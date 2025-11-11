KEENON Robotics präsentiert den Reinigungsroboter C55 auf der ISSA North America Expo und stellt sein umfassendes Produktportfolio vor

LAS VEGAS,, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 11. November stellte KEENON Robotics auf der ISSA North America Expo seinen professionellen Kehr- und Scheuerroboter C55 für mittelgroße bis große Flächen vor. Dies war das Offline-Debüt des Produkts in Nordamerika. Auf der Veranstaltung wurde auch eine Reihe von Starprodukten von KEENON vorgestellt, darunter die Reinigungsroboter C40 und C30, der Hotelroboter W3, der Lieferroboter T10 und der Transportroboter S300 mit hoher Nutzlast. Damit demonstrierte das Unternehmen seine Führungsposition im Bereich der Servicerobotik durch sein umfassendes Portfolio für alle Kategorien und Szenarien.

image

Der C55 wurde für Innenräume mit einer Fläche von über 3.000 m² entwickelt und vereint Kehren, Schrubben und Saugen in einem System. Zu seinen wichtigsten Innovationen gehören:

Erhöhte Sauberkeit: Das Trocken-Nass-Trennverfahren mit drei Walzen gewährleistet eine Reinigung mit sauberem Wasser, um Kreuzkontaminationen zu verhindern. In Kombination mit einer leistungsstarken Saugkraft von 21.000 Pa hinterlässt der Roboter den Boden innerhalb von 30 Sekunden trocken und streifenfrei.

Ultra-Effizienz: Mit einer Reinigungsleistung von 2376 m² pro Stunde und einem besonders großen 110-Liter-Wassertank ermöglicht er einen ganztägigen Betrieb und muss nur einmal täglich nachgefüllt werden.

Intelligente Bedienung: Ein 360°-Wahrnehmungssystem, das LiDAR und Stereosehen kombiniert, gewährleistet eine präzise Hindernisvermeidung. Der Roboter unterstützt die Fernverwaltung, automatisierte Berichterstellung und kann zum vollständig autonomen Laden, zur Abwasserentsorgung und zum Nachfüllen von Wasser angedockt werden, was einen vollständig automatisierten Betrieb ermöglicht.

Robust und zuverlässig: Das Dual-Batterie-System ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb rund um die Uhr mit einer Hot-Swap-Fähigkeit von 5 Sekunden. Mit seiner Fähigkeit, Hindernisse von bis zu 5 cm Höhe zu überwinden, bewältigt es problemlos komplexe Innenbereiche wie Bodenschwellen und Kabel.

Das umfassende Reinigungsportfolio von KEENON deckt vielfältige Szenarien ab, von großen Anlagen bis hin zu detaillierten Ecken. Es umfasst den C40 für synchronisiertes Kehren und Schrubben in gewerblichen Umgebungen, den C30 für die spezielle Teppichpflege und den C20/C25 für die tägliche Pflege.

Gestützt auf diese umfassende Robotik-Matrix bietet KEENON intelligente kollaborative Lösungen für verschiedene Branchen. In industriellen Umgebungen können Reinigungs- und Schwerlasttransportroboter zusammenarbeiten, während in Hotels Service- und Reinigungsroboter die betriebliche Effizienz und das Gästeerlebnis verbessern.

KEENON Robotics behauptet weiterhin seine weltweite Nummer-1-Position auf dem Markt für kommerzielle Serviceroboter und hält laut den neuesten Berichten von IDC, einem führenden IT-Marktforschungsunternehmen, den ersten Platz weltweit hinsichtlich des Versandanteils, was seine Branchenführerschaft unterstreicht. Aufbauend auf dieser nachgewiesenen Erfolgsbilanz geht KEENON über eigenständige Produkte hinaus und bietet integrierte Robotiklösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, durch intelligente Transformation niedrigere Betriebskosten und eine höhere Produktivität zu erzielen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816843/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2641853/KEENON_Robotics_Logo.jpg