La 5G-A crée un pont aérien dédié pour les soins de santé intelligents

Selon les statistiques, trois personnes dans le monde ont besoin d'une transfusion sanguine chaque seconde. En Chine, plus de six millions de patients ont besoin de transfusions sanguines chaque année. Limité par les conditions de circulation, le transport traditionnel du sang prend généralement beaucoup de temps. En outre, les ressources médicales sont inégalement réparties entre les zones urbaines et rurales, ce qui rend difficile pour les patients des zones rurales de se faire soigner dans les hôpitaux urbains, en particulier pour ceux dont la mobilité est réduite. Par exemple, les habitants du village de Hongtong à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, ont dû passer plusieurs heures à passer des examens médicaux dans le deuxième hôpital populaire du district de Yuhang.

Pour résoudre ce problème, un hôpital de troisième classe du Zhejiang a coopéré avec Hangzhou Antwork Network Technology Co. pour transporter du sang à l'aide de drones. En effectuant de nombreux tests, vérifications et vols d'essai, ils ont accumulé une expérience solide et ont réussi à mettre en place un canal aérien pour le transport du sang. Les drones sont flexibles, rapides, autonomes et ne sont pas affectés par l'état des routes, ce qui leur confère une grande importance dans le domaine des urgences médicales. Le succès des trois parties marque l'utilisation de la première route régulière de drones pour l'administration de sang en Chine. Actuellement, Hangzhou a mis en place plusieurs voies d'acheminement du sang, créant ainsi le premier système au monde de distribution régulière de sang à l'échelle d'une ville.

Pour mieux combiner les avantages de la souplesse et de l'efficacité des drones avec les services médicaux, China Telecom a proposé la première technologie de convergence super air-sol au monde.

La technologie de formation de faisceaux intelligente et intégrée air-sol est utilisée pour prendre en charge la coordination intégrée des faisceaux et la couverture sol-air, ce qui permet d'obtenir une couverture à basse altitude de 3,5 GHz dans les zones urbaines. De nouvelles antennes intelligentes à grand angle qui prennent en charge le partage de la puissance sont utilisées pour réaliser une couverture à basse altitude dans les zones suburbaines sur la base de la large couverture de la largeur de bande de 2,1 GHz.

La première technologie de convergence air-sol au monde a été présentée lors du MWC Shanghai 2024. Cette technologie forme un réseau privé sol-air efficace, permettant une couverture continue à basse altitude.

En outre, les services d'application de détection (AS), les fonctions de détection (SF) et les dispositifs de détection de la station de base forment un réseau de détection médicale de haute précision. Le réseau prend en charge des fonctions telles que l'analyse de trajectoires complexes de drones, la géo-clôture et la détection d'objets multiples avec une précision de l'ordre du mètre, l'escorte de canaux médicaux dans les airs en temps réel.

Grâce à ces technologies et dispositifs innovants, le réseau à basse altitude offre une large bande passante et une faible latence et répond aux exigences des UAV en matière de transmission vidéo 4K HD. La livraison de fournitures médicales par des drones est rapide, flexible et ne sera pas affectée par les conditions de circulation au sol ni les conditions météorologiques (résistance au vent à l'échelle 5). L'efficacité du transport est améliorée de 60 %, ce qui permet de répondre instantanément, 24h/24, aux demandes de sang urgentes. Les données de vol réelles indiquent que le volume de sang fourni par vol peut répondre à l'utilisation d'urgence d'un ou deux patients, tandis que le temps de transport par vol n'est que la moitié du transport terrestre dans les mêmes conditions, assurant à la fois l'utilisation d'urgence du sang et le réapprovisionnement planifié du sang.

Ces technologies ont également permis de créer davantage d'autoroutes pour drones de ville en ville, jetant un pont entre l'hôpital central du consortium médical et les centres de soins de santé de base, et apportant un soutien important à la mise en œuvre du système de diagnostic et de traitement hiérarchique. Par exemple, un patient peut laisser un échantillon de sang dans un hôpital communautaire, qui sera acheminé au centre de dépistage par le biais du drone. En quelques dizaines de minutes, le résultat du dépistage sera disponible. Cela améliore considérablement l'efficacité des traitements médicaux pour le public.

Selon Antwork, son système de planification logistique des drones a été entièrement intégré à la plateforme médicale intelligente de plusieurs grands hôpitaux de troisième classe du Zhejiang. Cette intégration forme non seulement une boucle de service fermée, mais fournit également une assurance technique pour le transport du sang, ce qui en fait l'une des pratiques médicales les plus avancées au monde en matière d'utilisation de drones.

La coopération entre China Telecom, Antwork et l'hôpital constitue un jalon historique, car elle signifie la reconnaissance de la technologie des drones dans les soins de santé cliniques. L'itinéraire réservé aux drones permettra de mieux garantir les secours d'urgence et de sauver la vie d'un plus grand nombre de patients. La fourniture de fournitures médicales par des drones est de plus en plus reconnue dans le secteur des soins de santé.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2556424/A_Builds_a_Dedicated_Air_Bridge_Smart_Healthcare.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2556425/image_5032577_27268449.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2556426/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2556427/2.jpg

