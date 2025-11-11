KEENON Robotics představuje na veletrhu ISSA North America Expo čisticího robota C55 a prezentuje úplné portfolio produktů

News provided by

KEENON Robotics

Nov 11, 2025, 13:00 ET

LAS VEGAS, 11. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnost KEENON Robotics představila 11. listopadu na veletrhu ISSA (Mezinárodní asociace dodavatelů sanitárního vybavení) North America Expo svůj profesionální robot pro zametání a drhnutí středních a velkých ploch, model C55. Jednalo se o první offline představení tohoto produktu v Severní Americe. Na akci byla také předvedena řada hvězdných produktů společnosti KEENON, včetně čisticích robotů C40 a C30, hotelového robota W3, doručovacího robota T10 a transportního robota S300 s vysokou nosností. To demonstruje vedoucí postavení společnosti v odvětví servisní robotiky díky jejímu kompletnímu portfoliu produktů pro všechny kategorie a scénáře.

image
image

Model C55 je navržen pro vnitřní prostory o rozloze přes 3 000 m² a kombinuje zametání, drhnutí a vysávání v jednom systému. Mezi jeho hlavní inovace patří:

Vylepšená čistota: Konstrukce s trojitým válcem pro oddělení suchého a mokrého povrchu zajišťuje drhnutí čistou vodou, aby se zabránilo křížové kontaminaci. V kombinaci s výkonným sáním 21 000 Pa robot zanechává podlahy suché za 30 sekund bez jakýchkoli šmouh.

Ultra účinnost: S čisticí kapacitou 2376 m² za hodinu a mimořádně velkou, stodesetilitrovou nádrží na vodu podporuje celodenní provoz a vyžaduje pouze jedno doplnění denně.

Inteligentní provoz: Systém vnímání o 360°, který kombinuje LiDAR a stereoskopické vidění, zajišťuje přesné vyhýbání se překážkám. Robot podporuje vzdálené řízení, automatické hlášení a může se připojit k dokovací stanici pro plně autonomní nabíjení, vypouštění odpadní vody a doplňování vody, což umožňuje zcela bezobslužný provoz.

Robustní a spolehlivý: Systém dvou baterií umožňuje nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s možností výměny za provozu během 5 sekund. Jeho schopnost překonávat překážky vysoké 5 cm snadno zvládá složité vnitřní terény, jako jsou retardéry a kabely.

Komplexní portfolio čisticích robotů od společnosti KEENON řeší různé scénáře od rozsáhlých zařízení po odlehlé rohy, včetně modelu C40 pro synchronizované zametání a drhnutí v komerčních prostorech, modelu C30 pro specializovanou péči o koberce a modelů C20/C25 pro každodenní údržbu.

Díky této komplexní robotické matici poskytuje KEENON inteligentní spolupracující řešení napříč odvětvími. V průmyslových prostředích mohou společně pracovat úklidové roboty a roboty pro přepravu těžkých břemen, zatímco v hotelech zvyšují servisní a úklidové roboty provozní efektivitu a zlepšují zážitek hostů.

KEENON Robotics si podle nejnovějších zpráv IDC, přední společnosti zabývající se průzkumem trhu IT, udržuje první místo na světovém trhu komerčních servisních robotů, kde zaujímá první místo v podílu na dodávkách, což podtrhuje její vedoucí postavení v oboru. Na základě těchto ověřených výsledků se společnost KEENON zaměřuje nejen na samostatné produkty, ale také na poskytování integrovaných robotických řešení, která pomáhají podnikům dosáhnout nižších provozních nákladů a vyšší produktivity prostřednictvím inteligentní transformace.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2816843/image.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2641853/KEENON_Robotics_Logo.jpg

