Компания KEENON Robotics представила на выставке ISSA North America Expo робота-уборщика C55, продемонстрировав ассортимент продукции для всех сценариев

ЛАС-ВЕГАС, 11 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- 11 ноября компания KEENON Robotics представила на выставке ISSA North America Expo своего профессионального робота C55, предназначенного для мытья и подметания больших и средних площадей. Это стало первой непосредственной демонстрацией изделия в Северной Америке. На мероприятии также был представлен ряд наиболее заметных изделий компании KEENON, в том числе роботы-уборщики C40 и C30, робот W3 для гостиниц, робот T10 для доставки и транспортный робот с высокой полезной нагрузкой S300, что продемонстрировало лидерство компании в секторе сервисной робототехники благодаря полному ассортименту изделий всех категорий для каждого сценария.

image

Робот C55 спроектирован в виде единой системы для уборки внутри помещений площадью более 3000 кв. м, выполняющей подметание, мытье полов и всасывание пыли и мусора. Основными инновационными особенностями этого робота является следующее.

Повышенная чистота: его конструкция с тремя роликами и разделением сухой и влажной уборки обеспечивает мытье полов чистой водой для предотвращения перекрестного загрязнения. Благодаря сочетанию с мощным всасыванием 21 000 Па пол после робота высыхает за 30 секунд без каких-либо полос.

Сверхвысокая эффективность: благодаря убираемой за час площади 2376 кв. м и очень большому баку для воды емкостью 110 л он может работать в течение всего рабочего дня, требуя всего одной заправки в день.

Интеллектуальное управление: система сканирования помещения на 360°, объединяющая LiDAR и стереоскопическое зрение, обеспечивает точный обход препятствий. Робот поддерживает дистанционное управление, автоматизированную отчетность и может подключаться для полностью автономной зарядки, слива грязной воды и заправки чистой водой, что обеспечивает его полностью самостоятельную работу.

Прочность и надежность: система с двумя батареями обеспечивает круглосуточную непрерывную работу благодаря возможности горячей замены за 5 секунд. Способность преодолевать препятствия высотой до 5 см позволяет легко справляться с такими препятствиями внутри помещений, как искусственные неровности для ограничения скорости и кабели.

Полный ассортимент роботов KEENON для уборки охватывает различные сценарии, от больших площадей до сложных углов, включая C40 для синхронизированного подметания и мыться полов в коммерческих помещениях, C30 для специализированного ухода за ковровыми покрытиями и C20/C25 для ежедневного обслуживания.

Опираясь на этот полномасштабный ассортимент робототехники, компания KEENON поставляет интеллектуальные совместные решения для различных отраслей. В промышленных средах возможно совместное использование уборочных и транспортных роботов с высокой полезной нагрузкой, а в отелях сервисные и уборочные роботы повышают операционную эффективность и удобство гостей.

Компания KEENON Robotics продолжает занимать 1-е место в мире на рынке коммерческих сервисных роботов, занимая согласно последним отчетам IDC, ведущей компании по анализу ИТ-рынка, 1-е место в мире по доле поставок, что подчеркивает ее лидерство в отрасли. Используя подтвержденный опыт, компания KEENON выходит за рамки отдельных роботов и предлагает интегрированные робототехнические решения, призванные помочь предприятиям снизить операционные расходы и повысить производительность за счет интеллектуальной трансформации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2816843/image.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2641853/KEENON_Robotics_Logo.jpg