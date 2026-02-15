Les bonbons sous licence Milano Cortina 2026 sont commercialisés dans le monde entier

Développée par Amos Sweets, la collection rassemble des dessins ludiques, des textures innovantes et des expériences interactives inspirées des Jeux olympiques d'hiver Milano Cortina 2026.

MILAN, 15 février 2026 /PRNewswire/ -- La collection de bonbons sous licence Milano Cortina 2026, développée par Amos Sweets sous licence du Comité international olympique, a été lancée pour apporter des friandises ludiques et innovantes aux fans et aux amateurs de bonbons. Créée spécialement pour l'occasion, la collection présente des motifs amusants, des textures uniques et des expériences interactives qui ajoutent une touche de douceur à la célébration des Jeux olympiques d'hiver.

La collection comprend les bonbons créatifs suivants :

AMOS Milan-Cortina 2026 Licensed Product Collection KV AMOS Milan-Cortina 2026 (Paralympic) Licensed Product Collection KV

4D Mascot Gummies - Les formes tridimensionnelles des mascottes officielles des Jeux olympiques et paralympiques offrent une expérience de gâterie amusante et à collectionner.

4D Gummy Mascot & Toy Box - Combinaison de 4D mascot gummies avec des figurines exclusives de mascotte pour un plaisir interactif de déballage.

TastySounds Music Lollipops - Intégrant la technologie audio à conduction osseuse aux bonbons, ces sucettes jouent la chanson officielle Milano Cortina 2026 Fino all'alba (Jusqu'à l'aube) et créent une nouvelle façon multisensorielle de savourer les sucreries.

Peelerz Mango Gummies - Un chewing-gum pelable en forme de mangue avec un centre intérieur doux, encourageant le partage et l'exploration ludiques - faisant écho à l'esprit olympique de découverte et de connexion.

En vertu de la licence du CIO, la collection de bonbons Milano Cortina 2026 sera disponible sur les principaux marchés mondiaux, notamment l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. La distribution sur chaque marché est conforme au champ d'application de la licence locale et aux exigences réglementaires applicables.

Disponible dans une sélection de canaux hors ligne et en ligne, la collection invite les fans et les amateurs de bonbons à célébrer l'esprit olympique grâce à des friandises ludiques et interactives qui ajoutent une touche de douceur à chaque moment des Jeux olympiques d'hiver.

A PROPOS DU GROUPE ALIMENTAIRE AMOS

Fondé en 2004, Amos Food Group est une entreprise mondiale de confiserie qui intègre la fabrication, la recherche et le développement, ainsi que la gestion des marques. Guidé par sa mission d'être « le messager sucré du monde », le groupe offre des expériences sucrées joyeuses et imaginatives aux consommateurs dans plus de 75 pays et régions du monde.

Classée n° 66 dans le Top 100 mondial 2025 des entreprises de confiserie par Candy Industry, Amos a reçu une reconnaissance internationale, notamment le prix des nouveaux produits les plus innovants décerné par la National Confectioners Association (États-Unis) et le Superior Taste Awards décerné par l'International Taste Institute (Institut international du goût).

Sa marque phare Amos représente le bonheur, connue pour ses innovations virales telles que les gommes pelables Peelerz, les gommes 4D et les sucettes musicales TastySounds™. Sa marque de gommes nutraceutiques Biobor représente la santé, offrant des gommes fonctionnelles formulées avec des nutriments soigneusement sélectionnés. Grâce à une innovation permanente et à des partenariats mondiaux, Amos Food Group apporte de la créativité, de la joie et des moments sucrés significatifs aux consommateurs du monde entier.

À propos du programme de licences globales du CIO

L'accord de licence entre le CIO et Amos Food est le résultat de la stratégie mondiale de licence du CIO qui vise à impliquer et à connecter les supporters par le biais de produits officiels sous licence qui renforcent et promeuvent la marque olympique, non seulement pendant les Jeux Olympiques, mais aussi entre les éditions des Jeux.

Outre les collections des Jeux olympiques et paralympiques, qui célèbrent chaque édition des Jeux à venir et comprennent une large gamme d'accessoires, de souvenirs, d'équipements et de vêtements pour les supporters, les principaux programmes de licences du CIO comprennent la collection du patrimoine olympique, qui propose des produits présentant des éléments d'art et de design des Jeux précédents, et la collection olympique, qui cherche à attirer un public jeune et actif grâce à des produits de marque uniques tels que des vêtements, des jouets et des jeux, des sacs, des articles de papeterie et de l'équipement sportif.

Grâce à la vente de produits officiels sous licence, d'objets de collection et de souvenirs, les programmes de licences olympiques offrent aux supporters un lien tangible avec les Jeux olympiques et les valeurs olympiques. Les articles de merchandising olympique sont disponibles à la vente à la boutique olympique .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2904252/Milan_Cortina_2026_Licensed_Product_Collection_KV___English_version_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2904253/Milan_Cortina_2026_Paralympic_Licensed_Product_Collection_KV___English_version.jpg