Licencované bonbóny Milán Cortina 2026 uvedeny na trh po celém světě

AMOS FOOD GROUP

Feb 15, 2026, 16:04 ET

Kolekce vyvinutá společností Amos Sweets spojuje hravé designy, inovativní textury a interaktivní zážitky s bonbóny inspirované zimními olympijskými hrami Milán Cortina 2026.

MILÁN, 15. února 2026 /PRNewswire/ -- Kolekce bonbónů s licencí Milán Cortina 2026, vyvinutá společností Amos Sweets na základě licence Mezinárodního olympijského výboru, byla uvedena na trh, aby přinesla hravé a inovativní pochoutky fanouškům a milovníkům bonbónů. Kolekce, vytvořená speciálně pro tuto příležitost, se vyznačuje zábavnými designy, jedinečnými texturami a interaktivními zážitky, které dodávají oslavám zimních olympijských her nádech sladkosti.

Kolekce zahrnuje následující kreativní bonbóny:

4D Mascot Gummies – Trojrozměrné bonbóny ve tvaru oficiálních maskotů olympijských a paralympijských her, které nabízejí zábavný zážitek a jsou vhodné ke sbírání.

4D Gummy Mascot & Toy Box – Kombinace 4D bonbónů ve tvaru maskotů s exkluzivními figurkami maskotů pro interaktivní potěšení z rozbalování.

TastySounds Music Lollipops – Tato lízátka kombinují technologii přenosu zvuku přes lícní kosti přímo do ucha s cukrovinkami a přehrávají oficiální píseň Milán Cortina 2026 Fino all'alba (Až do úsvitu) a vytvářejí nový mnohotvárný způsob, jak si vychutnat sladkosti.

Peelerz Mango Gummies – Odlupovací gumové bonbóny ve tvaru manga s měkkým vnitřkem, které podněcují hravé sdílení a objevování – odrážejí olympijského ducha objevování a propojování.

Na základě licence Mezinárodního olympijského výboru (MOV) bude kolekce cukrovinek Milán Cortina 2026 k dostání na klíčových světových trzích, včetně Evropské unie, Spojeného království, Spojených států, Kanady, Číny, Japonska a Jižní Koreje. Distribuce na jednotlivých trzích je v souladu s platnými místními licenčními podmínkami a regulačními požadavky.

Kolekce, která je k dispozici prostřednictvím vybraných offline a online kanálů, zve fanoušky i milovníky cukrovinek, aby oslavili olympijského ducha cestou hravých, interaktivních pochoutek, které dodají každému okamžiku zimních olympijských her nádech sladkosti.

O SPOLEČNOSTI AMOS FOOD GROUP

Společnost  Amos Food Group byla založena v roce 2004 a je globálním cukrářským podnikem, který integruje výrobu, výzkum a vývoj a správu značky. V souladu se svým posláním být „sladkým poslem pro svět" přináší skupina radostné a nápadité zážitky s cukrovinkami spotřebitelům ve více než 75 zemích a regionech po celém světě.

Společnost Amos, která se v žebříčku 100 nejlepších světových cukrovinkových společností pro rok 2025 časopisu Candy Industry umístila na 66. místě, získala mezinárodní uznání, včetně Ceny za nejinovativnější nové produkty od Národní asociace cukrářů (USA) a Ocenění za vynikající chuť od International Taste Institute.

Její vlajková loď, značka Amos, představuje štěstí a je známá úchvatnými inovacemi, jako jsou odlupovací gumové bonbóny Peelerz, 4D Gummies a hudební lízátka TastySounds™. Její nutraceutická značka (propojující výživu a farmaceutika) gumových bonbónů Biobor představuje zdraví a nabízí funkční gumové bonbóny s pečlivě vybranými živinami. Díky neustálým inovacím a globálním partnerstvím přináší Amos Food Group kreativitu, radost a smysluplné sladké okamžiky spotřebitelům po celém světě.

O globálním licenčním programu IOC

Licenční smlouva mezi MOV a společností Amos Food je výsledkem globální licenční strategie MOV, jejímž cílem je zapojit a propojit fanoušky prostřednictvím oficiálních licencovaných produktů, které posilují a propagují olympijskou značku, a to nejen během olympijských her, ale i mezi jednotlivými hrami.

Kromě kolekcí olympijských a paralympijských her, které oslavují každé nadcházející konání her a zahrnují širokou škálu doplňků, suvenýrů, fanouškovského vybavení a oblečení, patří mezi hlavní licenční programy MOV také kolekce olympijského dědictví, která nabízí produkty s uměleckými a designovými prvky z předchozích her, a olympijská kolekce, která se snaží zapojit mladé a aktivní publikum prostřednictvím jedinečných značkových produktů, jako je oblečení, hračky a hry, tašky, papírenské zboží a sportovní vybavení.

Prodejem oficiálních licencovaných produktů, sběratelských předmětů a suvenýrů poskytují olympijské licenční programy fanouškům hmatatelné spojení s olympijskými hrami a olympijskými hodnotami. Olympijské propagační předměty jsou na prodej v olympijském obchodě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2904252/Milan_Cortina_2026_Licensed_Product_Collection_KV___English_version_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2904253/Milan_Cortina_2026_Paralympic_Licensed_Product_Collection_KV___English_version.jpg

