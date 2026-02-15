Licencované cukríky Milano Cortina 2026 uvedené na trh po celom svete
Feb 15, 2026
Kolekcia, s ktorou prišla spoločnosť Amos Sweets, spája hravé dizajny, inovatívne textúry a interaktívne zážitky zo sladkostí inšpirované Zimnými olympijskými hrami Miláno – Cortina 2026.
MILÁNO, 15. februára 2026 /PRNewswire/ -- Kolekcia licencovaných cukríkov Milano Cortina 2026, s ktorou prišla spoločnosť Amos Sweets v rámci licencie od Medzinárodného olympijského výboru, bola uvedená na trh s cieľom priniesť fanúšikom a milovníkom sladkostí hravé a inovatívne maškrty. Kolekcia, vytvorená špeciálne pre túto príležitosť, sa vyznačuje zábavnými dizajnmi, jedinečnými textúrami a interaktívnymi zážitkami, ktoré dodávajú oslavám zimných olympijských hier nádych sladkosti.
Kolekcia obsahuje nasledujúce kreatívne cukríky:
4D gumové cukríky v tvare maskotov – Obsahujú trojrozmerné tvary oficiálnych olympijských a paralympijských maskotov a ponúkajú zábavný a zberateľský zážitok.
4D gumové maskoty a škatuľka s hračkou – Kombinácia 4D gumových maskotov s exkluzívnymi figúrkami maskotov pre interaktívne potešenie z rozbalenia.
Hudobné lízanky TastySounds – Tieto lízanky, ktoré integrujú technológiu kostného vedenia zvuku s cukríkmi, hrajú oficiálnu pieseň Miláno Cortina 2026 s názvom Fino all'alba (Až do úsvitu) a vytvárajú nový multisenzorický spôsob, ako si vychutnať sladkosti.
Mango gumové cukríky Peelerz – Odlupovateľné gumové cukríky v tvare manga s mäkkým stredom, ktoré povzbudzujú k hravému zdieľaniu a objavovaniu – odrážajú olympijského ducha objavovania a spájania sa.
V rámci licencie od Medzinárodného olympijského výboru (MOV) bude kolekcia cukríkov Milano Cortina 2026 dostupná na kľúčových svetových trhoch vrátane Európskej únie, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov, Kanady, Číny, Japonska a Južnej Kórey. Distribúcia na každom trhu je v súlade s príslušným miestnym rozsahom licencií a regulačnými požiadavkami.
Kolekcia, ktorá je dostupná prostredníctvom vybraných offline aj online kanálov, pozýva fanúšikov a milovníkov sladkostí osláviť olympijského ducha prostredníctvom hravých a interaktívnych maškŕt, ktoré dodajú každému okamihu zimných olympijských hier nádych sladkosti.
O SPOLOČNOSTI AMOS FOOD GROUP
Spoločnosť Amos Food Group, založená v roku 2004, je globálny podnik na výrobu cukroviniek, ktorý integruje výrobu, výskum a vývoj a riadenie značky. V duchu svojho poslania byť „pre svet sladkým poslom" poskytuje skupina radostné a nápadité sladké zážitky spotrebiteľom vo viac ako 75 krajinách a regiónoch po celom svete.
Spoločnosť Amos, ktorá sa v roku 2025 umiestnila na 66. mieste v rebríčku 100 najlepších spoločností v oblasti cukroviniek na svete v odvetví cukroviniek, získala medzinárodné uznanie vrátane ocenenia za najinovatívnejšie nové produkty od Národnej asociácie cukrárov (USA) a ocenenia za vynikajúcu chuť od International Taste Institute.
Jej vlajková loď, značky Amos, predstavuje šťastie, známe virálnymi inováciami, ako sú odlupovateľné gumové cukríky Peelerz, 4D gumové cukríky a hudobné lízanky TastySounds™. Jej značka nutraceutických gumových cukríkov Biobor predstavuje zdravie a ponúka funkčné gumové cukríky s obsahom starostlivo vybraných živín. Prostredníctvom neustálych inovácií a globálnych partnerstiev prináša Amos Food Group spotrebiteľom na celom svete kreativitu, radosť a zmysluplné sladké chvíle.
O globálnom licenčnom programe MOV
Licenčná zmluva medzi MOV a spoločnosťou Amos Food je výsledkom Globálnej licenčnej stratégie MOV, ktorej cieľom je zapojiť a prepojiť fanúšikov prostredníctvom oficiálnych licencovaných produktov, ktoré posilňujú a propagujú olympijskú značku nielen počas olympijských hier, ale aj medzi jednotlivými ročníkmi hier.
Popri kolekciách olympijských a paralympijských hier, ktoré oslavujú každý nadchádzajúci ročník hier a zahŕňajú širokú škálu doplnkov, suvenírov, vybavenia pre fanúšikov a oblečenia, patria medzi hlavné licenčné programy MOV aj kolekcia olympijského dedičstva, ktorá ponúka produkty s umeleckými a dizajnérskymi prvkami z predchádzajúcich hier, a olympijská kolekcia, ktorá sa snaží osloviť mladé a aktívne publikum prostredníctvom jedinečných značkových produktov, ako sú oblečenie, hračky a hry, tašky, kancelárske potreby a športové vybavenie.
Prostredníctvom predaja oficiálnych licencovaných produktov, zberateľských predmetov a suvenírov poskytujú olympijské licenčné programy fanúšikom hmatateľné spojenie s olympijskými hrami a olympijskými hodnotami. Olympijské propagačné predmety sú k dispozícii na predaj v olympijskom obchode.
