5G-A bouwt een speciale luchtbrug voor slimme gezondheidszorg

Volgens statistieken hebben elke seconde drie mensen in de wereld een bloedtransfusie nodig. In China hebben elk jaar meer dan 6 miljoen patiënten een bloedtransfusie nodig. Beperkt door verkeersomstandigheden neemt traditioneel bloedtransport meestal veel tijd in beslag. Bovendien zijn de medische middelen ongelijk verdeeld over stedelijke en plattelandsgebieden, waardoor het voor patiënten uit plattelandsgebieden moeilijk is om medische behandeling te krijgen in stedelijke ziekenhuizen, vooral voor mensen met mobiliteitsproblemen. Inwoners van Hongtong Village in Hangzhou, provincie Zhejiang, moesten bijvoorbeeld meerdere uren besteden aan medische controles in het Tweede Volksziekenhuis van het district Yuhang.

Om dit probleem aan te pakken werkte een derdeklas ziekenhuis in Zhejiang samen met Hangzhou Antwork Network Technology Co., Ltd. om bloed te vervoeren met UAVs. Door het uitvoeren van talloze tests, verificaties en testvluchten hebben ze uitgebreide ervaring opgedaan en met succes een luchtkanaal voor bloedtransport ontwikkeld. UAV's zijn flexibel, snel, autonoom en worden niet beïnvloed door de omstandigheden op de weg, wat van groot belang is voor medische noodinterventies. Het succes van de drie partijen markeert het gebruik van de eerste reguliere UAV-route voor spoedeisende bloedlevering in China. Op dit moment heeft Hangzhou meerdere bloedtransportroutes opgezet, en creëerde zo het eerste reguliere bloedtransportsysteem op stadsniveau ter wereld.

Om de flexibele en efficiënte voordelen van UAV's verder te combineren met medische diensten, heeft China Telecom de eerste super lucht-grond convergentietechnologie ter wereld voorgesteld.

1. De lucht-grond geïntegreerde smartlimmet beamforming technologie wordt gebruikt om geïntegreerde straalcoördinatie en grond-lucht dekking te ondersteunen, waardoor 3,5 GHz dekking op lage hoogte in stedelijke gebieden wordt bereikt.

2. Nieuwe slimme antennes met een grote hoek die het delen van vermogen ondersteunen, worden gebruikt om dekking op lage hoogte te realiseren in voorstedelijke gebieden op basis van de brede dekking van 2.1 GHz bandbreedte.

's Werelds eerste super lucht-grond convergentietechnologie werd uitgebracht tijdens MWC Shanghai 2024. Deze technologie vormt een efficiënt privénetwerk van grond tot lucht, dat een ononderbroken dekking bereikt op lage hoogtes.

Bovendien vormen sensing-applicatiediensten (AS), sensing-functies (SF) en sensoren van basisstations een medisch sensornetwerk met hoge precisie. Het netwerk ondersteunt functies zoals complexe UAV-trajectanalyse, geo-fence en multi-objectdetectie met een precisie binnen een meter, waarbij medische kanalen in realtime in de lucht worden begeleid.

Door gebruik te maken van deze innovatieve technologieën en apparaten beschikt het netwerk op lage hoogte over een hoge bandbreedte en lage latentie en voldoet het aan de 4K HD video backhaul eisen van UAV's. De levering van medische hulpmiddelen met UAV's is snel, flexibel en wordt niet beïnvloed door verkeersomstandigheden op de grond of weersomstandigheden (windweerstand op schaal 5). De transportefficiëntie is met 60% verbeterd, waardoor 24 uur per dag direct kan worden gereageerd op dringende bloedaanvragen. De feitelijke vluchtgegevens geven aan dat het geleverde bloedvolume per vlucht kan voldoen aan het noodgebruik van één of twee patiënten, terwijl de transporttijd per vlucht slechts de helft bedraagt van het grondtransport onder dezelfde omstandigheden, waardoor zowel "gebruik van bloed in noodgevallen" als "geplande bloedaanvulling" zijn gegarandeerd.

Deze technologieën hebben ook gezorgd voor meer UAV-snelwegen van stad naar stad, die een brug slaan tussen het centrale ziekenhuis van het medische consortium en de gezondheidscentra aan de basis, en die een grote steun zijn voor de implementatie van het hiërarchische diagnose- en behandelingssysteem. Een patiënt kan bijvoorbeeld een bloedmonster achterlaten in een ziekenhuis, dat vervolgens via de UAV wordt afgeleverd bij het detectiecentrum. In tientallen minuten is het detectieresultaat beschikbaar. Dit verbetert de efficiëntie van medische behandelingen voor het publiek aanzienlijk.

Volgens Antwork is het logistieke planningssysteem voor UAV's volledig geïntegreerd met het slimme medische platform van verschillende grote derdeklas ziekenhuizen in Zhejiang. Deze integratie vormt niet alleen een gesloten servicelus, maar biedt ook technische zekerheid voor bloedtransport, waardoor het een van de meest geavanceerde medische praktijken met UAV's ter wereld is.

De samenwerking tussen China Telecom, Antwork en het ziekenhuis is een historische mijlpaal, omdat het de erkenning betekent van UAV-technologie in de klinische gezondheidszorg. De speciale UAV-route zal meer zekerheid bieden voor noodinterventies en meer patiëntenlevens redden. Het leveren van medische hulpmiddelen met UAV's krijgt steeds meer erkenning in de gezondheidszorg.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2556424/A_Builds_a_Dedicated_Air_Bridge_Smart_Healthcare.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2556425/image_5032577_27268449.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2556426/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2556427/2.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED