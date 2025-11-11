KEENON Robotics odhaľuje na veľtrhu ISSA North America Expo čistiaceho robota C55 v rámci prezentácie svojho komplexného portfólia
Nov 11, 2025, 13:00 ET
LAS VEGAS, 11. november 2025 /PRNewswire/ – Dňa 11. novembra odhalila spoločnosť KEENON Robotics na veľtrhu ISSA North America Expo svojho profesionálneho robota C55 na zametanie a drhnutie stredných až veľkých plôch. Išlo o offline debut produktu v Severnej Amerike. Na podujatí bola tiež predstavená škála hviezdnych produktov značky KEENON vrátane čistiacich robotov C40 a C30, hotelového robota W3, doručovacieho robota T10 a transportného robota na ťažké náklady S300, čo demonštruje vedúce postavenie spoločnosti v sektore servisnej robotiky prostredníctvom jej portfólia vo všetkých kategóriách a pre všetky scenáre.
C55 je navrhnutý pre vnútorné priestory s rozlohou nad 3000 m² a kombinuje v jedinom systéme zametanie, drhnutie a vysávanie. Medzi jeho hlavné inovácie patria:
Vyššia čistota: Jeho trojvalcová konštrukcia, ktorá oddeľuje suché a mokré, zaisťuje drhnutie čistou vodou, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii. V kombinácii s výkonným sacím tlakom 21 000 Pa zanecháva robot podlahy suché do 30 sekúnd bez akýchkoľvek šmúh.
Mimoriadna účinnosť: S čistiacou kapacitou 2376 m² za hodinu a extra veľkou 110-litrovou nádržou na vodu umožňuje dlhodobú prevádzku, pričom mu postačí za deň jedno doplnenie.
Inteligentná prevádzka: 360° systém vnímania, ktorý kombinuje LiDAR a stereo videnie, zabezpečuje vyhýbanie sa prekážkam s presnosťou. Robot podporuje diaľkové riadenie, automatizované hlásenie a dokáže sa pripojiť k dokovacej stanici, kde sa plne autonómne nabíja, likviduje odpadové vody a dopĺňa vodu, čo umožňuje obsluhu úplne bez dotyku.
Robustnosť a spoľahlivosť: Systém s dvoma batériami umožňuje nepretržitú prevádzku 24 hodín denne, 7 dní v týždni s možnosťou rýchlej výmeny do 5 sekúnd. Jeho schopnosť prekonávať prekážky do 5 cm si ľahko poradí s náročným interiérom, ako sú spomaľovacie prahy či káble.
Komplexné portfólio čistiacich produktov značky KEENON pokrýva rôzne scenáre od rozsiahlych prevádzok až po detailné kúty, pričom model C40 je určený na synchronizované zametanie a drhnutie v komerčných priestoroch, C30 na špecializovanú starostlivosť o koberce a C20/C25 na dennú údržbu.
Vďaka komplexnej ponuke robotov poskytuje KEENON inteligentné kolaboratívne riešenia v rámci rôznych sektorov. V priemyselnom prostredí môžu spoločne pracovať roboty na čistenie a transport ťažkého nákladu, zatiaľ čo v hoteloch servisné a upratovacie roboty zvyšujú prevádzkovú efektivitu a spokojnosť hostí.
KEENON Robotics sa udržiava na 1. mieste na globálnom trhu s robotmi pre komerčné služby a drží si celosvetové 1. miesto podľa podielu dodávok, podľa najnovších správ spoločnosti IDC, poprednej firmy zameranej na prieskum trhu IT, čo zdôrazňuje vedúce postavenie spoločnosti v odvetví. Na základe overených výsledkov siaha spoločnosť KEENON nad rámec samostatných produktov a ponúka integrované robotické riešenia navrhnuté tak, aby pomohli podnikom dosiahnuť nižšie prevádzkové náklady a vyššiu produktivitu prostredníctvom inteligentnej transformácie.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2816843/image.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2641853/KEENON_Robotics_Logo.jpg
