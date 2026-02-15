Лицензионные сладости Milano Cortina 2026 поступают в продажу по всему миру

В разработанной компанией Amos Sweets коллекции сочетаются игровые варианты дизайна, инновационные текстуры и интерактивные впечатления от сладостей, вдохновленные зимними Олимпийскими играми в Милане 2026 года.

МИЛАН, 15 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Коллекция лицензионных сладостей Milano Cortina 2026, разработанная компанией Amos Sweets по лицензии Международного олимпийского комитета, выпущена для того, чтобы предложить игровые и инновационные угощения болельщикам и любителям сладостей. Коллекция, созданная специально для этого случая, отличается веселыми вариантами дизайна, уникальными текстурами и интерактивными впечатлениями, которые добавляют нотку сладости в праздник зимних Олимпийских игр.

В коллекцию входят следующие креативные сладости:

AMOS Milan-Cortina 2026 Licensed Product Collection KV AMOS Milan-Cortina 2026 (Paralympic) Licensed Product Collection KV

4D Mascot Gummies – трехмерные фигурки официальных олимпийских и паралимпийских талисманов, представляющие собой веселое угощение и коллекционные игрушки.

4D Gummy Mascot & Toy Box – сочетание желейных конфет в виде 4D-талисманов с эксклюзивными статуэтками талисманов для интерактивного наслаждения распаковкой.

TastySounds Music Lollipops — за счет интеграции аудиотехнологии костной проводимости с конфетой эти леденцы играют официальную песню игр Milano Cortina 2026 «Fino all'alba» (До рассвета) и создают новый мультисенсорный способ наслаждения сладостями.

Peelerz Mango Gummies — жевательные конфеты в форме манго с отделяющейся кожицей и мягким внутренним центром поощряют совместную игру и исследование, отражая олимпийский дух открытий и общности.

В соответствии с лицензией МОК коллекция сладостей Milano Cortina 2026 будет предложена на основных мировых рынках, включая Европейский союз, Великобританию, Соединенные Штаты, Канаду, Китай, Японию и Южную Корею. Дистрибуция на каждом рынке осуществляется в соответствии с применимым местным объемом лицензирования и нормативными требованиями.

Коллекция будет продаваться через определенные местные и онлайн-каналы, приглашая болельщиков и любителей конфет отметить олимпийский дух с помощью игровых интерактивных угощений, которые добавят нотку сладости в каждый момент зимних Олимпийских игр.

О КОМПАНИИ AMOS FOOD GROUP

Основанная в 2004 году Amos Food Group является глобальным кондитерским предприятием, в котором объединены производство, исследования и разработки, а также управление брендами. Руководствуясь своей миссией — быть «сладким посланником в мир», — Группа создает радостные и творческие конфеты для потребителей в более чем 75 странах и регионах по всему миру.

Amos заняла 66-е место в рейтинге 100 лучших мировых конфетных компаний 2025 года по версии издания Candy Industry и получила международное признание, в том числе награду за самые инновационные новые продукты от Национальной ассоциации кондитеров (США) и награду Superior Taste Awards от Международного института вкуса.

Флагманский бренд Группы — Amos — представляет счастье и известен своими «вирусными» инновациями, такими как желейные конфеты с отделяемой кожицей Peelerz, 4D Gummies и музыкальные леденцы TastySounds™. Нутрацевтический бренд желейных конфет Biobor представляет здоровье и предлагает полезные желейные конфеты, в состав которых входят тщательно отобранные питательные вещества. Благодаря непрерывным инновациям и глобальным партнерским связям Amos Food Group дарит творчество, радость и значимые сладкие моменты потребителям по всему миру.

О глобальной программе лицензирования МОК

Лицензионное соглашение между МОК и Amos Food является результатом глобальной стратегии лицензирования МОК, которая направлена на привлечение болельщиков и налаживание связей с ними через официальные лицензионные продукты, которые укрепляют и продвигают бренд Олимпиады не только во время Олимпийских игр, но и в периоды между Играми.

Наряду с коллекциями в честь Олимпийских и Паралимпийских игр, которые отмечают каждое проведение Игр и включают в себя широкий ассортимент аксессуаров, сувениров, экипировки и одежды для болельщиков, основные программы лицензирования МОК включают Коллекцию олимпийского наследия, которая представляет продукты с художественными и дизайнерскими элементами, связанными с предыдущими Играми, и Олимпийскую коллекцию, которая стремится привлечь молодую и активную аудиторию с помощью уникальных фирменных изделий, таких как предметы одежды, игрушки и игры, сумки, канцелярские товары и спортивный инвентарь.

За счет продажи официальной лицензионной продукции, коллекционных предметов и сувениров олимпийские программы лицензирования обеспечивают болельщикам материальную связь с Олимпийскими играми и олимпийскими ценностями. Предметы олимпийской атрибутики можно приобрести в олимпийском магазине.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2904252/Milan_Cortina_2026_Licensed_Product_Collection_KV___English_version_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2904253/Milan_Cortina_2026_Paralympic_Licensed_Product_Collection_KV___English_version.jpg