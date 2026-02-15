Licencované cukríky Milano Cortina 2026 uvedené na trh po celom svete

News provided by

AMOS FOOD GROUP

Feb 15, 2026, 15:42 ET

Kolekcia, s ktorou prišla spoločnosť Amos Sweets, spája hravé dizajny, inovatívne textúry a interaktívne zážitky zo sladkostí inšpirované Zimnými olympijskými hrami  Miláno – Cortina 2026.

MILÁNO, 15. februára 2026 /PRNewswire/ -- Kolekcia licencovaných cukríkov Milano Cortina 2026, s ktorou prišla spoločnosť Amos Sweets v rámci licencie od Medzinárodného olympijského výboru, bola uvedená na trh s cieľom priniesť fanúšikom a milovníkom sladkostí hravé a inovatívne maškrty. Kolekcia, vytvorená špeciálne pre túto príležitosť, sa vyznačuje zábavnými dizajnmi, jedinečnými textúrami a interaktívnymi zážitkami, ktoré dodávajú oslavám zimných olympijských hier nádych sladkosti.

Kolekcia obsahuje nasledujúce kreatívne cukríky:

Continue Reading
AMOS Milan-Cortina 2026 Licensed Product Collection KV
AMOS Milan-Cortina 2026 Licensed Product Collection KV
AMOS Milan-Cortina 2026 (Paralympic) Licensed Product Collection KV
AMOS Milan-Cortina 2026 (Paralympic) Licensed Product Collection KV

4D gumové cukríky v tvare maskotov – Obsahujú trojrozmerné tvary oficiálnych olympijských a paralympijských maskotov a ponúkajú zábavný a zberateľský zážitok.

4D gumové maskoty a škatuľka s hračkou  – Kombinácia 4D gumových maskotov s exkluzívnymi figúrkami maskotov pre interaktívne potešenie z rozbalenia.

Hudobné lízanky TastySounds  – Tieto lízanky, ktoré integrujú technológiu kostného vedenia zvuku s cukríkmi, hrajú oficiálnu pieseň Miláno Cortina 2026 s názvom Fino all'alba (Až do úsvitu) a vytvárajú nový multisenzorický spôsob, ako si vychutnať sladkosti.

Mango gumové cukríky Peelerz  – Odlupovateľné gumové cukríky v tvare manga s mäkkým stredom, ktoré povzbudzujú k hravému zdieľaniu a objavovaniu – odrážajú olympijského ducha objavovania a spájania sa.

V rámci licencie od Medzinárodného olympijského výboru (MOV) bude kolekcia cukríkov Milano Cortina 2026 dostupná na kľúčových svetových trhoch vrátane Európskej únie, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov, Kanady, Číny, Japonska a Južnej Kórey. Distribúcia na každom trhu je v súlade s príslušným miestnym rozsahom licencií a regulačnými požiadavkami.

Kolekcia, ktorá je dostupná prostredníctvom vybraných offline aj online kanálov, pozýva fanúšikov a milovníkov sladkostí osláviť olympijského ducha prostredníctvom hravých a interaktívnych maškŕt, ktoré dodajú každému okamihu zimných olympijských hier nádych sladkosti.

O SPOLOČNOSTI AMOS FOOD GROUP

Spoločnosť Amos Food Group, založená v roku 2004, je globálny podnik na výrobu cukroviniek, ktorý integruje výrobu, výskum a vývoj a riadenie značky. V duchu svojho poslania byť „pre svet sladkým poslom" poskytuje skupina radostné a nápadité sladké zážitky spotrebiteľom vo viac ako 75 krajinách a regiónoch po celom svete.

Spoločnosť Amos, ktorá sa v roku 2025 umiestnila na 66. mieste v rebríčku 100 najlepších spoločností v oblasti cukroviniek na svete v odvetví cukroviniek, získala medzinárodné uznanie vrátane ocenenia za najinovatívnejšie nové produkty od Národnej asociácie cukrárov (USA) a ocenenia za vynikajúcu chuť od International Taste Institute.

Jej vlajková loď, značky Amos, predstavuje šťastie, známe virálnymi inováciami, ako sú odlupovateľné gumové cukríky Peelerz, 4D gumové cukríky a hudobné lízanky TastySounds™. Jej značka nutraceutických gumových cukríkov Biobor predstavuje zdravie a ponúka funkčné gumové cukríky s obsahom starostlivo vybraných živín. Prostredníctvom neustálych inovácií a globálnych partnerstiev prináša Amos Food Group spotrebiteľom na celom svete kreativitu, radosť a zmysluplné sladké chvíle.

O globálnom licenčnom programe MOV

Licenčná zmluva medzi MOV a spoločnosťou Amos Food je výsledkom Globálnej licenčnej stratégie MOV, ktorej cieľom je zapojiť a prepojiť fanúšikov prostredníctvom oficiálnych licencovaných produktov, ktoré posilňujú a propagujú olympijskú značku nielen počas olympijských hier, ale aj medzi jednotlivými ročníkmi hier.

Popri kolekciách olympijských a paralympijských hier, ktoré oslavujú každý nadchádzajúci ročník hier a zahŕňajú širokú škálu doplnkov, suvenírov, vybavenia pre fanúšikov a oblečenia, patria medzi hlavné licenčné programy MOV aj kolekcia olympijského dedičstva, ktorá ponúka produkty s umeleckými a dizajnérskymi prvkami z predchádzajúcich hier, a olympijská kolekcia, ktorá sa snaží osloviť mladé a aktívne publikum prostredníctvom jedinečných značkových produktov, ako sú oblečenie, hračky a hry, tašky, kancelárske potreby a športové vybavenie.

Prostredníctvom predaja oficiálnych licencovaných produktov, zberateľských predmetov a suvenírov poskytujú olympijské licenčné programy fanúšikom hmatateľné spojenie s olympijskými hrami a olympijskými hodnotami. Olympijské propagačné predmety sú k dispozícii na predaj v olympijskom obchode.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2904252/Milan_Cortina_2026_Licensed_Product_Collection_KV___English_version_1.jpg

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2904253/Milan_Cortina_2026_Paralympic_Licensed_Product_Collection_KV___English_version.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Licencjonowane słodycze Mediolan Cortina 2026 debiutują na rynkach całego świata

Licencjonowane słodycze Mediolan Cortina 2026 debiutują na rynkach całego świata

Opracowana przez Amos Sweets kolekcja słodyczy łączy zabawne wzory, innowacyjne formy oraz interaktywne wrażenia inspirowane Zimowymi Igrzyskami...
Lanzamiento global de caramelos con licencia de Milano Cortina 2026

Lanzamiento global de caramelos con licencia de Milano Cortina 2026

La colección de dulces con licencia Milano Cortina 2026, desarrollada por Amos Sweets bajo licencia del Comité Olímpico Internacional, ha sido...
More Releases From This Source

Explore

Sporting Events

Sporting Events

Retail

Retail

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

General Sports

General Sports

News Releases in Similar Topics