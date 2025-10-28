Kasowitz LLP et Mishcon de Reya LLP publient un rapport actualisé concernant la persécution politique d'Erion Veliaj, Maire de Tirana

NEW YORK, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Kasowitz LLP (New York) et Mishcon de Reya LLP (Londres) ont annoncé aujourd'hui la publication d'une mise à jour du rapport Veliaj, intitulé "Rapport concernant la persécution politique d'Erion Veliaj, maire de Tirana". Le rapport met à jour le "Rapport concernant la détention injuste par la SPAK d'un maire démocratiquement élu dans la capitale de l'Albanie : Erion Veliaj", que les firmes avaient déjà publié le 24 juin 2025.

Le rapport Veliaj actualisé examine les motivations politiques apparentes et inappropriées qui sous-tendent les poursuites engagées par la SPAK contre le maire de Tirana, Erion Veliaj. Selon le rapport, en l'espace de huit mois, des événements clés ont donné l'impression indéniable que les poursuites engagées par la SPAK contre le maire Veliaj n'étaient pas des poursuites ordinaires. Le maire Veliaj est détenu depuis février, bien qu'il ne présente pas de risque de fuite, de risque d'entrave à l'action de la SPAK ou de risque de récidive pour les infractions supposées pour lesquelles il a été inculpé. Selon le rapport, le fait que le maire Veliaj se soit vu refuser la libération sous caution - alors que 17 des autres accusés dans la même affaire ont été libérés à des conditions minimales - illustre la grande disparité dans la manière dont il a été traité par les autorités albanaises.

En outre, le rapport Veliaj actualisé note que les événements politiques récents ont amplifié la crainte que l'affaire du maire Veliaj ne soit une persécution politique visant à le priver de son poste de maire dûment élu, en violation de la Constitution albanaise. En septembre, le conseil municipal de Tirana, invoquant la détention involontaire du maire Veliaj, l'a démis de ses fonctions. Comme le note le rapport, cette décision, suivie de l'annonce par le président de la République d'organiser de nouvelles élections pour remplacer le maire Veliaj, a donné l'impression que la détention injustifiée du maire Veliaj était le prétexte sur lequel les autorités albanaises ont essayé de le priver inconstitutionnellement de son poste et de priver les citoyens de Tirana de leur droit à l'autogestion.

Alors que la Cour constitutionnelle a, pour l'instant, suspendu toute action de ce type jusqu'à ce que le recours du maire Veliaj contre la décision du conseil municipal ait été tranché, le rapport Veliaj actualisé explore les implications de cette crise constitutionnelle. L'une des observations du rapport est que l'affaire du maire Veliaj est un exemple clair de remise en question de l'engagement de l'Albanie en faveur d'une procédure régulière. Selon le rapport, les récentes manœuvres politiques visant à déposer le maire Veliaj ont vicié la présomption d'innocence à laquelle il a droit, et l'ont privé de sa liberté et de sa fonction - tout cela avant même que son procès n'ait commencé.

Une copie du rapport Veliaj actualisé est disponible à l'adresse suivante : ici. Toute demande de renseignements doit être adressée à Shannon O'Reilly (soreilly@kasowitz).

L'équipe de Kasowitz comprend les associés Daniel J. Fetterman et Brian S. Choi à New York, ainsi que la conseillère principale Clarine Nardi Riddle et le conseiller spécial David Miller à Washington.

L'équipe de Mishcon de Reya comprend les associés James Libson et Ben Brandon, la collaboratrice principale Celia Marr et les collaboratrices Grace Houghton et Elizabeth Fitton.

Contact :

Shannon O'Reilly

(212) 547-1290

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2725717/Kasowitz_RGB_Logo.jpg