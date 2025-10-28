Kancelarie Kasowitz LLP i Mishcon de Reya LLP publikują zaktualizowany raport w sprawie prześladowań politycznych skierowanych przeciwko Erionowi Veliajowi, burmistrzowi Tirany.

NOWY JORK, 28 października 2025 r./PRNewswire/ -- Kancelarie prawne Kasowitz LLP (Nowy Jork) i Mishcon de Reya LLP (Londyn) ogłosiły dzisiaj publikację Zaktualizowanego Reportu Veliaj pt. „Report Regarding the Political Persecution of Erion Veliaj, Mayor of Tirana". („Raport w sprawie prześladowań politycznych skierowanych przeciwko Erionowi Veliajowi, burmistrzowi Tirany"). Dokument ten jest aktualizacją „Raportu w sprawie niesprawiedliwego zatrzymania przez albańskie służby antykorupcyjne (SPAK) demokratycznie wybranego burmistrza stolicy Albanii, Eriona Veliaja", opublikowanego przez te kancelarie 24 czerwca 2025 r.

Zaktualizowany Raport Veliaja zawiera analizę oczywistych i niewłaściwych politycznych motywów sprawy prowadzonej przez SPAK przeciwko burmistrzowi Tirany, Erionowi Veliajowi. Według raportu, szereg kluczowych zdarzeń, które miały miejsce w okresie ostatnich ośmiu miesięcy bezsprzecznie potwierdziło przypuszczenia, że akt oskarżenia skierowany przez SPAK przeciwko burmistrzowi Veliajowi nie jest standardowym postępowaniem. Burmistrz Veliaj pozostaje w areszcie od lutego pomimo braku zagrożenia ucieczką, braku ryzyka mataczenia w sprawie prowadzonej przez SPAK i ponownego popełnienia domniemanych przestępstw ujętych w stawianych mu zarzutach. Zdaniem autorów raportu, fakt, że burmistrzowi Veliajowi odmówiono możliwości wpłaty poręczenia majątkowego, podczas gdy pozostałych 17 oskarżonych w sprawie wypuszczono po spełnieniu minimalnych warunków, pokazuje ewidentne rozbieżności w jego traktowaniu przez albańskie władze.

W Zaktualizowanym Raporcie Veliaja zauważono również, że ostatnie wydarzenia polityczne uwypukliły obawy, że sprawa burmistrza Veliaja jest częścią prześladowań politycznych ukierunkowanych na pozbawienie go stanowiska, na które został legalnie wybrany, co jest sprzeczne z Konstytucją Albanii. We wrześniu Rada Miasta Tirany, powołując się na fakt przebywania burmistrza Veliaja w areszcie, odwołała go ze stanowiska. Z raportu dowiadujemy się również, że ta decyzja, po której Prezydent Republiki ogłosił nowe wybory, aby zastąpić burmistrza Valiaja, stworzyła wrażenie, że bezzasadne zatrzymanie burmistrza Veliaja było pretekstem dla władz Albanii do pozbawienia go stanowiska z naruszeniem porządku konstytucyjnego i odebrania mieszkańcom Tirany prawa do samorządu.

Podczas gdy albański Trybunał Konstytucyjny tymczasowo zawiesił wszelkie takie czynności do momentu rozpatrzenia odwołania od decyzji Rady Miasta złożonego przez burmistrza Veliaja, w Zaktualizowanym Raporcie Veliaja przeprowadzono analizę implikacji tego kryzysu konstytucyjnego. Jednym ze spostrzeżeń, którymi podzielili się autorzy raportu jest fakt, że sprawa burmistrza Valiaja stanowi dobitny przykład na to, że w Albanii poszanowanie prawa do rzetelnego procesu stoi pod znakiem zapytania. Według Raportu, ostatnie polityczne manewry, których celem jest zdymisjonowanie burmistrza Veliaja wypaczyły zasadę domniemania niewinności, do którego uprawniony jest burmistrz Veliaj i pozbawiły go wolności oraz stanowiska, a wszystko to jeszcze przed pierwszą rozprawą.

Zaktualizowany Raport Veliaja dostępny jest tutaj . Wszelkie pytania proszę kierować do Shannon O'Reilly (soreilly@kasowitz).

W skład zespołu kancelarii Kasowitz wchodzą partnerzy, Daniel J. Fetterman i Brian S. Choi w Nowym Jorku, starszy radca prawny, Clarine Nardi Riddle oraz specjalny radca prawny, David Miller w Waszyngtonie.

Zespół kancelarii Mishcon de Reya to partnerzy, James Libson i Ben Brandon, wspólniczka zarządzająca, Celia Marr oraz wspólniczki, Grace Houghton i Elizabeth Fitton.

