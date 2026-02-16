Lanzamiento global de caramelos con licencia de Milano Cortina 2026

Desarrollada por Amos Sweets, la colección combina diseños divertidos, texturas innovadoras y experiencias interactivas con dulces inspirados en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026

MILÁN, 16 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La colección de dulces con licencia Milano Cortina 2026, desarrollada por Amos Sweets bajo licencia del Comité Olímpico Internacional, ha sido lanzada para ofrecer dulces divertidos e innovadores a los aficionados y amantes de los dulces. Creada específicamente para la ocasión, la colección presenta diseños divertidos, texturas únicas y experiencias interactivas que añaden un toque de dulzura a la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

La colección incluye los siguientes dulces creativos:

AMOS Milan-Cortina 2026 Licensed Product Collection KV AMOS Milan-Cortina 2026 (Paralympic) Licensed Product Collection KV

Gominolas de mascota 4D: Con formas tridimensionales de las mascotas olímpicas y paralímpicas oficiales, ofrecen una experiencia divertida y coleccionable.

Gominolas de mascota 4D y caja de juguetes: Combina gominolas de mascota 4D con figuras exclusivas de mascota para una experiencia interactiva al abrir la caja.

Piruletas Musicales TastySounds: Al integrar la tecnología de audio de conducción ósea con los dulces, estas piruletas reproducen la canción oficial de Milano Cortina 2026, Fino all'alba (Hasta el Amanecer), creando una nueva forma multisensorial de disfrutar de los dulces.

Gominolas de Mango Peelerz: Una gominola pelable con forma de mango y un centro interior suave que fomenta el juego, compartiendo y explorando, reflejando el espíritu olímpico de descubrimiento y conexión.

Con la licencia del COI, la colección de dulces Milano Cortina 2026 estará disponible en mercados globales clave, como la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, China, Japón y Corea del Sur. La distribución en cada mercado cumple con el alcance de la licencia y los requisitos regulatorios locales aplicables.

Disponible a través de canales físicos y en línea seleccionados, la colección invita tanto a los aficionados como a los amantes de los dulces a celebrar el espíritu olímpico con dulces divertidos e interactivos que añaden un toque de dulzura a cada momento de los Juegos Olímpicos de Invierno.

ACERCA DE AMOS FOOD GROUP

Fundada en 2004, Amos Food Group es una empresa global de confitería que integra fabricación, investigación y desarrollo, y gestión de marca. Guiado por su misión de ser "el mensajero de la dulzura al mundo", el grupo ofrece experiencias de dulces alegres e imaginativas a consumidores en más de 75 países y regiones de todo el mundo.

Clasificada en el puesto número 66 de la lista de las 100 Mejores Empresas de Dulces del Mundo de 2025 según la Industria de los Dulces, Amos ha recibido reconocimiento internacional, incluyendo los Premios a los Nuevos Productos Más Innovadores de la Asociación Nacional de Confiteros (Estados Unidos) y los Premios al Sabor Superior del Instituto Internacional del Gusto.

Su marca insignia, Amos, representa la Felicidad, conocida por innovaciones virales como las gominolas pelables Peelerz, las gominolas 4D y las piruletas musicales TastySounds™. Su marca de gominolas nutracéuticas Biobor representa la Salud, ofreciendo gominolas funcionales formuladas con nutrientes cuidadosamente seleccionados. A través de la innovación continua y las alianzas globales, Amos Food Group brinda creatividad, alegría y momentos dulces llenos de significado a los consumidores de todo el mundo.

Acerca del Programa de Licencia Global del COI

El acuerdo de licencia entre el COI y Amos Food es el resultado de la Estrategia Global de Licencias del COI, cuyo objetivo es conectar con los aficionados mediante productos con licencia oficial que fortalezcan y promuevan la marca olímpica, no solo durante los Juegos Olímpicos, sino también entre ediciones.

Además de las Colecciones de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que celebran cada edición e incluyen una amplia gama de accesorios, recuerdos, artículos y ropa para aficionados, los principales programas de licencias del COI incluyen la Colección del Patrimonio Olímpico, que ofrece productos con elementos artísticos y de diseño de Juegos anteriores, y la Colección Olímpica, que busca conectar con un público joven y activo mediante productos de marca únicos, como ropa, juguetes y juegos, bolsos, artículos de papelería y equipamiento deportivo.

Mediante la venta de productos con licencia oficial, artículos de colección y recuerdos, los programas de licencias olímpicas ofrecen a los aficionados una conexión tangible con los Juegos Olímpicos y sus valores. Los artículos de merchandising olímpico están disponibles en la tienda olímpica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2904252/Milan_Cortina_2026_Licensed_Product_Collection_KV___English_version_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2904253/Milan_Cortina_2026_Paralympic_Licensed_Product_Collection_KV___English_version.jpg