5G-A vytvára špecializovaný vzdušný most pre inteligentnú zdravotnú starostlivosť

Podľa štatistík potrebujú každú sekundu traja ľudia na svete transfúziu krvi. V Číne potrebuje každý rok transfúziu krvi viac ako 6 miliónov pacientov. Tradičná preprava krvi, obmedzená dopravnými podmienkami, zvyčajne trvá dlho. Okrem toho sú zdravotnícke zdroje nerovnomerne rozdelené v mestských a vidieckych oblastiach, čo sťažuje pacientom z vidieckych oblastí vyhľadať lekárske ošetrenie v mestských nemocniciach, najmä pacientom so zníženou pohyblivosťou. Napríklad obyvatelia dediny Hongtong v Chang-čou v provincii Če-ťiang museli stráviť niekoľko hodín lekárskymi prehliadkami v druhej ľudovej nemocnici v okrese Yuhang.

Na vyriešenie tohto problému nemocnica tretej triedy v provincii Če-ťiang spolupracovala so spoločnosťou Hangzhou Antwork Network Technology Co., Ltd. na preprave krvi pomocou bezpilotných vzdušných prostriedkov. Vykonali mnoho testov, overovaní a testovacích letov, aby nazbierali rozsiahle skúsenosti a úspešne vytvorili kanál na prepravu krvi vzduchom. Bezpilotné vzdušné prostriedky sú flexibilné, rýchle, autonómne a neovplyvňujú ich podmienky na ceste, čo má veľký význam v oblasti lekárskej pohotovosti. Úspech týchto troch strán znamená použitie prvej pravidelnej trasy bezpilotného vzdušného prostriedku na urgentné dodávanie krvi v Číne. V súčasnosti Chang-čou vytýčilo viacero trás na dodávanie krvi a vytvorilo tak prvý systém pravidelného doručovania krvi na úrovni mesta na svete.

S cieľom ďalej spojiť flexibilné a efektívne výhody bezpilotných vzdušných prostriedkov s lekárskymi službami spoločnosť China Telecom navrhla prvú supertechnológiu konvergencie vzduch-zem na svete.

Technológia integrovaného vytvárania lúčov vzduch-zem sa používa na podporu integrovanej koordinácie lúčov a pokrytia medzi zemou a vzduchom, čím sa v mestských oblastiach dosahuje pokrytie v nízkych nadmorských výškach v pásme 3,5 GHz. Nové veľkouhlé inteligentné antény, ktoré podporujú zdieľanie energie, sa používajú na realizáciu pokrytia v nízkych nadmorských výškach v prímestských oblastiach na základe širokého pokrytia šírky pásma 2,1 GHz.

Počas veľtrhu MWC v Šanghaji 2024 bola uvedená prvá supertechnológia konvergencie vzduch-zem na svete. Táto technológia vytvára efektívnu privátnu sieť typu zem-vzduch, ktorá dosahuje nepretržité pokrytie v nízkych nadmorských výškach.

Okrem toho, snímacie aplikačné služby (AS), snímacie funkcie (SF) a snímacie zariadenia základňovej stanice tvoria vysoko presnú lekársku snímaciu sieť. Sieť podporuje funkcie, ako je komplexná analýza trajektórie bezpilotného vzdušného prostriedku, virtuálne hranice a detekcia viacerých objektov s presnosťou do jedného metra, sprevádzajúca lekárske kanály vo vzduchu v reálnom čase.

Pomocou týchto inovatívnych technológií a zariadení sa sieť v nízkej nadmorskej výške vyznačuje vysokou šírkou pásma a nízkou latenciou a spĺňa požiadavky na prenos 4K videa s HD rozlíšením prostredníctvom bezpilotných vzdušných prostriedkov. Poskytovanie zdravotníckych zdrojov pomocou bezpilotných vzdušných prostriedkov je rýchle, flexibilné a nebude ovplyvnené pozemnou premávkou ani poveternostnými podmienkami (odolnosť proti vetru na úrovni 5 na stupnici). Efektívnosť prepravy sa zlepšila o 60 %, čo zaisťuje 24-hodinovú okamžitú reakciu na urgentné požiadavky na dodávku krvi. Skutočné údaje o lete naznačujú, že objem krvi dodaný v rámci letu môže uspokojiť núdzové použitie v prípade jedného alebo dvoch pacientov, zatiaľ čo čas prepravy v rámci letu je len polovicou pozemnej prepravy za rovnakých podmienok, čo zabezpečuje „núdzové použitie krvi" aj „plánované doplnenie krvi".

Týmito technológiami sa tiež vytvorilo viac diaľnic pre bezlipotné vzdušné prostriedky medzi mestami, vybudoval sa most medzi centrálnou nemocnicou lekárskeho konzorcia a základnými zdravotníckymi strediskami a poskytla sa veľká podpora pre realizáciu hierarchického systému diagnostiky a liečby. Pacient môže napríklad nechať vzorku krvi v komunitnej nemocnici, ktorá bude doručená do detekčného centra prostredníctvom bezpilotného vzdušného prostriedku. O niekoľko desiatok minút bude výsledok detekcie k dispozícii. To výrazne zlepšuje efektívnosť liečebných postupov pre verejnosť.

Podľa spoločnosti Antworku bol systém plánovania logistiky bezpilotných vzdušných prostriedkov plne integrovaný s inteligentnou medicínskou platformou niekoľkých veľkých nemocníc tretej triedy v meste Če-ťiang. Táto integrácia nielenže tvorí uzavretú servisnú slučku, ale poskytuje aj technické zabezpečenie prepravy krvi, vďaka čomu je jednou z najpokročilejších lekárskych praktík s bezpilotnými vzdušnými prostriedkami na svete.

Spolupráca medzi China Telecom, Antwork a nemocnicou je historickým míľnikom, pretože znamená uznanie technológie bezpilotných vzdušných prostriedkov v klinickej zdravotnej starostlivosti. Vyhradená trasa bezpilotných vzdušných prostriedkov poskytne väčšiu istotu pri núdzovej záchrane a zachráni životy väčšiemu počtu pacientov. Poskytovanie zdravotníckych zdrojov pomocou bezpilotných vzdušných prostriedkov získava uznanie v odvetví zdravotníctva.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2556424/A_Builds_a_Dedicated_Air_Bridge_Smart_Healthcare.jpg

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2556425/image_5032577_27268449.jpg

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2556426/1.jpg

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2556427/2.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED