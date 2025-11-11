KEENON Robotics dévoile le robot de nettoyage C55 au salon ISSA North America et présente son portefeuille de solutions pour tous les environnements

LAS VEGAS, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 11 novembre, KEENON Robotics a dévoilé son robot professionnel de balayage et de récurage pour moyennes et grandes surfaces, le C55, lors du salon ISSA North America. Cela a marqué les débuts du produit hors ligne en Amérique du Nord. Lors de cet événement a également été présentée une série de produits vedettes de KEENON, notamment les robots de nettoyage C40 et C30, le robot hôtelier W3, le robot de livraison T10 et le robot de transport de charges lourdes S300, démontrant le leadership de l'entreprise dans le secteur de la robotique de service grâce à sa gamme couvrant toutes les catégories et tous les scénarios.

image

Le C55 est conçu pour les environnements intérieurs de plus de 3 000㎡ et combine le balayage, le récurage et l'aspiration dans un seul système. Ses principales innovations sont les suivantes :

Niveau de propreté accru : Son triple rouleau avec séparation sec-humide garantit un nettoyage à l'eau propre pour éviter toute contamination croisée. Grâce à une aspiration puissante de 21 000 Pa, le robot sèche les sols en 30 secondes sans laisser de traces.

Efficacité optimale : Avec une capacité de nettoyage de 2376 ㎡ par heure et un réservoir d'eau extra-large de 110 L, il permet un fonctionnement prolongé toute la journée, ne nécessitant qu'un seul remplissage par jour.

Fonctionnement intelligent : Un système de perception à 360° fusionnant le LiDAR et la vision stéréoscopique permet d'éviter les obstacles avec précision. Le robot prend en charge la gestion à distance, la génération de rapports automatisée et peut se placer sur sa base pour effectuer de manière entièrement autonome la recharge, l'évacuation des eaux usées et le remplissage d'eau, ce qui permet un fonctionnement sans intervention humaine.

Robuste et fiable : Le système à double batterie permet un fonctionnement continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une capacité de remplacement à chaud en 5 secondes. Sa capacité à franchir des obstacles de 5 cm lui permet de s'adapter facilement aux terrains intérieurs complexes tels que les ralentisseurs et les câbles.

La gamme complète de produits de nettoyage de KEENON répond à des scénarios variés, allant des vastes installations aux moindres recoins, avec le C40 pour le balayage et le récurage synchronisés dans les environnements commerciaux, le C30 pour l'entretien spécialisé des moquettes et le C20/C25 pour l'entretien quotidien.

Grâce à cette matrice robotique complète, KEENON fournit des solutions collaboratives intelligentes dans tous les secteurs. Dans les environnements industriels, les robots de nettoyage et de transport de charges lourdes peuvent fonctionner ensemble, tandis que dans les hôtels, les robots de service et de nettoyage améliorent l'efficacité opérationnelle et l'expérience des clients.

KEENON Robotics continue de s'assurer la position de numéro 1 mondial sur le marché des robots de service commerciaux, occupant le premier rang mondial en termes de parts de marché, selon les derniers rapports d'IDC, une société leader en veille du marché des technologies de l'information, soulignant ainsi son leadership dans l'industrie. S'appuyant sur cette expérience éprouvée, KEENON va au-delà des produits autonomes pour proposer des solutions robotiques intégrées conçues pour aider les entreprises à réduire leurs coûts d'exploitation et à accroître leur productivité grâce à une transformation intelligente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2816843/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2641853/KEENON_Robotics_Logo.jpg