впечатление, что необоснованное задержание мэра Велиая стало предлогом, под которым власти Албании пытались неконституционно лишить его должности и лишить граждан Тираны их права на самоуправление.

Хотя Конституционный суд на текущий момент приостановил любые такие действия до тех пор, пока не будет принято решение по апелляции мэра Велиая, оспаривающей решение Муниципального совета, в обновленном отчете по делу Велиая исследуются последствия этого конституционного кризиса. Одно из замечаний доклада заключается в том, что дело мэра Велиая является наглядным примером того, как приверженность Албании надлежащим правовым процессам ставится под сомнение. Согласно отчету, недавние политические маневры, направленные на смещение с должности мэра Велиая, нарушили презумпцию невиновности, на которую имеет право мэр Велиай, и привели к лишению его свободы и должности — все это произошло еще до начала суда над ним.

Копия обновленного отчета по делу Велиая размещена здесь. Любые запросы следует направлять Шеннон О'Рейли (Shannon O'Reilly) (soreilly@kasowitz).

В команду фирмы Kasowitz входят партнеры Даниэль Дж. Феттерман (Daniel J. Fetterman) и Брайан С. Чой (Brian S. Choi) в Нью-Йорке, а также старший юрисконсульт Кларин Нарди Риддл (Clarine Nardi Riddle) и специальный юрисконсульт Дэвид Миллер (David Miller) в Вашингтоне, округ Колумбия.

В команду фирмы Mishcon de Reya входят партнеры Джеймс Либсон (James Libson) и Бен Брэндон (Ben Brandon), старший юрист Селия Марр (Celia Marr), а также юристы Грейс Хоутон (Grace Houghton) и Элизабет Фиттон (Elizabeth Fitton).

