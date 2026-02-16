Licencjonowane słodycze Mediolan Cortina 2026 debiutują na rynkach całego świata

Opracowana przez Amos Sweets kolekcja słodyczy łączy zabawne wzory, innowacyjne formy oraz interaktywne wrażenia inspirowane Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi Mediolan Cortina 2026.

MEDIOLAN, 16 lutego 2026 r. /PRNewswire/ - Na rynek trafiła licencjonowana kolekcja słodyczy Mediolan Cortina 2026, opracowana przez Amos Sweets na podstawie licencji udzielonej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, oferując kibicom i miłośnikom słodyczy wesołe, innowacyjne produkty. Stworzona specjalnie na tę okazję kolekcja wyróżnia się zabawnymi wzorami, wyjątkowymi formami oraz interaktywnymi elementami, które wnoszą nutę słodyczy do świętowania Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Kolekcja obejmuje następujące kreatywne słodycze:

AMOS Milan-Cortina 2026 Licensed Product Collection KV AMOS Milan-Cortina 2026 (Paralympic) Licensed Product Collection KV

Żelki maskotki 4D - zabawne żelki w trójwymiarowych kształtach oficjalnych maskotek olimpijskich i paraolimpijskich, które można kolekcjonować.

Żelki maskotki 4D w pudełku z zabawką - połączenie żelków maskotek 4D i wyjątkowych figurek w pudełku, którego rozpakowywanie zapewnia interaktywną zabawę.

Muzyczne lizaki TastySounds - lizaki z technologią przewodnictwa kostnego odtwarzają oficjalny hymn igrzysk Mediolan Cortina 2026 „Fino all'alba (Aż do świtu)", tworząc nowe doświadczenie łączące różne zmysły.

Żelki mango Peelerz - żelki do obierania w kształcie mango z miękkim wnętrzem, zachęcające do zabawy, poznawania i dzielenia się - w duchu olimpijskim, opartym na odkrywaniu i więziach.

Na mocy licencji MKOl kolekcja słodyczy Mediolan Cortina 2026 będzie dostępna na kluczowych rynkach globalnych, w tym w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii oraz Korei Południowej. Dystrybucja na poszczególnych rynkach odbywa się zgodnie z obowiązującym lokalnym zakresem licencji oraz wymogami regulacyjnymi.

Dostępna w wybranych kanałach sprzedaży stacjonarnej i internetowej kolekcja zaprasza kibiców i miłośników słodyczy do celebrowania ducha olimpijskiego poprzez zabawne, interaktywne produkty, które dodają słodkiego akcentu każdej chwili Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

AMOS FOOD GROUP

Założona w 2004 roku <a href="https://www.amossweets.com/">Amos Food Group</a> jest globalnym producentem słodyczy łączącym produkcję, badania i rozwój oraz zarządzanie markami. Kierując się misją bycia „słodkim posłańcem dla świata", Grupa zapewnia niosące radość i pobudzające wyobraźnię wrażenia konsumentom w ponad 75 krajach i regionach na całym świecie.

Amos zajęła 66. miejsce w globalnym rankingu 100 najlepszych producentów słodyczy 2025 magazynu Candy Industry oraz zdobyła międzynarodowe wyróżnienia, w tym nagrody dla najbardziej innowacyjnych nowych produktów przyznawane przez Krajowe Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Cukierniczych oraz nagrody za znakomity smak od Międzynarodowego Instytutu Smaku.

Flagowa marka Amos symbolizuje radość i jest znana z wiralowych innowacji, takich jak żelki Peelerz, żelki 4D do obierania oraz muzyczne lizaki TastySounds™. Z kolei marka nutraceutyczna Biobor reprezentuje zdrowie, oferując funkcjonalne żelki opracowane z wykorzystaniem starannie dobranych składników odżywczych. Dzięki ciągłym innowacjom i globalnym partnerstwom Amos Food Group jest dla konsumentów na całym świecie źródłem kreatywności, radości i wyjątkowo słodkich chwil.

Globalny program licencyjny MKOl

Umowa licencyjna pomiędzy MKOl a Amos Food jest rezultatem globalnej strategii licencyjnej MKOl, której celem jest angażowanie i łączenie kibiców poprzez oficjalne produkty licencjonowane, wzmacniające i promujące markę olimpijską nie tylko w czasie igrzysk, lecz także pomiędzy kolejnymi edycjami.

Obok kolekcji olimpijskich i paraolimpijskich celebrujących każdą nadchodzącą edycję igrzysk i obejmujących szeroką gamę akcesoriów, pamiątek, gadżetów dla kibiców oraz odzieży, kluczowe programy licencyjne MKOl obejmują również Olympic Heritage Collection z produktami inspirowanymi sztuką i designem wcześniejszych igrzysk oraz Olympic Collection, skierowaną do młodej i aktywnej grupy odbiorców poprzez wyjątkowe produkty markowe, takie jak odzież, zabawki i gry, torby, artykuły papiernicze oraz sprzęt sportowy.

Poprzez sprzedaż oficjalnych produktów licencjonowanych, kolekcjonerskich i pamiątek olimpijskie programy licencyjne zapewniają kibicom namacalną więź z igrzyskami i wartościami olimpijskimi. Artykuły olimpijskie dostępne są w sprzedaży w <a href="https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___https:/shop.olympics.com/en/___.YzJlOnBhcDpjOm86Y2RjY2VmNTVlMzI4ODdjMGQ4MTg3ZDcxYWQxZjQ4ODc6Nzo5NGY4OjBhN2VhNGU2ZTNjZTg3MWIyZGE3MzBiMzVjYWU3MWJhYmFjNGMzMWUzMGQzNTU2NGVlY2I3MDE3NjJmMDU2ZWU6cDpGOkY">Sklepie Olimpijskim</a>.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2904252/Milan_Cortina_2026_Licensed_Product_Collection_KV___English_version_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2904253/Milan_Cortina_2026_Paralympic_Licensed_Product_Collection_KV___English_version.jpg