Kasowitz LLP a Mishcon de Reya LLP uverejňujú aktualizovanú správu o politickom prenasledovaní Eriona Veliaja, primátora Tirany
News provided byKasowitz LLP
Oct 28, 2025, 11:50 ET
NEW YORK, 28. október 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosti Kasowitz LLP (New York) a Mishcon de Reya LLP (Londýn) dnes oznámili uverejnenie aktualizovanej správy k prípadu Veliaj pod názvom „Správa o politickom prenasledovaní Eriona Veliaja, primátora Tirany". Ide o aktualizáciu „Správy o nespravodlivom zadržaní demokraticky zvoleného primátora hlavného mesta Albánska zo strany SPAK: Eriona Veliaja", ktorú firmy predtým zverejnili 24. júna 2025.
Aktualizovaná správa k prípadu Veliaj skúma zjavné a nevhodné politické motivácie, ktoré sú základom žaloby SPAK proti primátorovi Tirany Erionovi Veliajovi. Podľa správy vyvorili kľúčové udalosti za osem mesiacov nepopierateľný dojem, že stíhanie primátora Veliaja zo strany SPAK nie je bežným stíhaním. Primátor Veliaj je zadržaný od februára, a to aj napriek tomu, že nepredstavuje riziko úteku, riziko marenia prípadu SPAK ani riziko opätovného spáchania údajných trestných činov, z ktorých bol obvinený. Správa uvádza, že primátorovi Veliajovi bola zamietnutá kaucia – zatiaľ čo 17 ďalších obžalovaných v tej istej veci bolo prepustených za minimálnych podmienok – čo ilustruje výraznú nerovnosť v prístupe albánskych orgánov.
Aktualizovaná správa navyše uvádza, že nedávne politické udalosti zosilnili obavy, že prípad primátora Veliaja je politickým prenasledovaním, ktorého cieľom je zbaviť ho riadne zvolenej funkcie primátora, čo je v rozpore s albánskou ústavou. Mestská rada Tirany v septembri odvolala primátora Veliaja z funkcie s odvolaním sa na jeho nedobrovoľné zadržanie. Ako sa uvádza v správe, toto rozhodnutie, po ktorom prezident republiky vyhlásil nové voľby na náhradu primátora Veliaja, vytvorilo dojem, že neodôvodnené zadržanie primátora Veliaja bolo zámienkou, pod ktorou sa ho albánske úrady pokúsili protiústavne zbaviť funkcie a zbaviť občanov Tirany ich práva na samosprávu.
Hoci Ústavný súd takéto kroky zatiaľ pozastavil, kým sa nerozhodne o odvolaní primátora Veliaja proti rozhodnutiu mestského zastupiteľstva, aktualizovaná správa v prípade Veliaj skúma dôsledky tejto ústavnej krízy. Jedným z postrehov správy je, že prípad primátora Veliaja je jasným príkladom spochybnenia záväzku Albánska k riadnemu procesu. Podľa správy nedávne politické manévre zamerané na zosadenie primátora Veliaja porušili prezumpciu neviny, na ktorú má primátor Veliaj nárok, a zbavili ho slobody aj úradu – a to všetko ešte predtým, než sa začal jeho súdny proces.
Kópia aktualizovanej správy v prípade Veliaj je k dispozícii tu. Akékoľvek otázky je možné adresovať Shannon O'Reilly (soreilly@kasowitz).
Tím spoločnosti Kasowitz tvoria partneri Daniel J. Fetterman a Brian S. Choi v New Yorku, hlavná právna zástupkyňa Clarine Nardi Riddle a špeciálny právny zástupca David Miller vo Washingtone, D.C.
Tím spoločnosti Mishcon de Reya tvoria partneri James Libson a Ben Brandon, riadiaca spolupracovníčka Celia Marr a spolupracovníčky Grace Houghton a Elizabeth Fitton.
